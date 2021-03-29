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Автор Василий Амирджанов

Аккаунт Dolce & Gabbana проверят на пропаганду ЛГБТ

Общество

Депутат Госдумы от "Единой России" заподозрил модный бренд в пропаганде ЛГБТ и обратился в Генпрокуратуру.

Модный бренд атакует

Депутат-единоросс Анатолий Выборный, приобщившись в Instagram к изучению контента Dolce & Gabbana, авторитетно заявил, что фотографии в аккаунте модного бренда, скорее всего, подпадают под статью 6.21. КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Парламентарий посчитал, что Dolce & Gabbana популяризирует в Instagram нетрадиционные отношения мужчин и женщин. Депутат уверен, что демонстрация контента модного бренда должна быть ограничена для просмотра детей на территории России:

"Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру. Даже больше подходит слово "агрессия"… Мы не травим гомосексуалистов, не преследуем их, а лишь устанавливаем заслон для информационной атаки против наших ценностей".

Разглядеть пропаганду

Было бы любопытно взглянуть на утверждённый перечень этих самых ценностей и желательно более конкретный, нежели просто "семейные" или "традиции, переданные нам предками". Передать-то можно многое, например, издевательства в парадигме "бьёт, значит — любит".

Культ тюремной эстетики, которая просвещала многие поколения, что на зоне считаются нормальными сексуальные отношения между однополыми гражданами, вовсю пропагандируется федеральными телеканалами, в том числе и среди несовершеннолетних зрителей.

Не припомню, чтобы кто-либо из представителей правящей партии заинтересовался проверкой телепрограмм, популяризирующих песни про уголовников, которые ласково с французским флёром называют шансоном (песней — фр.). Да, есть весьма достойные произведения, но если уж быть последовательными, то стоило бы обратить внимание и на этот нюанс.

Выявить "признаки" пропаганды при желании не составит особого труда. Докопаться можно и до плакатов прошлого века о советско-китайской дружбе. В контексте борьбы "за всё хорошее" и их нетрудно подтянуть под статью за изображение:

  • обнимающихся мужчин (пропаганда гомосексуализма);
  • мужчин с мальчиками (усыновление детей гей-парами);
  • мужчин, нежно прикасающихся друг к другу (вовлечение в ЛГБТ-сообщество).

С советскими плакатами военной тематики и того "хуже". Целующиеся на плакате красноармеец с краснофлотцем ни в какое сравнение не идут с вероломной "атакой" Dolce & Gabbana. Это уже настоящий удар по обороноспособности страны, причём строго ниже пояса.

Вероятно, когда-нибудь бдительные парламентарии, которые заняты исключительно важными для государства делами, в перерывах между единодушной поддержкой "линии партии" возьмутся и за северокавказских борцов. Фотографий "крепких мужских компаний" с обнимашками с голым торсом в соцсетях великое множество.

Следующим этапом можно начать преследование однополых граждан, которые в соответствии с православными традициями троекратно лобызаются на глазах у несовершеннолетних. Заодно и окончательно разобраться с радугой, изображение которой нынче является поводом заявить в полицию, и запретить на территории РФ:

  • бренды со словом "радуга";
  • выражение "каждый охотник желает знать, где сидит фазан";
  • спектр и любое упоминание Исаака Ньютона, включая законы физики, названные его именем.

Проблема отверженных

Мне как-то рассказывал один советский учёный, который во времена горбачёвской перестройки трудился в советско-американском совместном предприятии. Находясь в длительной командировке, он жил и работал в США. Американские товарищи его поселили в небольшом городке, который ничем не отличался от других, в том числе и поведением местных жителей на улице, в магазинах и барах. Только перед отъездом советский специалист узнал от принимающей стороны, что в этом городке все местные жители — представители ЛГБТ. То есть не было ни единого намёка на что-то экстраординарное.

Любопытно было узнать, что по поводу "атаки на наши ценности" думают сами представители ЛГБТ. Одна моя знакомая поделилась своим мнением:

"Скорее всего, не пойду на гей-парад, но я хочу, чтобы был выбор — идти или нет, не равнозначный — быть покалеченным или сохранить жизнь. Меня не раздражает, а угнетает политика власти — демонизация гомосексуальных людей, доходящая до паранойи. Бред с радугой — верх идиотизма. И тут самая главная проблема — страх. Не помню, кто из королей ужаса сказал, что самый главный страх — неизвестность. Чем меньше люди знают, тем им страшнее.

Хочу, чтобы были права. Вот у нас с любимым человеком совместное имущество. Много совместных денег вложено, а оформлено всё на меня (бюрократия и неофициальные отношения не позволили сделать нас равными дольщиками). Недавно я прописывала её у себя в квартире, и меня просили обосновать сие действо, зачем это я регистрирую "постороннего" человека. Другой сотрудник увидел эту ситуацию и помог. Я так поняла, догадался. Подсказал вариант. Это — мелочь, но из таких мелочей и складывается наша жизнь".

Обратный результат

Примечательно, что самые активные борцы с гомосексуализмом, которые иногда призывают к откровенному насилию в отношении представителей ЛГБТ, на поверку сами оказываются активными поклонниками нетрадиционных сексуальных отношений.

Агитировать за те или иные сексуальные заморочки, конечно же, не стоит. Да и трудно в принципе сагитировать кого-либо полюбить. Даже с пропагандой самой чистой любви к Коммунистической партии Советского Союза как ни старались в идеологическом отделе ЦК КПСС, так ничего и не получилось.

Как бы кто ни запрещал и ни стращал, явление это есть, было в веках и останется. Ну уж так сложилось в человеческом общежитии. А пока психоделическая борьба с ЛГБТ только подогревает интерес к теме, причём у тех же самых несовершеннолетних, за нравственные ценности которых вроде бы и борется депутат-единоросс с Dolce & Gabbana.

Выходит, что парламентарий косвенно пропагандирует то, с чем якобы борется. Неслучайно, что пользователи соцсетей со вполне традиционной сексуальной ориентацией стали чаще вспоминать анекдот:

— Ты бывал за границей?

— Да, в Германии, Нидерландах…

— А видел там гей-парады?

— Да, видел. В отеле ловились российские телеканалы.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы лгбт dolce & gabbana анатолий выборный
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