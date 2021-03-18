Психолог: не надо бояться открывать закрытые двери

В очередном выпуске программы Маргариты Кичеровой "Известная сказка глазами психолога" Светлана Шарко с профессиональной точки зрения прокомментировала поступки героини сказки "Василиса Прекрасная".

Поселившись в доме Бабы-яги после того, как мачеха выгнала ее из дома, Василиса Прекрасная получает важный жизненный урок: наша жизнь — это не только добро и зло. Она намного многогранней, чем видится здесь и сейчас.

Читайте начало интервью:

Герои сказки "Василиса Прекрасная" - грани личности каждой женщины

Сказка "Василиса Прекрасная" - самоучитель для современных женщин

— Тут подключается символика цвета: Василиса встречается с реалиями жизни, где есть

белый: чистота, белый лист — это всегда обещания — точка, с которой можно начать заново;

черный — цвет земли, но связанный с укрощением, со смертью, спуском, падением;

красный — цвет и ярости, и одновременно сексуальности, цвет всяческих мук и одновременно возбуждающий аппетит, цвет солнца и красоты: все вместе в нем — символ перехода, разрешение расцвести, позволить быть такой, которая возбуждает аппетит во всех смыслах этого слова.

Для женщин очень важно ощущать эти жизненные ритмы: жизнь — смерть, начало — уход, позволять быть себе текучей внутри жизни, не застревать нигде.

Важно признание того, что черное есть, и того, что каждый раз мы можем быть похожи в чем-то на чистый белый лист. Это возможно.

Жизнь — смерть, начало — конец, дверь открыта — дверь закрыта.

— Да и неизвестно, что там за закрытой дверью.

— Неизвестно, что там будет. Это точно. Видите, это совершеннейшая алхимия для Василисы — познать этот мир. Это же очень интересно. Не зависать в черном. Жить все время в переходах бесконечных.

— Я обратила внимание на слова Бабы-яги:

"Хорошо, что ты спрашиваешь о том, что за двором, а не во дворе".

Это что-то значит или это просто такая мудрость?

— Я думаю, что это мудрой старухи слова. Про то, что у каждой свое, у каждой из нас своя природа, каждая из нас обретает свои руки внутренние, которые ей помогают.

Это вещи, которые мы открываем сами себе и учимся ими интуитивно пользоваться.

У каждой свое волшебство. И нам стоит понять, познав себя и согласившись с жизнью с такой, какая она есть, мы обретем эту силу. Как это вышло у Василисы.

Баба-яга Василису многому научила. Научила и отправила идти дальше.

Она велела ей убираться. Это тоже важный момент для женщины — уметь уходить. Она ей дала пылающий череп — некий эквивалент материнской куколки.

Череп с пылающими глазами — способность видеть правду жизни и способность воздействовать на других.

Василисе было страшно идти с пылающим черепом в руках. Но он защитил ее.

Так и мы все учимся видеть, приглядываться, мы учим разбираться...

Благословение Бабы-яги справляется с задачей — Василиса обрела силу, в которой есть много аспектов — и добрые, и теплые, и безжалостные, когда нужно.

Она научилась защищать свои границы. И тех, кто нуждается в этом.

Это прекрасно, когда у нас появляется способность, сила что-то делать, что-то видеть, отстаивать себя, быть более настойчивой.

После того, как Василиса сожгла зло (мачеху и ее дочек), она ушла жить к старушке, которая жила неподалеку, соткала в благодарность ей такое полотно, "которым только царь достоин владеть"… Царь восхитился, влюбился в неё и женился.

Вот она, награда — обретение статуса.

Это тоже такая внутренняя наша мудрая часть, которая понимает, что есть этап, когда стоит проявиться нашим всем желаниям.

Можно посмотреть на это как на момент, когда женщина себе позволяет ткать ту ткань, в которую потом мы одеваем мужчину, который прекрасен, силен, умен и красив, как положено царям. Это тоже интересный момент.