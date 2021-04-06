Психолог: когда женщина главная в доме, она чувствует себя в безопасности

Какие уроки могут извлечь из сказки "Царевна-лягушка” взрослые читатели, почему Ивану-царевичу было важно сжечь лягушачью кожу и как это помогло ему и Василисе Премудрой, рассказала ведущей "Правды.ру” Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Каждому жениху — своя невеста

— Светлана, как вы думаете, "Царевна-лягушка" — это "Красавица и Чудовище" на русский лад?

— Нет. Хотя, конечно, и там, и там мужчины зачарованные, но магии на них действуют разные.

— В сказке "Царевна-лягушка" мама отсутствует. У отца было три сына.

— В различных интерпретациях этой сказки папой может оказаться Кощей Бессмертный, а мамой чуть ли не Баба Яга.

— Давайте сначала о стрелах царя-батюшки, что они означают как символы?

— Стрелы — это всегда направление к цели. Отец им сказал: женитесь. Каждый брат стрелу в чистом поле запускал, но каждый нашел себе избранницу, возможно, по своему внутреннему состоянию. Кому нужна власть и слава, тому боярыня. Кому деньги, тому купчиха. А Иван, как всегда, наш Иван-дурак.

Ивану нужно было пройти путь души, поэтому ему попалась лягушка, которая стала для него большой инициацией.

— Почему он лягушку принес домой, она же ему не понравилась?

— Но лягушка-то говорящая. Иван больше открыт миру. Он из тех дурачков, которые удивляются говорящим лягушкам. Есть в этом:

смирение,

открытость,

принятие.

Мне кажется, что старший и средний брат лягушку бы не взяли. Я не хочу сказать, что они раздавили, но не взяли бы.

— Есть в этом что-то инфантильно-детское, открытость миру в хорошем смысле.

— Открытость не всегда черта инфантильности. Иваны очень часто те, которые доверяют во всех сказках. Они могут впустить даже не магию, а лягушку в свою жизнь. Он смирился со своей судьбой. Если делаешь что-то только по воле батюшки или матушки, то зачастую можно встретить лягушку.

— Он не хотел, но почему-то взял. Он зависимый человек или его легко убедить?

— Он и зависимый, и она его смогла убедить. Она ему сказала: "Возьми меня, Иван, не пожалеешь". Она с ним поговорила, и он пожалел ее.

— Не опасна ли эта жалость в реальности? Очень многие жалеют лягушечек бедных: вдруг превратятся потом во что-то хорошее.

— Это свойственно и мужчинам, и женщинам. Но это не лягушечек жалеют, а человек, скорее, себя считает внутренне лягушкой. И тогда выбирает себе лягушонку в коробчонке, то есть не очень привлекательного человека, который кажется ему ниже него, чтобы не чувствовать свою ничтожность рядом с прекрасной Василисой. Но Иван ее по-хорошему пожалел, проявил сострадание.

Два героя — два превращения

— А кто такая Царевна-лягушка?

— Это Василиса Премудрая, которая еще пока не может быть полностью собой. Она наказана и должна какое-то время побыть в лягушачьей коже. И она что-то может делать только тайно, открыто быть собой она пока не может.

— А она какая? "Волшебная" — это что значит? Есть в ней внутренняя магия?

— Когда женщина проявлена внутри женщины, магия, конечно, есть. Это магия:

любви,

принятия себя,

соединения с жизнью,

хорошей уверенности в себе.

Одна из главных ее магий, пусть и ночных: она легко берет ответственность на себя за то, что происходит. Она говорит мужу: "Не горюй, не печалься, Иван, ложись спать". И, заметьте, Иван ложился спать, ожидая, что утро вечера мудренее, и тогда она была активна, мудра, креативна. Она много чего делала, поддерживала его. А он радуется, что жена молодец и все проблемы решает.

— Проведу аналогию: пришел муж, лег на диван, а все остальное решает жена. В реальности сказка "Царевна-лягушка"?

— Когда женщина управляет всем в доме, она становится главной. А позиция главной — это власть, поиск безопасности. Если я все стягиваю на себя, веду себя, как ночная Василиса Прекрасная, то бишь преображенная лягушка, тогда я всем управляю, я в позиции силы, тогда мне кажется, что я в безопасности. И все встраиваются, муж лежит на диване, это максимально удобный домашний хомяк. Он, может, злится, но его всегда можно покормить сеном или бросить ему огурчик, чтобы он похрумкал и не создавал проблем.

— То есть это стопроцентно не Иван-царевич?

— Это не Иван-царевич, потому что Иван-царевич все-таки сжег кожу.

— Что такое эта кожа?

— Мы говорим об огне как о некоем преображении и для Ивана, и для всего. То есть сгорела маска, в которой могла эта женщина прятаться. То есть мы не можем быть все время лягушками.

— Иван, получается, боролся не с женщиной, а ради нее, чтобы она снова стала той, которую он видел по ночам. Это была ее тайна. Он же просто подсмотрел.

— Это была ее тайна, при этом она вышла замуж за него. Он поступил логично.

Если мы смотрим на всю сказку, то очень неплохо, что Иван сжег лягушачью кожу. И один, и другой герой проходят определенную трансформацию.

Из Ивана, который смирился с тем, что можно жить с лягушкой. И Василиса тоже, которой нужно было преобразовать свою тайную сущность. Наконец Иван стал царевичем, а не дурачком. Они могли так и жить в иллюзии. Иван мог смириться с тем, что у него чудесная ночная жена. Но нет, они оба выросли из лягушачьей кожи.

— По крайней мере, возмужавший Иван никогда не скажет жене Василисе Премудрой: "Да ты вспомни, откуда я тебя взял — из болота".

— Потому что она ему может сказать: "Да ты вспомни, каким ты был, и никто, кроме лягушки, тебе не попался". Получается, рядом с тобой я из лягушки смогла стать Василисой Прекрасной, а ты из Ивана-дурачка превратился в Ивана-царевича. Ведь эти два человека как две наших части.

Наша мужская часть, если мы говорим о женщине, окрепла, научилась проходить препятствия, получать помощь, верить в мудрость. А женская часть сняла кожу, стала проявленной женщиной.