Текущее положение дел в российской экономике нельзя назвать блестящим, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях.
Такое мнение озвучили эксперты бизнес-школы "Сколково". Основная мысль заключается в том, что российское общество предчувствует смену и экономических, и политических элит. Но существует проблема дистанции между владельцами капитала и остальным населением.
Недавно проведённые опросы показали, что почти 60% россиян не видят позитивного влияния на экономику от деятельности бизнес-элит, несмотря на конкретные ситуации.
Так что менять в восприятии элите нужно в первую очередь себя — обществу не нужны мальчики с серебряными ложечками в колыбели. России необходим "ответственный класс".
К тому же огромным триггером является сценарий преемственности. С учётом мировых проблем с "ковидом" и экономических трудностей в социуме усиливаются ожидания, что экономические и политические элиты подходят к этапу смены.
Аналитики на прошедшей конференции Центра управления благосостоянием и филантропии "Сколково" представили результаты исследования жизни богатых россиян.
Руководитель исследовательской группы Иван Климов пояснил, что отношение к таким людям в стране двойственное. Около 83% из 1555 опрошенных россиян сообщили, что богатство в России распределено несправедливо. Около 70% полагают, что богатые люди не должны влиять на власть.
А 61% респондентов склонны утверждать, что владельцы капитала влияют на решения и действия властей негативно. Примерно 72% россиян не считают чем-то значимым этику и ценности богатых людей.
Вывод из всего это прозвучал неутешительный:
По словам Климова, причиной этого стали увеличение социальной дистанции и взаимного непонимания сторон. Положение вещей в России соотносится с индексом качества элит Томаса Касаса: по нему элиты, которые существуют в России, относятся к типу "рантье".
Разумеется, в такой парадигме они стремятся сохранить свои бизнес-модели, законсервировать их, а владельцы капитала порой тоже демонстрируют по отношению к остальным гражданам "социологическую наивность".
Основная часть населения обвиняет крупных владельцев бизнеса в стремлении к наживе и в нечестных методах. Со своей стороны, богатые люди упрекают россиян в зависти и пассивности. Готовности к диалогу нет и в помине.
Что характерно, элита считает, что она радеет за страну, но общество этого не воспринимает из-за несовпадения его тревог и ожиданий с тем, что интересует владельцев капитала.
Подобные установки нужно корректировать, считает экс-глава администрации президента, председатель совета директоров Московской школы управления "Сколково" Александр Волошин. Он обрушился с критикой на термин "элита", предложив при этом формулировку "ответственный класс".
"Задача общества и государства состоит в том, чтобы имущественное расслоение не было слишком большим", — добавил член генсовета "Деловой России" Алим Бишенов. Чем выше степень расслоения общества по доходам, тем больше негативных настроений по отношению к богатым.
Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал напомнил, что бизнес может, вкладывая средства, повысить лояльность общества корпоративной социальной ответственностью.
А руководитель Московского регионального отделения Партии Роста, председатель совета директоров компании "Совфрахт" Дмитрий Пурим подчеркнул, что бизнес не может брать на себя функции государства.
"Самым социально ответственным я бы назвал бизнес, который исправно платит налоги, держит слово и обладает моральными качествами", — подытожил аналитик.
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