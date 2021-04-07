Психолог Светлана Шарко: “лягушачью кожу” создаёт наша психика

Почему девочки надевают на себя "лягушачью кожу”, как избавиться от неё и пройти путь взросления, рассказала ведущей "Правды.ру” Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Лягушачья кожа

— Василиса Премудрая была заколдована Кощеем. Он как образ отца что означает?

— Он эмоционально жесток, и девочке рядом с ним трудно опереться на него. Она является фигурой зависимой, которая не может преодолеть влияние жестокого отца.

Он ей может с самого начала, когда она растет, говорить: ты плохая. Он может быть соблазняющим. Или он может пугаться того, что она растет и становится красивой и привлекательной. Многие девочки под взглядом матери, отца могут прятаться от того, какие они красивые. Мама говорит: ты мерзавка, надела короткую юбку. Папа говорит: куда ты идешь, гадкая.

Тогда девочки надевают кожу лягушачью: покрываются прыщами, странными одеждами. Им проще быть гадкими, потому что это не так страшно.

У меня была интересная встреча на фитнесе, я плаваю. В раздевалке девушка рыдала просто невозможно. У меня опыт профессиональный: не трогать. Но она так плакала, я говорю: "Я могу вам помочь?" Она посмотрела на меня и сказала: "Вы не можете. Вы старше моей матери, и у вас есть талия. Вы ничего не можете знать о моей беде". Она уже поставила на себе печать и оплакивает свою неэффектность. Талия это прекрасно, но это не самое главное в женской судьбе. "Лягушки" ограничивают себя, они не знает, что можно выйти из этой кожи.

Огромное количество запретов и у мальчиков: не всем мальчикам папы-цари дадут вырасти, не каждому дадут стрелу в руки.

— А что делать тогда?

— Невозможно изменить папу-царя или Кощея, но можно победить его. Иван много чего делал, он прошел путь героя. Во-первых, он решился двинуться в путь. Он хочет быть счастливым. Он хочет жить именно с этой женщиной. Он не отказывается от себя. Хороший вопрос: что я хочу сейчас для себя, что сделает меня счастливым, мое благополучие в чем?

Иван идет не просто помочь — он идет за своим счастьем, с каждым шагом он становится все более сильным. Он берет на себя ответственность и при этом добр к другим. Он не шагает по головам, он становится мудрее.

Нас делают взрослыми способность приводить себя в спокойное и безопасное состояние, забота о благополучии. Не было, чтобы сел Иван и сказал: какой же дурак я, погубил лягушку, кожу сжег, как стыдно, никогда мне такой лягушки больше не достанется. То есть он не осуждает ни себя, ни Василису. Он просто поднимается и идет в путь. Мы обретаем счастье:

в покое,

мудрости,

преданности себе и другим,

смелости действовать.

Добраться до яйца с иголкой

— Много веков яйцо была символом чего? Зарождения?

— Да. Нужно добраться до чего-то, что является стержнем, что мешает. Иван добрался, сломал иглу. В яйце-то должна быть жизнь, а не игла, правда? Поэтому он сломал то, что разрушает, он сломал неживое. Яйцо — это жизнь, поэтому разрушились чары неживого; и Василиса, и он смогли уже соединиться.

Иван тоже это яичко проклюнул изнутри. Он свое право быть мужем и царем пробил.

— А как в реальности можно превратиться из лягушки в царевну?

— Нужно посмотреть, почему кожа такая. Мне проще говорить о женщинах, потому что я не проживала путь мужчины. Я просто вижу сейчас, как сыновья, мальчики двигаются, это другое что-то.

А девочке надо понять, почему она до сих пор в лягушачьей коже. И смотреть на кожу лягушачью не с отвращением и ненавистью к себе, а с любовью, потому что эта кожа была создана нашей психикой, чтобы мы сохранились. С сочувствием, любовью, пониманием, что сжечь кожу — это не просто "сжег, и всё изменилось", а после сжигания нужно пройти путь, добраться до яйца с иголкой.

— Василиса превратилась в птицу и улетела. Это можно тоже интерпретировать?

— Интерпретировать можно всё. Эта свобода мнимая. Она не птица, а замужняя дама. Она улетела из этих отношений. Когда мы говорим о реальной жизни, в небесах птицы прекрасны, но это не жизнь человека. Это вечные невесты, которые превращаются в птицу, если к ним прикоснется мужчина. Может быть, у них проблемы разного рода, как и у мужчин, кстати. Некоторые мужчины тоже не выдерживают соединения с женским, они превращаются в чудовищ или в диванных хомяков.

— Но она не оказалась вечной невестой, а благословила Ивана на то, чтобы он прошел этот путь ради нее. То есть Царевна-лягушка, чтобы превратиться в Василису Прекрасную, должна благословить своего внутреннего Ивана на этот путь?

— Да, то есть мы идем в поход за своей женской сутью. И там мы можем быть бабой-ягой, медведицей, уткой, зайчиком. Можно быть птицей, которая вечно улетает из отношений. Таких много, они не могут остаться женой, потому что жена — это:

отношения,

готовка,

уборка,

сексуальность,

рождение детей,

зачатие,

материнская суть.

Некоторым это трудно, и они могут быть птицами.

— Светлана, ведь сказка — это отражение жизни народа, его глубинная психология, наше наследие. Так не является ли эта сказка благословением рода нашей страны (потому что это русская сказка) на свершение, изменение?

— В этом много мудрости. Я очень верю, что внутри нас живет память многих поколений. Зачастую память может быть травмирована, но мы можем надеть лягушачью кожу в память о том, что было. Но если мы на стороне жизни, хотим быть живыми, проявленными, наполненными тайной и потоками жизни, то мы имеем право снять эту кожу, быть смелыми и изменяться. Мое одно из образований — это семейная система терапии. Так вот, когда ставишь человека, а сзади него ставишь предка, то, если постоять на роли предков, они всегда хотят, чтобы потомок двигался. Они говорят: то, что было с нами, это наше, ты двигайся, живи, ты есть ты. И, конечно, это позволение трансформироваться, позволение быть другим, собой.