В России, как и во многих других странах мира, продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавируса. Наша страна относится к числу немногих государств, что располагают вакцинами собственного производства. А следовательно, не зависит от планов зарубежных компаний.
Однако несмотря на доступность вакцин наша страна не относится к числу лидеров по вакцинации. Почему так происходит?
По данным на начало апреля, Россия находится на десятом месте по числу применённых вакцин (речь об однократном применении, первой дозе). На первом месте США — применено более 153 миллионов доз. На втором месте Китай — более 126 миллионов, третьем Индия — более 68 миллионов, на четвертом Великобритания — более 35 миллионов.
По темпам вакцинации Россию опережают Турция, Германия, Индонезия, Франция. В нашей стране, по данным на начало апреля, было использовано более 11,6 миллиона доз вакцины.
А если исходить по числу применённых доз на 100 человек, то, по данным РБК, наша страна находится на 65-м месте с показателем 7,97. Повторимся, это данные на начало апреля, и сейчас они могли измениться, хотя едва ли очень радикально.
Бесспорно, Россия относится к числу лидеров в разработке вакцин. Бесспорно и то, что наша страна с куда большим вниманием относится к обращениям других государств насчёт поставок вакцин, чем коллективный Запад. При этом российские власти неоднократно подчёркивали, что абсолютный приоритет — вакцинация граждан нашей страны.
Тогда как же те же самые власти объясняют отставание России по темпам вакцинации от коронавируса от некоторых других государств? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на этот вопрос так: "Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растёт постепенно, но растёт".
"Просто у нас другая динамика. Да, у нас не скачкообразно интерес проявляется, а он растёт постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность", — считает Песков.
Конечно, в России какая-то часть людей вакцинироваться не будет в силу своих убеждений. Впрочем таких людей хватает и в других странах, это не российская особенность.
В то же время при старте массовой вакцинации в декабре прошлого года (да и до неё) неоднократно подчёркивалось, что дело это сугубо добровольное и никто принуждать не будет.
Так что здесь, видимо, вопросы к качеству пропагандирования вакцинации. Ну и в общем, можно согласиться и с мнением пресс-секретаря президента РФ насчёт "какой-то нашей особенности". Ведь, как известно, пока гром не грянет…
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