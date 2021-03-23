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Автор Александр Шторм

Бедных россиян будут кормить синтетической едой

Общество

Население Земли постоянно растёт. Власти вынуждены искать новые способы прокормить своих граждан, и вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план.

Бедных россиян будут кормить синтетической едой

Разумеется, при этом все заинтересованные лица будут пытаться сохранить свой нынешний уровень потребления и доходов, пишут авторы телеграм-канала "Мэйдэй. Хроника пикирования". По мнению экспертов, агрессивная популяризация вегетарианства несёт в себе идею экологичного образа жизни.

Как это выглядит?

О синтетической говядине довольно часто упоминает Билл Гейтс, который считает, что богатым странам нужно так спасать планету от экологической катастрофы.

Аналитики проекта сомневаются, что производство заменителей — той же синтетической говядины — наносит меньший вред природе. Усреднённому российскому организму это точно не пойдёт на пользу, ведь полноценно питаться, не употребляя в пищу животный белок, гораздо дороже.

"Особенно на стоимость меню влияет наличие свежих овощей и фруктов (привет дачникам, наступает исконно ваше время). Поэтому технологии переработки белка насекомых и прочих непривычных нам с вами продуктов приобретают новый смысл. А маркетологи с медиатехнологами успешно ведут обывателей через стадии принятия неприемлемого: во многих странах уже идёт стадия торга", — напоминают они.

Таким образом, речь идёт о том, что россиян планируют кормить хлебом из насекомых. Как пояснил член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, в ближайшие десять лет в РФ появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом. К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из… белка насекомых.

"Некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи чёрной львинки", — отметил чиновник.

Журналисты URA. RU задались вопросом, каким способом планируется убедить россиян покупать такие продукты. В отличие от стран Юго-Восточной Азии в России нет традиции употреблять в пищу насекомых.

Так что правы обозреватели, мрачно констатировавшие, что употребление в пищу насекомых может стать привычным для россиян уже через несколько лет. Не зря АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" начала продвигать рецептуру нового продукта.

"Помните, как появились на свет булочки с изюмом? "Виноват" пекарь Филиппов и попавшие в тесто тараканы. Приготовьтесь — историческая спираль ведёт нас не в "доковидную", а в дореволюционную эпоху", — резюмировали в посте эксперты.

По сути, как пишут в соцсетях, нормальная еда останется у богатых, остальные будут выполнять климатическую повестку — питаться без мяса.

Тот же Гейтс утверждает, что "позднее вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем".

"Это напоминает другую ситуацию, когда все знаменитости типа "Роулинг" или Клуни орали: "Откройте границы! Впустите беженцев!" Но как только у них спросили, почему бы им не расквартировать беженцев в своих шикарных особняках, они сказали: "Это другое!", — отмечают в проекте "Теория элит".

В целом, скорее всего, точно так же будет и с искусственным мясом.

"Пока доверчивые лохи будут спасать планету, нести свои деньги всяким Beyond Meat и жевать пластмассовые бургеры, Билл Гейтс себе в натуральном продукте уж точно не откажет", — подытожили сетевые обозреватели.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы билл гейтс андрей зюзин вегетарианство продукты питания
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