Герои сказки "Василиса Прекрасная" - грани личности каждой женщины

Русские народные сказки — ведущая "Правды.Ру" Маргарита Кичерова в этом абсолютно уверена — это не только про добро и зло. Это отражение понимания нашими предками самих себя, своего рода психологическое эссе, написанное неизвестным автором.

В очередном выпуске программы "Известная сказка глазами психолога" Светлана Шарко с профессиональной точки зрения прокомментировала поступки героини сказки "Василиса Прекрасная".

По мнению Маргариты Кичеровой, это сказка о нашей русской Золушке, которая, пройдя испытания в лице жестокой мачехи и двух сестер, встретила своего царя и благополучно вышла замуж. На протяжении всей истории ей помогала куколка-оберег, подаренная умирающей матерью.

— Василиса проходила этапы какого-то своего взросления в этой сказке с помощью материнского благословения?

— Совершенно верно. Но немножко я бы хотела дополнить.

Я считаю, что Василиса круче Золушки.

Благословение матери там очень значимо. Однако все-таки "Василиса" — это сказка вообще об истории взросления, становления женщины. И вы правы, что если бы там не было этой куколки, если бы не было этой любящей доброй матери, которая оставила это ценнейшее наследие, Василиса бы не прошла эту дорогу. А благословение дало ей многое.

- А само благословение, Светлана, насколько вообще в реальности ощущается женщиной?

— Давайте тут уточним, что такое благословение. Это то, что в самом раннем детстве мы получили достаточно любви, заботы, веры в нас, тепла, то, как мы ощущаем, что не одиноки в этом мире.

Для женщины, знаете, это очень много значит. Это понимание, что в жизни есть любовь и добро.

— Я правильно понимаю, что это как будто кокон безусловной любви, которая окутывает?

— Это кокон безусловной любви. Это кокон нашего внутреннего милосердия, заботы о себе. Это наша внутренняя сострадательная к себе часть, любящая нас.

— Тогда давайте пройдем по пути Василисы от начала до конца. Она уже получила благословение. Мама, умирая, вручила ей эту куколку и сказала, что благодаря талисману можно получить совет и помощь.

Затем ее отец женился, злая мачеха вместе со своими дочерьми поселилась в их доме, Василиса выросла, стала красивой девушкой, соответственно, ее стали, говоря нашим языком, гнобить. И потух огонь в избе. Что это значит?

— Давайте на всех персонажей сказки посмотрим как на части одной души.

Смерть матери очень символическое значение имеет. То есть первая задача для нас как для женщин в нашем движении — это позволить слишком доброй матери умереть.

При этом взять от нее очень ценное наследство.

— Это сепарация, отделение?



— Конечно, это отделение. Ведь если будет рядом с нами слишком добрая и заботливая мама, такая наседка, то мы не будем расти, мы никогда не почувствуем интригу жизни, мы никогда не выйдем в лес к Бабе-яге.

— А кто такая Баба-яга?

— Это такая дикая старая мудрая женщина. Она опасная, как и вся жизнь.

Если мы не примем это сочетание и доброго, и дикого, то навсегда останемся ребенком, навсегда останемся невостребованными в полном смысле женщинами.

Или девочка может превратиться сразу в бабушку, потому что она бесконечно добрая, и тут же к ее многочисленным грудям, наполненным молоком, присосется вообще огромное количество страждущих.

И поэтому если мы хотим чего-то — внутреннего движения, тогда…

— Нужно позволить доброй матери умереть, чтобы выйти на путь к мудрой старухе. А мачеха — кто?

— Посмотрите, до пути к мудрой старухе все-таки хочется побыть на этом пути плодородия и выйти-таки замуж за короля.

Получается, любимая мама умирает, и нам надо смириться с этим, сохранить частичку тепла и при этом выйти в мир, который не относится к нам по-матерински.

— То есть мачеха — это отражение внешнего мира, который не относится к нам по-матерински?

— Относится и к отражению внешнего мира, потому что во внешнем мире есть и доброе, и недоброжелательное по отношению к нам, с чем стоит научиться встречаться без наивности.

И при этом мы оставляем эту благодать, эту куколку. Она очень важна, и важно ее кормление. Многие девочки, у которых нет такой куколки, бедняжки, маются и бродят по жизни, пытаются себя вылечить. Почему? Потому что не было доброй матери. Не было куколки.

Что у нас получается? Мачеха — это и внешний мир, и одновременно еще наши теневые внутренние стороны.

Потому что очень часто мы относимся к себе не как добрая мать, а как злая мачеха. Мы себя за что-то унижаем, обесцениваем, ругаем, ставим в угол, наказываем.

Получается, что мачеха — это теневые стороны и жизни, и наши внутренние.