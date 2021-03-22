Соцопрос выявил новые страхи детей-"мажоров"

Российские дети-"мажоры" больше всего боятся посадок родителей. Снижение объёма карманных денег и страх "бунта простонародья" ушли у них на второй план.

Дети богатых родителей в 2021 году боятся принципиально других вещей, чем в 2019 году. Очередной опрос на эту тему провели авторы проектов "Банкир", "Новая Рига Live" и рассылки "Лакшери Кидс".

Выяснилось, что у отпрысков российской элиты поменялись опасения и страхи.

В 2019 году подростки из элитных коттеджей боялись:

снижения сумм на карманные расходы ниже $1000 в день,

отказа родителей от прислуги,

необходимости "работать как все", в обыкновенных частных фирмах,

использовать общественный транспорт,

"гнева простонародья".

Но теперь актуальным стал вопрос, не посадят ли источник безбедного существования.

На первое место вышли страхи класса "отца посадят, конфискуют всё, потому что начали сажать всех".

Второй всё-таки осталась паника от возможности уменьшения количества карманных денег до всё той же суммы "менее чем $1000 в день".

Также циркулируют опасение "раскулачивания быдлом" (это цитата) и страх, что "придёт обычный народ отбирать имущество".

Отдельная тема — опасения, что из-за пандемии или "холодной войны" придётся навсегда остаться в России, не способной обеспечить им "инфраструктуры, достойной их отдыха и жизни".

Такая молодёжь выдвигала идеи "строить для нас специальные посёлки и города для нормальной жизни", цитируют итоги опроса журналисты "Нового дня".

Но в целом VIP-детки боятся примерно тех же вещей, что и раньше.

Что характерно, среди опрошенных только треть посчитали, что никакой кризис их не коснётся, поскольку родители обеспечены сверх меры. Но за карманные деньги беспокоились все.

Вариант, что родители откажутся от прислуги, тоже нравился мало. Впрочем, ещё тогда среди опасений имели место уменьшение количества автомобилей в гараже, переход семьи на менее полезные продукты, отсутствие поездок за границу, отказ от обучения в элитных российских и зарубежных учебных заведениях.

В соцсетях уже отмечают, что больше всего дети олигархов боялись попасть из "своей" России в "нашу".

И тогда боялись, и сейчас, в период пандемии, где от их желаний ничего не зависит. Причины этого вполне понятны.