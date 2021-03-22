Люди обсуждают дифференциацию COVID-ограничений

Организованное властями празднование Дней Крыма ещё раз заставило говорить о двойных стандартах в COVID-ограничениях.

Праздник без ограничений

В российских городах проходят массовые мероприятия, посвящённые присоединению Крыма и Севастополя к России.

В Крыму на время отменили запрет на массовые мероприятия. В Симферополе 18 марта 2021 года состоялись несколько праздничных мероприятий с концертом и фейерверком. В интернете немало фотографий, на которых как граждане, так и чиновники не сильно переживают за отсутствие масок.

В Екатеринбурге, несмотря на действующие COVID-ограничения и режим повышенной готовности, в Историческом сквере студенты поучаствовали во флешмобе "Россия и Крым: прошлое и настоящее". С масками на мероприятиях также было совсем не идеально.

Тула также отчиталась массовым флешмобом. На площади Победы студенты колледжей и вузов под аккомпанемент губернаторского духового оркестра станцевали "Севастопольский вальс".

В Железноводске Ставропольского края более 500 человек собрались в "живой" флаг Российской Федерации. На набережной Курортного парка развернули 70-метровый триколор. Среди участников, которые далеко не все находились в масках, были:

волонтёры;

студенты;

школьники;

отдыхающие местных санаториев.

В Санкт-Петербурге Дни Крыма отметили на Манежной площади, причём с участием детей. Местный телеканал сообщил, что "творческие коллективы и центр патриотического воспитания "Дзержинец" организовали для горожан представление с флаговым шоу и концертной программой".

В Южно-Сахалинске, как сообщили местные СМИ, участники флешмоба с голубыми шарами образовали слово "Крым", а затем дружно прокричали:

"От Сахалина до Крыма рукой подать! Ура, ура, ура!"

Зрительные галлюцинации

Москва начала отмечать Дни Крыма с праздничного концерта на стадионе "Лужники". 80-тысячная арена приняла участников шоу, в котором приняли участие в том числе:

Владимир Путин;

группа "Руки вверх";

Григорий Лепс;

Олег Газманов;

Сергей Лазарев.

Анонсируя мероприятие, организаторы предупредили граждан о необходимости соблюдать положенную дистанцию и масочный режим. Судя по кадрам трансляции, стадион был заполнен далеко не на 50% (свободных мест не наблюдалось), зрители не были рассажены в шахматном порядке, да и с масками была напряжёнка.

Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков успокоил общественность, обратив внимание граждан на накрывшую их внезапно массовую зрительную галлюцинацию:

"Многие люди просто стояли, но это было 50% (заполняемости стадиона "Лужники" — ред.)"

Эпидемиолог в шоке

Специалист научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн поделился своим мнением о произошедшем в эфире одной из радиостанций, подчеркнув, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у москвичей ещё не сформирован:

"Если там нет дистанции между людьми и они не используют маски, то это, конечно, полное безобразие и приведёт к дополнительному росту заболеваний коронавирусом".

Двойные стандарты

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин направил в Следственный комитет России запрос с требованием установить организаторов митинга-концерта "Крымская весна", который состоялся на стадионе "Лужники". Об этом Яшин сообщил на своих страницах в соцсетях, в том числе и в Facebook:

"Я прошу следствие провести проверку, установить личности организаторов и привлечь их к ответственности по 236-й статье УК РФ. Той самой статье, по которой до лета закрыли под домашний арест оппозиционных политиков и активистов из-за того, что на митингах в январе кто-то якобы маски не надел. В "Лужниках" десятки тысяч человек были без масок и перчаток — где обыски у организаторов, где задержания, где суды по мере пресечения?"

Несмотря на действующие в Москве COVID-ограничения, указ мэра столицы Сергея Собянина предусматривает исключения, которые выводят за рамки "официальные мероприятия, организуемые органами исполнительной власти".

Конечно, действия Ильи Яшина могут быть оценены как совершённые по науськиванию западных кукловодов, но ведь абсолютно очевидны двойные стандарты в подходах. Даже беглый просмотр видео с торжеств говорит о дифференциации COVID-ограничений.

Не только Дни Крыма попали под критику. Практически все отраслевые празднования в присутствии руководства министерств и ведомств проходили при полных зрительных залах. Высокопоставленные COVID-диссиденты игнорировали не только установленное дистанцирование и положенное заполнение зала, но и даже не заморачивались ношением масок и перчаток.

Одних штрафуют и журят в программах федерального телевидения, а другие безо всяких последствий нисколько не стесняясь продолжают демонстрировать свою исключительность. И об этом говорят люди в социальных сетях.

Покаяние премьер-министра

Тем временем в "бездуховной" Норвегии празднование своего 60-летнего юбилея обернулось для премьер-министра страны Эрны Сульберг неприятностями с полицией.

За праздничным ужином собралось 13 гостей премьера. Всё бы ничего, но в Норвегии действуют COVID-ограничения, и нельзя собираться в одном помещении более чем 10 людям. Эрна Сульберг призналась, что "не очень внимательно следила за правилами" и была уверена, что семьёй собираться позволительно в любом составе:

"Если мне положен штраф, значит, я заплачу его, как и все остальные. Я прошу прощения за то, что мы с семьёй нарушили антиковидные правила, так не должно быть. Мы должны следовать рекомендациям так же, как я прошу это делать вас!"