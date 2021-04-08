В России поборются с обнажёнными скульптурами

Эрмитаж получил официальную жалобу от неназванного ведомства из-за демонстрации обнажённых скульптур.

Квант растления

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился с журналистами новостью. Музей получил жалобу на присутствие в экспозиции обнажённых скульптур, которые "растлевают" несовершеннолетних. Внезапный поворот судьбы впечатлил бывалого музейщика:

"Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. Это уже — официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем".

Увлечение той самой маркировкой уже присвоило некоторым детским книгам, которые в советское время без опаски стать жертвой растления читали в школе, статус "18+". Эпидемия ханжества коснулась и телевидения, когда стали "замазываться" обнажённые части человеческого тела. Причём даже советские цензоры так не лютовали и позволяли строителям коммунизма получать на экране порцию эротики.

Заданный властями тренд проверок правоохранителями всего и вся на оскорбления и экстремизм подхватили не только представители политического бомонда и номенклатуры. Новостные ленты то и дело приносят вести о новых выявленных "безобразиях".

Так, в центре скандала оказалось мороженое "Радуга" из-за якобы пропаганды гомосексуализма. С изображением этого явления природы вообще беда. То и дело наведываются правоохранители в детские учреждения с проверками, реагируя на доносы граждан с воспалёнными духовными скрепами, которые заметили изображения радуги.

В 2016 году бдительная дама подняла скандал из-за копии статуи обнажённого Давида, которую организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира" выставили на улице. Жалобу получил детский омбудсмен, а среди горожан даже прошёл опрос, надо ли Давида приодеть. Дело закончилось тем, что статую оставили такой, какая она есть.

Статус проститутки

В советское время главными аудиторами морального облика граждан являлись бабушки, сидящие на лавке у подъезда. Дефилирующие мимо них представительницы прекрасного пола вне зависимости от возраста тщательно сканировались на предмет соответствия облику советской женщины. Как правило, большинство из них приобретали статус "проститутки".

Помнится, в метро не пускали в шортах. В кафе могли не пустить, да и на курортах за дресс-кодом отдыхающих со всей тщательностью следила не только милиция, но и деятельные общественники. Объятия и поцелуи в общественных местах приравнивались чуть ли ни к половому акту на людях.

Правда, на статуи всё-таки не жаловались и не оспаривали появление обнажённого тела на киноэкранах. Всё-таки хватало ума не сваливаться в абсолютные крайности в парадигме "В СССР секса нет!".

Нынешние времена, когда вовсю культивируется ханжество и здравомыслие фактически приравнивается к экстремизму, рождают своих чудовищ. Так, в городе Жуковском Московской области водитель маршрутки высадил 15-летнюю девочку, которая оказалась в пустом автобусе в ожидании других пассажиров, под предлогом, что она выглядит как проститутка.

Мать девочки рассказала, что её дочь была одета в куртку и джинсы. Угадать, чем руководствовался водитель маршрутки в тестировании тинейджера на соответствие признакам женщины с пониженной социальной ответственностью, в этой ситуации довольно сложно. Тем более, что тренд дремучего ханжества постоянно прирастает новыми признаками, позволяющими некоторым гражданам выступать экспертами в вопросах приличий и морали.

Прощание с цензурой

Пока отечественные блюстители нравов строчили доносы, в Италии отменили цензуру в кинематографе, о чём радостно сообщил министр культуры страны Дарио Франческини:

"Цензура в кино отменена. Система контроля и вмешательства, которая по сей день позволяла государству вмешиваться в творческую свободу художников, окончательно отвергнута".

Закон о цензуре действовал в Италии с 1914 года. Отныне власти не смогут запретить выход фильма, руководствуясь мотивами:

политическими;

моральными;

религиозными.

Чиновники будут не вправе потребовать вырезать те или иные сцены из картины. Авторам даётся право самим определять возрастные ограничения для зрителей. Наблюдать за кинематографистами станут представители общественных организаций, входящих в специальную комиссию, которая и закрепит окончательный статус картины.

В России судьбу того же фильма определяет деятельная номенклатура, которая и принимает решение о прокате в стране и нередко прямо или косвенно добивается редактуры картины:

в 2019 году было вырезано несколько фрагментов с наркотиками и гей-сексом из биографического фильма "Рокетмен" о музыканте Элтоне Джоне;

в 2020 году из русской версии мультфильма "Вперёд" вырезали упоминание циклопа-лесбиянки.

Тем не менее 1 апреля 2021 года, в шутку или всерьёз, появились сообщения, что Министерство культуры России допустило в прокат полную версию британской гей-драмы "Супернова" режиссёра Гарри Макквина. И это несмотря на поползновения героев картины в кадре заняться сексом.

Девушка с веслом

Разумеется, в разных странах свои запреты. Где-то религия не позволяет демонстрировать обнажённое человеческое тело, где-то ментальные особенности. В странах, которые стараются дать творчеству зелёную улицу, предусмотрены красные линии, которые разделяют, пусть в некоторых случаях и не всегда явно, эротику и порно. Стараются соблюдать дифференциацию возрастных ограничений, избегая по возможности перегибов.

Путь избавления от цензуры, который проделала Италия, весьма показателен. Балансировка мнений в католической стране, в которой в равной степени сильны и светские традиции, представляется важной составляющей в такой деликатной дискуссии, касающейся демонстрации эротических сцен в кино.

Правда, с обнажёнными скульптурами у итальянцев вроде бы проблем, как в России, не возникало. Даже в советское время нашла понимание скульптура "Девушка с веслом" работы Ивана Шадра. А шёл 1935 год.

Обнажённая девушка с веслом стала настоящим символом так называемого "гипсового" соцреализма и украсила сотни парков в СССР. Правда, в парке имени Горького творение Шадра простояло меньше полугода и позднее всё-таки нашло приют в городском парке Луганска.

Очевидно, что из-за каких-либо предубеждений, идеологических догм или откровенного ханжества подвергать редактуре завершённое произведение, вырезая пикантные сцены из фильмов и "одевая" скульптуры — не самое мудрое решение. А вот добиться максимальной гармонизации норм и правил вполне возможно, если этим заниматься системно, а не отвечать трендам идеологической кампанейщины текущего исторического момента.