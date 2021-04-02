Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи

Конкурсная песня Манижи, с которой певица выступит на "Евровидении", стала предметом бурных дискуссий.

Russian Women

На международном конкурсе "Евровидение", который состоится 18-22 мая в Роттердаме, Россию будет представлять певица Манижа с композицией Russian Women. Неординарная и цепляющая песня. Симбиоз современного бита и русского народного флёра.

Сама манера исполнения явно выходит за рамки традиционной зажатости отечественной эстрады. Видимо, это именно то, что должно удивить европейского зрителя и мотивировать его отдать свой голос за российского конкурсанта.

Манижа Сангин получила известность благодаря своим публикациям в социальных сетях, где выкладывала видеоролики со своими песнями. Судя по тому, что телезрители своим голосованием отдали предпочтение именно Маниже, её творчество пришлось по душе значительной части отечественной аудитории.

Смешались в кучу кони-люди

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на песню Манижи Russian Woman и порекомендовала гражданам ознакомиться с композицией:

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чём это".

Понять и правда бывает непросто. Сочинять хитовые песни, способные завести европейскую публику, — это не сосульки лазером сбивать.

Спикер Совфеда поручила проверить процедуру голосования при выборе представителя России на "Евровидении", посчитав, что "как-то всё очень странно, мягко говоря". Позднее представители Первого канала сделали заявление:

"Песня для "Евровидения" была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчёта голосов регламенту отбора".

Где в тексте песни Валентина Ивановна обнаружила коней, так и осталось загадкой. Возможно, для Манижи было фатальной ошибкой петь на русском языке. Видимо, именно поэтому её предшественники пели на английском, чтобы никто не докопался до текста.

Председателя Совфеда поддержала в своём недоумении и член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева:

"Если наша цель участвовать и уподобляться фрикам, то с чего кто-то решил, что имеет право, используя слово "русская"? Извините меня, причём тут русские женщины? Манера исполнения, афроамериканские какие-то танцы. Костюм, похожий, кстати, на костюм американского заключённого… Агрессивность, некоторая бессмысленность, негативный образ русской семьи. Это недопустимо! Это какое-то хулиганство и, извините меня, какая-то недалёкость что ли".

Сенатор Афанасьева, по сути, продолжила ксенофобскую истерику, которая обрушилась на Манижу Сангин с момента оглашения результатов голосования по выбору кандидата от России. Тогда девушку буквально затравили в соцсетях некоторые граждане, у которых духовные скрепы впились метастазами в головной мозг. Одно полушарие перманентно воспроизводит тезисы о многонациональной России, другое запускает ксенофобскую повестку.

В их представлении уроженка Таджикистана не может произносить слово "русская" и создавать именно такой сценический образ, который артисту кажется наиболее подходящим для успешного выступления на конкурсе.

По просьбам трудящихся

Заместитель главы синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе присоединился к стройному хору противников выбора песни Манижи:

"Значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением. Мне приходилось слышать о негативной реакции как среди православной общественности, а именно её женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением".

Кто проводил авторитетное исследование, так и осталось тайной. Опираться же на большевистский тезис о "просьбах трудящихся" всё-таки как-то не к лицу представителю РПЦ. Кипшидзе обратился и к основному закону страны:

"Мы исходим из того, что в российской Конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них — это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе "Евровидение".

Жаль, что вся забота об образе русской женщины, на чьё достоинство никаким образом не посягнула Манижа, обрушилась на певицу, а не на федеральное телевидение. Если взять хотя бы срез эфирного дня, то нетрудно обнаружить, особенно в прайм-тайм, что, судя по темам телепрограмм, в стране превалируют:

наркоманки, бросающие детей;

пьяницы и дебоширки, которые убивают своих сожителей и мужей;

алчные женщины с пониженной социальной ответственностью.

Проверка на здравомыслие

За короткий период с момента презентации широкой публике конкурсной песни Манижи некоторые активисты успели накатать жалобы в Следственный комитет России (СК) с требованием проверить "на возможные противоправные высказывания" и возбудить уголовное дело.

Имена некоторых заявителей не афишируются, но стало известно об обращении в СК редакции издания "Ветеранские вести", в котором граждане требуют "пресечь длящееся преступление, предусмотренное статьёй 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — ред.)".

За словами песни Манижи "Ха-ха, хэй-хэй!" может скрываться завуалированная крамола, которая может представлять опасность для общества и русской государственности в целом. Если эксперты СК в этих словах обнаружат "противоправные высказывания", то, вероятно, и Максиму Покровскому придётся сполна ответить за свой хит 90-х "Хара Мамбуру", который, возможно:

разрушает семейные ценности;

подтачивает духовные скрепы;

оскорбляет ветеранов советской эстрады.

Любопытно, чем же завершится внезапная проверка на здравомыслие. Вполне может статься, что под давлением высокопоставленных экспертов по "Евровидению" может быть предпринята попытка изменить решение телезрителей, чтобы на конкурсе выступал идеологически выдержанный артист в строгом костюме и без лишних движений на сцене. Да и предпочтительней, если с песней на музыку Союза композиторов и на стихи Союза писателей под редакцией Федерального собрания Российской Федерации.