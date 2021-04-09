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Автор Игорь Буккер

Почему меценатство почти умерло в XXI веке

Общество

Меценат — это человек, который добровольно жертвует средства на развитие искусства, науки и культуры. Слово образовано от имени римлянина Гая Цильния Мецената — покровителя поэтов, жившего в I веке до нашей эры. Со временем меценатами стали называть всех богатых филантропов. А в 90-е годы прошлого века им на смену пришли спонсоры.

Почему меценатство почти умерло в XXI веке

Есть ли принципиальное отличие между меценатством и спонсорством?

Об этом Игорь Буккер в студии программы "Точка зрения" поговорил с председателем правления Межрегиональной общественной организации "Меценаты Отечества" Сергеем Мамонтовым.

— Меценатство как движение, как идея — это безвозмездная передача средств или помощь художникам, артистам, которая не требует отдачи.

А спонсорство — это как раз деяние не безвозмездное. То есть если спонсор вкладывает деньги, то он должен получить какую-то выгоду. Или реклама, или деньги, или что-то другое.

— А откуда меценаты берут средства? Они настолько сами богатые или это посредники, использующие привлечение средств других людей?

— Меценатство изначально было делом людей богатых. Вспомним, например, "золотой век меценатства" — конец XIX — начало XX века. Это время научно-технической революции, когда пошли сверхприбыли. У людей появились деньги — у Морозовых, у Щукиных, у Мамонтовых.

Перечисленные мной персоны были людьми образованными. И увлекались искусством. Могли себе позволить тратить на него деньги.

Причем вынимая их из производства.

Над ними и подшучивали, и смеялись, и пальцем крутили у виска. А им было наплевать. Они не боялись общественного мнения и пошли туда, куда им приказало сердце.

— Благодаря им появились и Третьяковская галерея, и театры, и даже здравоохранение развивалось, больницы строились и оснащались. И наука развивалась. Говорят, и спорт развивался.

— Ведь эти люди — Третьяковы, Бахрушины, Щукины — им это было интересно самим.

Вот Третьяков — откуда начался его путь как собирателя, как галериста?

  • Он пошел на Сытный рынок и купил картинки, лубки. Ему понравился лубок, еще когда он был молодым человеком.
  • Потом он стал изучать историю, историю искусства, историю стилей.
  • И он начал расти сам внутренне. Стала расти коллекция. И ведь он не собирался ничего с ней делать. Ему просто нравилось.

Да, к концу жизни, когда он начал уже задумываться о том, что будет с этой коллекцией, он ее подарил городу. И дал деньги на содержание на какое-то определенное количество времени. И в своем завещании расписал — что с ней можно делать, а что с ней делать нельзя.

Это говорит о том, что меценатство идет всё равно изнутри.

Большая часть меценатов в России — это христиане. В основном староверы.

Также было патриотическое направление. То есть люди хотели сделать мир вокруг себя лучше. Они хотели, чтобы то, что для них открылось в искусстве, открылось еще и гораздо большему количеству людей. Чтобы люди стали лучше. Ведь искусство улучшает человека.

Могли быть определенные меркантильные интересы. У нас государство было сословное, если гражданин, купец вкладывал деньги или делал какие-то другие поступки, которые приветствовались властью, можно было получить какую-то награду, которая давала тебе потомственное дворянство.

— Это напоминает, как крестоносцы крест нашивали на одежду, и они освобождались от налогов. В общем, такой крестовый поход, только в искусство. А вот нынешнее меценатство что позаимствовало от того меценатства "золотого века"?

— У нас два брата Третьяковых — Сергей и Павел. Сергей был дворянином, а Павел нет. Он сказал: "Я купцом родился, купцом и умру", хотя ему предлагали тоже быть дворянином.

Современное меценатство — это единичные случаи. Да, мы знаем: Потанин, Вексельберг, Авен, которые занимаются искусством, которые много сделали.

Потанин основал свой фонд, который занимается и благотворительностью, и меценатством. Насколько я знаю, большую часть своего состояния он отдал в этот фонд. Но массового такого движения, как было в те времена, нет. К огромному сожалению.

— А как вы думаете, с чем это связано?

— 70 лет советской власти не прошли даром.

Если мы возьмем Большую советскую энциклопедию и посмотрим слово "благотворительность", там будет написано:

"Благотворительность — классово чуждое явление советскому строю".

У нас 70 лет средства производства были в руках государства. И люди не могли распоряжаться плодами своего труда.

Сейчас немножко поменялась ситуация, но люди не совсем перестроились. 

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы меценаты сергей мамонтов владимир потанин
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