Регрессология — самообман, новая вера или наука о реинкарнации

Регрессология, как считают приверженцы этого направления, наука о прошлых жизнях и возможность их вспомнить. Но главное — возможность контактировать со своими чувствами и решить нынешние проблемы. Ведь может быть, что догхантер в прошлой жизни был мелкой шавкой, которую обидела большая собака… Обо всем этом и многом другом рассказала психолог, регрессолог, учредитель Ассоциации специалистов в области глубинной памяти и регрессии Мария Монок.

Читайте начало интервью:

Что такое регрессия прошлой жизни и регрессология

Регрессология: терапия прошлых жизней

— Мария Владимировна, каков контингент ваших посетителей, пациентов? Какие люди в основном приходят к вам на занятия? В основном, наверное, женщины из больших городов?

— Контингент, на самом деле, очень разный. Из больших городов, понятно, намного больше, потому что здесь эта тема больше на слуху. Но из маленьких городов тоже приходят. За счет развития интернета, конечно, эта информация захватывает все население.

Женщин — действительно больше. Но я не могу сказать, что мужчины совсем не приходят, они тоже есть. Есть очень известный регрессолог Марис Дрешманис.

Приходят и бизнесмены, и грузчики, бухгалтера, юристы, художники, певцы, артисты — разного контингента люди приходят. Приходят и юные, и пожилые.

— Вы прямо узнаете об их профессии?

— Ведь я начинаю не прямо с погружения в прошлую жизнь. Все-таки сначала мы знакомимся, идет предварительная беседа. Еще я предварительно прошу заполнить анкету, чтобы человек писал тот запрос, с которым он хочет прийти.

Бывает, что человек не ставит каких-то запросов в отношении своей нынешней жизни, не хочет понять и разрулить какие-то сложные ситуации, в которые он попал. Если звучит фраза "я просто хочу узнать, кем я был в прошлой жизни", то обычно это — достаточно поверхностный сеанс.

Для того, чтобы понять, что конкретному посетителю нужно, я узнаю какие-то жизненные проблемы человека, что он хочет, зачем он пришел на сеанс. Поэтому у меня есть некая статистика.

— А кто становится регрессологами? Чем они занимались раньше? Много ли среди них психологов?

— Больше приходит не врачей — психологов и психотерапевтов, а людей обычных самых разных профессий, потому что это — больше поиск внутренний. Но многие потом действительно получали психологическое образование, потому что все-таки не очень просто соприкасаться с такими переживаниями людей.

— От вас требуется еще эмпатия к пациенту?

— Да, эмпатия нужна. Нужно умение и желание слушать людей, их рассказы о жизни и переживаниях. Поэтому, если тебе неинтересны люди и их истории, то будет очень трудно заниматься и пользы будет мало.

Это же — очень много переживаний. Ведь сначала не знаешь, кем ты был в прошлой жизни — кузнецом или каким-то князем, а потом понимаешь очень много…

— А если животным или растением? Такое возможно?

— Животные и растения, кстати, тоже бывают. У многих очень меняется отношения к животным, после того, как они сами побывают в шкуре животного.

Может быть, это покажется совсем странно, но можно себя вспомнить в роли какого-то червячка.

Одно из ярких переживаний, когда человек переживал этого червячка и встретился со взглядом идущего мимо человека. И этот момент, когда человек смотрит на червячка, а червячок смотрит на человека, для него оказался очень важным.

— Приходит к вам, допустим, истребитель собак — догхантер — и вспоминает, что он сам был собачкой, маленькой шавочкой, которую большая собака обидела. Как в такой ситуации быть? Может быть, он именно поэтому и занимается уничтожением собак, особенно бродячих. Как решать подобного рода казусы?

— Конечно, вы усугубили, на мой взгляд, этот пример. Но если его так же и рассматривать, то ты видишь свою прошлую жизнь.

Люди бывают кусачи…

Где-то там обиделся на эту собаку, которая тебе покусала или что-то с тобой сделала, ты понимаешь, почему тебя привело к этой ситуации, прощаешь эту собаку, тогда и в этой жизни у тебя ненависть уходит.

У тебя меняется отношение к самому себе. Потому что ты же — жертва, если кто-то большой тебя покусал.

А ты понимаешь, что можно по-другому к этому относиться и не попадать в такие ситуации. Потому что обычно рассматривается целая цепочка некоторых предыдущих ситуаций, которые тебя привели к этому.

— В религии доказательства могут быть, но они необязательны, все равно главное — вопрос веры. Вы говорите, что регрессология — тоже не доказана. Чего тут больше — науки или веры? А может быть это все-таки — в какой-то степени просто гипноз и внушение?

— В регрессии прошлой жизни совершенно необязательно нужен гипноз. И мне кажется, что не столько вера важна. Если ты работаешь с какими-то ситуациями, с состояниями людей, тебе неважно, отправится он в прошлую жизнь или попадет в момент детства.

Чувство реинкарнации

Когда начинаешь исследовать какую-то ситуацию сегодняшнего дня нужно дать возможность человеку контактировать со своими чувствами.

Мы вообще — живые человеческие существа, у всех есть возможности чувств, и мы чувствуем. Другое дело, что в силу определенных причин мы часто бронь выставляем и от своих чувств отдаляемся. В результате теряется контакт с самим собой.

В регрессиях, на мой взгляд, самое важное — уметь входить в контакт с чувствами, нежели вера, потому что ты вошел в контакт и по этому чувству начинаешь двигаться назад во времени. Вне зависимости от твоей веры ты можешь отказаться в прошлой жизни. Поэтому на самом деле люди приходят разных конфессий, верующие, неверующие. У них есть возможность вспомнить это.

С позиции научного воззрения, мне хочется упомянуть биолога и генетика Яна Стивенсона, который провел огромную работу ища подтверждения того, что реинкарнация существует. И он зафиксировал 20 случаев, свидетельствующих в пользу реинкарнации.