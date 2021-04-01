Сколько можно: почему в России так увлечены "Евровидением"

Перед каждым конкурсом "Евровидение" в России наблюдается некий ажиотаж. Вроде бы и достаточно распространено мнение, что конкурс не особо интересен. Но с другой стороны, его комментируют на самом высоком уровне.

Очень средний конкурс

В середине марта министр культуры Ольга Любимова вполне определенно высказалась о "Евровидении": "Это очень средний конкурс, который не востребован даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и в победе в каждом из них".

Казалось бы, вот она, официальная, так сказать, оценка. Вполне здравая, надо отметить.

Но 31 марта песню "Русская женщина" участницы конкурса от России Манижи обсудили в Совете Федерации. Сначала ее весьма резко раскритиковала сенатор Елена Афанасьева. А затем к обсуждению этой темы подключилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ей песня тоже не понравилась.

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?" - сказала Матвиенко. И поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том "как проходит процедура голосования".

"Как-то все очень странно, мягко говоря", - заключила спикер СФ.

"Певцы и певицы в нарядах куриц"

Выступление Валентины Матвиенко прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вмешиваться в эту историю в Кремле не намерены.

"Речь идёт о конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены. Там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания. Поэтому выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями, этим занимается Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то комментировать и как-то в это вмешиваться", - сказал Песков.

В общем-то и в самом деле, впечатление такое, будто речь о некоей промо-кампании. "Эту песню запретили в России!" и все такое прочее...

Очень хотелось бы, чтоб прислушались к словам министра культуры. В самом деле, давно уже пора перестать относиться к "Евровидению" как к грандиозному событию культурной жизни, успех в котором крайне необходим.