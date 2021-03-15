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Автор Антон Куликов

Как "классный уголок" расстроил пензенского губернатора

Общество

В Пензенской области оперативно разобрались с историей о том, как родителей учеников одной из школ административного центра региона заставляли покупать портреты губернатора Ивана Белозерцева.

Как "классный уголок" расстроил пензенского губернатора

Портреты для комиссии

На днях издание "7Х7" сообщило, что классные руководители пензенской школы №78 попросили родителей учеников "срочно купить" за свой счёт портреты президента России Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева, чтобы разместить их в кабинетах перед ежегодной комиссией.

Губернатор отреагировал оперативно: "Прочитал новость о том, что в 78-й пензенской школе родителям кто-то велел покупать мои портреты. Очень огорчён. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении "уважения" к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю". И поручил министру образования Пензенской области провести проверку.

"Со своей стороны, если информация подтвердится, хочу заранее принести извинения родителям учеников. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать", — добавил глава региона.

Иван Белозерцев также подчеркнул, что "если это была инициатива кого-то из родительского комитета, то убедительно прошу таких действий впредь не совершать".

Оперативная проверка

Проверку в региональном минобразования уже провели. И опровергли информацию о том, что родителей заставляли покупать портреты губернатора.

По данным министерства, портрет (в единственном числе) всё же был. В изложении чиновников дело было так:

"Для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету. Представитель родительского комитета предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере. Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было".

Но это ещё не всё. В сообщении ведомства подчёркивается, что создание "классного уголка" — это совместная работа учителя и школьников.

"Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности. А совместная работа педагога, родителей и обучающихся — самый эффективный метод достижения образовательных результатов", — отметили в ведомстве.

В общем, история с портретами губернатора представлена так, будто это инициатива одного отдельно взятого учреждения. Которая, впрочем, и не то чтобы инициатива, а вполне рядовое событие. Рабочий процесс, так сказать, судя по объяснению регионального минобразования.

Правда резонанс был весьма заметный, причём во всероссийском масштабе. Что власти региона вряд ли обрадовало.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы патриотизм иван белозерцев пензенская область
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