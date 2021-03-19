Половина россиян возмущена элитами

Текущее положение дел в российской экономике нельзя назвать блестящим, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях.

Такое мнение озвучили эксперты бизнес-школы "Сколково". Основная мысль заключается в том, что российское общество предчувствует смену и экономических, и политических элит. Но существует проблема дистанции между владельцами капитала и остальным населением.

Недавно проведённые опросы показали, что почти 60% россиян не видят позитивного влияния на экономику от деятельности бизнес-элит, несмотря на конкретные ситуации.

Так что менять в восприятии элите нужно в первую очередь себя — обществу не нужны мальчики с серебряными ложечками в колыбели. России необходим "ответственный класс".

К тому же огромным триггером является сценарий преемственности. С учётом мировых проблем с "ковидом" и экономических трудностей в социуме усиливаются ожидания, что экономические и политические элиты подходят к этапу смены.

Аналитики на прошедшей конференции Центра управления благосостоянием и филантропии "Сколково" представили результаты исследования жизни богатых россиян.

Руководитель исследовательской группы Иван Климов пояснил, что отношение к таким людям в стране двойственное. Около 83% из 1555 опрошенных россиян сообщили, что богатство в России распределено несправедливо. Около 70% полагают, что богатые люди не должны влиять на власть.

А 61% респондентов склонны утверждать, что владельцы капитала влияют на решения и действия властей негативно. Примерно 72% россиян не считают чем-то значимым этику и ценности богатых людей.

Вывод из всего это прозвучал неутешительный:

62% опрошенных заявляют, что "богатые не чувствуют ответственности за страну и общество".

Примерно 58% респондентов не видят позитивного влияния богатых на экономику.

По словам Климова, причиной этого стали увеличение социальной дистанции и взаимного непонимания сторон. Положение вещей в России соотносится с индексом качества элит Томаса Касаса: по нему элиты, которые существуют в России, относятся к типу "рантье".

Разумеется, в такой парадигме они стремятся сохранить свои бизнес-модели, законсервировать их, а владельцы капитала порой тоже демонстрируют по отношению к остальным гражданам "социологическую наивность".

Основная часть населения обвиняет крупных владельцев бизнеса в стремлении к наживе и в нечестных методах. Со своей стороны, богатые люди упрекают россиян в зависти и пассивности. Готовности к диалогу нет и в помине.

Что характерно, элита считает, что она радеет за страну, но общество этого не воспринимает из-за несовпадения его тревог и ожиданий с тем, что интересует владельцев капитала.

Подобные установки нужно корректировать, считает экс-глава администрации президента, председатель совета директоров Московской школы управления "Сколково" Александр Волошин. Он обрушился с критикой на термин "элита", предложив при этом формулировку "ответственный класс".

"Задача общества и государства состоит в том, чтобы имущественное расслоение не было слишком большим", — добавил член генсовета "Деловой России" Алим Бишенов. Чем выше степень расслоения общества по доходам, тем больше негативных настроений по отношению к богатым.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал напомнил, что бизнес может, вкладывая средства, повысить лояльность общества корпоративной социальной ответственностью.

А руководитель Московского регионального отделения Партии Роста, председатель совета директоров компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим подчеркнул, что бизнес не может брать на себя функции государства.

"Самым социально ответственным я бы назвал бизнес, который исправно платит налоги, держит слово и обладает моральными качествами", — подытожил аналитик.