Бурляев требует оградить детей от героев Marvel

Одно из отечественных изданий задалось вопросом о героях, которые знакомы российским детям, и поделилось мнением Николая Бурляева на этот счёт.

Человек-паук vs Космодемьянская

Оказалось, что юные граждане назвали в первую очередь американских киногероев — Человека-паука и Железного Человека. Дети не вспомнили:

ни о чудо-богатырях;

ни о Юрии Гагарине;

ни о Зое Космодемьянской.

Возможно, современная идеологическая парадигма сыграла злую шутку с исследователями. Варясь в агитпроповском котле, ограниченном толстыми стенами смысловой самоизоляции, пропагандисты перестали учитывать глобальность информационного поля и не стали конкретизировать в вопросе, о каких героях идёт речь.

Смешивать в одну группу сказочных персонажей и реальных исторических героев, чтобы потом ужаснуться от полученного результата — дело нехитрое. Возможно, в этом лукавстве и кроется выгода, которой пользуются некоторые известные граждане, проповедуя философию высокодуховной изоляции России от внешнего мира.

Фимиам цензуры

Известный актёр Николай Бурляев не преминул сам ужаснуться, попугать других и всё объяснил:

"Результат вполне предсказуем. Об этом нужно было задумываться тогда, когда наше государство выпустило из рук всякое влияние на культурную политику страны и допустило вседозволенность. Эти люди абсолютно не думали о том, какие поколения в таких условиях подрастут. И вот они подрастают — дети, которые не знают наших подлинных героев… В результате мы упустили поколение и пожинаем плоды. Страшные плоды!".

Тут стоило бы конкретизировать, речь идёт всё-таки о героях сказок и комиксов или о реальных исторических личностях. Оценить исторических личностей тоже можно по-разному, хотя это сейчас в России чревато серьёзными последствиями. Если же известный актёр полагает, что уместно сравнивать одних с другими, то вот это действительно страшно.

Подобная переваренная каша в головах даже взрослых людей может весьма плачевно отразиться на общественном сознании в целом, как и любое другое противопоставление, взращённое на дрожжах идеологии квасного патриотизма.

Одним из рецептов, способных исправить положение дел, Николай Бурляев считает цензуру. Для оправдания подобной позиции он призвал себе в помощники "наше всё":

"А ведь ещё Пушкин говорил, что государство вправе не позволять проповедовать на площадях всё, кому что в голову взбредёт, и вправе остановить раздачу рукописей… Я считаю, это относится и к интернету. Надо порядок наводить, чтобы у детей были правильные ориентиры и настоящие герои".

Гарри Поттер и гробница здравомыслия

Бурляев считает, что в нашей отечественной истории героев предостаточно — "от Сергия Радонежского, Дмитрия Донского до героев 1812 и 1941 годов":

"Я ещё мальчишкой на всю жизнь запомнил подвиги Минина и Пожарского, Александра Матросова, Зои Космодемьянской. Вот на ком мы росли! А эти пауки, железные люди, Гарри Поттер… Чему от них научатся дети? Почему они стали для наших детей заменой настоящим героям?"

Насчёт Сергия Радонежского, героя юности своего поколения, Николай Петрович, вероятно, несколько слукавил. Большинство советской молодёжи, включая и моё поколение нынешних 50-летних, и близко не знало, кто это. Что касается Минина с Пожарским, то советские учебники по истории СССР, по которым учился и Николай Бурляев, рассказывали о князе и гражданине, но ставили во главу угла именно подвиг русского народа.

Борьба с "чужебесием"

Артист признаётся, что "мы не можем отгородиться от мира", и считает, что в советское время граждан знакомили с лучшими образцами западной культуры. При этом Бурляев не видит противоречия в своих суждениях и не вспоминает, что:

эти самые образцы выбирали в идеологическом отделе ЦК КПСС;

нещадно вырезали "идеологически вредные" сцены из фильмов (что стали делать и в наше время);

умудрились рок-группу Scorpions и Хулио Иглесиаса записать в пропагандисты секса, насилия и фашизма.

Николай Бурляев искренне полагает, что детям "очень сложно самим разобраться" в том, кого считать героями, да и в принципе определить для себя критерии добра и зла. Это заблуждение весьма популярно в странах, которые веками жили при тоталитарных режимах, будь то иго самодержавия или большевистский "рай".

Меня, как человека, приобщившегося к комиксам Marvel в пятилетнем возрасте, нисколько не испортили ни Человек-паук, ни Железный Человек, интерес к которым Бурляев называет "чужебесием". Как любил Родину, так и люблю. Вот только мне даже и в голову не приходило поставить в один ряд героев войны, первого космонавта мира с вымышленными персонажами, что с лёгкостью делают люди, называющие себя патриотами.

Дети зачастую быстрее взрослых определяют враньё и, став частью глобального мира, видят посылы добра и ценности человеческой жизни, которые инкорпорированы даже в "бездуховные" американские комиксы.

Можно дожить до седин и не приблизиться к мудрости, но при этом с уверенностью генерального секретаря ЦК КПСС втирать в уши граждан:

химеру особого пути;

сентенции избранности страны и неимоверной её миссии на планете;

идеи цензурирования мысли, творчества и мировоззрения.

Вот просто жить и созидать на своей Родине у некоторых менторов-всезнаек никак не получается. Им требуются борьба, жертвы и вечное противостояние в парадигме "А Баба Яга против!".

Замещение смыслов

С направлением мысли Николая Бурляева согласна и депутат от "Единой России" Ольга Казакова, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре. Как сообщило одно из отечественных информационных агентств, во время пленарного заседания нижней палаты парламентарий упрекнула российские телеканалы за то, что они часто показывают своим зрителям зарубежные курорты и другие интересные иноземные туристические объекты.

Ольга Казакова предложила импортозаместить иностранную картинку в телевизоре на отечественную, чтобы поддержать внутренний туризм, и назвала недостаточное освещение объектов российской туриндустрии, ещё очень далёких от приемлемого уровня качества, "большой ошибкой".

Когда развитие культуры или туристической отрасли меряется "выделенными средствами", а не результатами конкретных действий креативной части граждан, защищённых от самоуправства номенклатуры, то, конечно, остаётся только продолжать ругать Запад за его гуманитарную экспансию.

При этом периодически запускать коллайдер пещерной агрессии, называть молодёжь, предпочитающую мыслить самостоятельно, "потерянной" и действовать строго по инструкции, описанной в старой советской частушке:

"Говорят, что Эдисон Был по паспорту масон. Если так, ядрёна мать, Будем лампочки ломать!"