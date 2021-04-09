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Автор Антон Куликов

Особенности национальной вакцинации

Общество

В России, как и во многих других странах мира, продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавируса. Наша страна относится к числу немногих государств, что располагают вакцинами собственного производства. А следовательно, не зависит от планов зарубежных компаний.

Особенности национальной вакцинации

Однако несмотря на доступность вакцин наша страна не относится к числу лидеров по вакцинации. Почему так происходит?

Россия и мир

По данным на начало апреля, Россия находится на десятом месте по числу применённых вакцин (речь об однократном применении, первой дозе). На первом месте США — применено более 153 миллионов доз. На втором месте Китай — более 126 миллионов, третьем Индия — более 68 миллионов, на четвертом Великобритания — более 35 миллионов.

По темпам вакцинации Россию опережают Турция, Германия, Индонезия, Франция. В нашей стране, по данным на начало апреля, было использовано более 11,6 миллиона доз вакцины.

А если исходить по числу применённых доз на 100 человек, то, по данным РБК, наша страна находится на 65-м месте с показателем 7,97. Повторимся, это данные на начало апреля, и сейчас они могли измениться, хотя едва ли очень радикально.

Бесспорно, Россия относится к числу лидеров в разработке вакцин. Бесспорно и то, что наша страна с куда большим вниманием относится к обращениям других государств насчёт поставок вакцин, чем коллективный Запад. При этом российские власти неоднократно подчёркивали, что абсолютный приоритет — вакцинация граждан нашей страны.

Национальная особенность

Тогда как же те же самые власти объясняют отставание России по темпам вакцинации от коронавируса от некоторых других государств? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на этот вопрос так: "Интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растёт постепенно, но растёт".

"Просто у нас другая динамика. Да, у нас не скачкообразно интерес проявляется, а он растёт постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность", — считает Песков.

Конечно, в России какая-то часть людей вакцинироваться не будет в силу своих убеждений. Впрочем таких людей хватает и в других странах, это не российская особенность.

В то же время при старте массовой вакцинации в декабре прошлого года (да и до неё) неоднократно подчёркивалось, что дело это сугубо добровольное и никто принуждать не будет.

Так что здесь, видимо, вопросы к качеству пропагандирования вакцинации. Ну и в общем, можно согласиться и с мнением пресс-секретаря президента РФ насчёт "какой-то нашей особенности". Ведь, как известно, пока гром не грянет…

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы коронавирус дмитрий песков пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
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