Сказка "Василиса Прекрасная" - самоучитель для современных женщин

В очередном выпуске программы "Известная сказка глазами психолога" Светлана Шарко с профессиональной точки зрения прокомментировала поступки героини сказки "Василиса Прекрасная".

Говоря о героях сказки, психолог отмечает, что все персонажи в ней — это разные ипостаси русской женщины, которая, по мере развития сюжета, формируется в очень гармоничную личность…

Читайте начало интервью:

Герои сказки "Василиса Прекрасная" — грани личности каждой женщины

— Василиса ведет себя мило, кротко, покладисто. И при этом жизнь ее все равно не осыпает розами. Она становится практически служанкой, но никто это не ценит.

Скажем честно, что жизнь ее превратили в ад: издевательства, неуважение.

И отметим еще один момент.

Отец там отсутствует.

Он вообще уехал куда-то очень далеко торговать. Он был занят своими делами.

Получается, внутренний отец нашей души покинул женщину. Его как будто нет. Это тоже очень интересный момент, что нет отцовского начала, которое позволяет нам разобраться, отстоять себя. И поэтому здесь ад.

Василиса бесправна, семьи вокруг нет, нет никого, кто ее понимает, ценит и любит.

Когда внутренний критик — плохо

И здесь важно понять, что когда мы встречаемся с некими внешними обстоятельствами и наш еще внутренний критик очень силен, то тогда приходят мысли:

Ты никакая, ты ничего не сможешь, тебе не хватит смелости, ты дрянь, ты глупа, ты пресна, ты пуста, ты дурочка, ты никогда ничего не сможешь добиться.

Ты можешь делать только это, на остальное ты не годишься.

Ощущается обесценивание. Василиса — раз уж мы про эту сказку говорим — как будто не видит, что происходит вокруг нее. Отпора не дает.

То есть она не на своей стороне.

Она не может противостоять обстоятельствам. И выбирает уйти в лес.

Когда тухнет огонь в душе

В сказке ее изгоняют к Бабе-яге. Почему? Потому что огонь потух.

— А что за огонь?

— Я бы здесь рассматривала как огонь души. После испытаний многие женщины гаснут.

И когда женщина живет в семье, где мало любви, заботы, я думаю, что она немного гаснет внутренне.

Или наоборот, девочки из таких семей затевают бесконечно сложные проекты (три докторских диссертации, еще что-то) для того, чтобы кому-то доказать, что они чего-то стоят. Я вам принесу огонь, я заберусь на гору Эверест, что-то еще, я рожу вам пятерых детей.

— Такие, как Данко, которые отдают свое сердце людям. Вспомните, он, как факел (у Максима Горького), вырвал свое сердце и осветил путь людям через лес. А они в результате просто затоптали его сердце.

— Так часто и бывает. Но поступок Данко все-таки осмысленный. Он не был жертвой. То есть он понимал, на что он идет.

В истории Василисы несколько иначе, ей говорят: "конечно, ты с этим не справишься, но тогда, может быть, мы тебя примем, когда ты принесешь огонь". И она: "Да я побегу, мало того, что постараюсь, я побегу, я все сделаю для того, чтобы вы меня приняли".

И здесь у женщин, у девочек теряются ориентиры, гаснет огонь, становится очень холодно, много одиночества.

Хотя на самом деле здорово, что она идет в лес. Она идет, чтобы вернуть свой огонь. Смотрите, как в сказке показан путь, что нам нужно сделать. Нам нужно уйти из ада. Нам нужно отпустить его.

— Но ведь Василиса уходит из одного ада в другой — в нечто очень страшное, дремучее. На это же нужно решиться… И она действительно круче Золушки.

— Да, она круче Золушки реально. Помните, с чего мы начали? У нее есть куколка. Где-то там внутри очень много любви все равно она получила. Добрая мать ей дала это. Она не одинока.

И поэтому покинуть ад, покинуть злобную мачеху и нырнуть в лес для того, чтобы разжечь свой огонь — это прекрасная штука.

Перед ней стоит задача научиться ориентироваться, понять who is who в этой жизни, где истинный ад, и четко сказать: эти люди меня разрушают. Мне нужно найти что-то еще. И, как любой момент перехода — надо пойти в темноту.

— Ей встретился всадник черный, как ночь…

— Всадники красный, белый и черный — это слуги, как говорила Баба-яга.

Я говорю: это те циклы, которые подвластны Бабе-яге.

- Что за слуги у этой мудрой женщины, к которой мы все-таки приходим?

— Бабе-яге по дому помогают три руки. С точки зрения психологии, это то иррациональное, что есть в каждом из нас.

Ведь в доме у Бабы-яги вообще много иррационального, потустороннего, что называется. Домашнюю работу выполняют и руки, и одновременно туда включается наша Василиса.

У нее жизненные задачи — жить с этой дикой колдуньей. Заметьте, что Баба-яга справедливо к ней относилась, она ее не гнобила. Не вела себя как мачеха.

Она была ворчливая, как и многие старые женщины, которые прожили тяжелую жизнь и полны гордыни. Но тем не менее она справедлива. И ставит героине очень интересные задачи: жить с ней, омывать, перебирать, питать, очищать. Она стирает, готовит, перебирает.

Она как будто обучает ее жизни.

Стирка — это всегда очищение. Конечно, это такая метафора, но тем не менее. Происходит какое-то обновление. Это важно. Важно постирать, важно перебрать, научиться все это делать.