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Автор Игорь Буккер

Интернет-омбудсмен: порнография и суициды не интересуют людей, пока их дети с этим не сталкиваются

Общество

Почему государство должно регулировать рынок информационных технологий, подойдет ли России путь Китая и как бороться с компьютерной безграмотностью общества, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Читайте начало интервью: Интернет-омбудсмен: владельцы соцсетей решают за нас, что хорошо, что плохо

Меняем правила игры

— Дмитрий, когда ввели санкции на продовольствие, все говорят, что это нам помогло, мы убрали зависимость от Запада. То, что происходит, может быть, позволит нам свои создать возможности?

— Когда Советский Союз ломался, я хорошо помню, как крупные молочные компании скупали молочные заводы и закрывали их только для того, чтобы заниматься поставкой в России на монопольном положении. Когда скупали земли, не пахали, и они зарастали. Потому что все привезем "оттуда", оттуда дешевле. Это неправильные решения.

Все компьютеризованные сферы (сельское хозяйство, транспортные и информационные системы) должны быть внутри страны. Этот рынок должен играть по правилам, сформированным государством.

Неважно, кто собственник колхоза — иностранная компания или российская. Но вы не можете позволить возить молоко, как при распаде Советского Союза, а не производить его здесь. Нельзя экспортировать нефть. Нужно заставлять строить здесь заводы, экспортировать бензин. Пользоваться тем, что у нас есть ресурсы:

  • земля,
  • уголь,
  • нефть,
  • газ.

И мы находимся в ловушке: доход государство получает от продажи полезных ископаемых, а не от переработки их. Кто должен еще в голову клюнуть, чтобы понять, что нельзя отдавать ресурс в необработанном виде. С лесом (с кругляком) сейчас решили: давайте стройте здесь заводы целлюлозные, которые будут переделывать его в бумагу, древесину.

С информационными технологиями то же самое. Не надо себе стрелять в ногу, ждать, когда Twitter что-то заблокирует или замедлять Twitter.

Нужно изменять правила игры, формировать сервисы, которые кодомизированы, которыми пользуются люди, делать их популярными. И это чем-то похоже на Китай. Не закрываться, а переформатироваться.

Тогда и будет все хорошо. Так же, как с сельхозпродукцией, у нас информационная составляющая в гору пойдет, все поднимется.

— Но есть же другие способы обойти замедление Twitter. Ресурсы Роскомнадзор запрещает из-за порнографии, но они доступны через другие ключи.

— Конечно, интернет — это связанность, и вы можете иметь доступ ко всему, что в нем находится в любой точке пространства, если, конечно, не перерезать кабель. Потому что интернет — сеть сетей и наша сеть как подсеть может функционировать самостоятельно.

— В Китае что-то подобное было?

— В Китае есть подобное. Есть шлюзы, трансграничные переходы, которые жестко контролируются государством. Там вы не можете из одного офиса проложить оптоволокно в свой другой офис. Вам не дадут разрешения. Даже Alibaba не позволили соединить два их офиса. Они соединяются только через операторов связи, которые прогосударственные. Это интернет Китая, присоединенный к интернету и администрируемый правительством Китая. Это уникальный случай. Но они сделали правильно. Это невозможно в России повторить. Потому что история развития интернета другая. В Китае это централизованная государственная модель с учетом присоединения большого числа людей.

Если бы они позволили всем международным компаниям, как в России, войти, то все китайцы были бы дезориентированы, потому что у них другая ментальность, отличная от западноевропейской.

Западноевропейской ментальностью обладает 15-20% китайского населения, а так было бы просто, как в Советском Союзе, морально и ментально дезориентированное население Китая. Поэтому китайские власти сделали правильно, и китайцам жить там хорошо, хотя нас это удивляет: рейтинги, тотальная слежка, коллективная ответственность, первичность коллектива по отношению к личности. В западной культуре наоборот: личность первична по отношению к коллективу. У нас, наверное, что-то среднее. В России регулирование интернета и идеи технологического развития должны быть собственные.

Компьютерный ликбез

— Обсуждения на этот счет были?

— Они постоянно идут. Слишком много тех, кто влияет, и слишком много тех, кто использует. И у всех разные интересы. Должен выработаться консенсус, и это еще не значит, что решение будет правильным. Сейчас нам нужно достичь консенсуса, принимая во внимание, что большая часть населения вообще не понимает, о чем идет речь, не потому что умом не дозрели, а просто это их не интересует.

Есть интернет и есть, будет там порнография, не будет — это людей не интересует, пока их дети с этим не сталкиваются.

Нужно учить цифровой гигиене — она на зачаточном уровне в обществе.

— Дети сталкиваются с тем, что хуже порнографии: призывы к самоубийствам.

— Да. Но мы не предъявляем к себе требования, не настраиваем прокси, не ограничиваем доступ на сайты, не занимаемся администрированием домашнего компьютера. Мы думаем, что это за нас сделает:

  • оператор связи,
  • государство,
  • школа.

Потому что мы в этом ничего не понимаем, компьютер только включать научились.

Я бы концентрировался не на решении проблемы на уровне государства, а на обучении людей тому, как видеть проблему и обходить ее. Нужно как можно больше заниматься ликбезом и формировать установку у каждого человека, что он должен разбираться в компьютерных вещах, в информационном поле: не просто включил Facebook, и для него это интернет. Он должен понимать гораздо больше: как устроен, как работает, как пользоваться. Нужно учить комплексному мышлению в информационном плане. Тогда все встанет на свои места.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы twitter китай соцсети интернет дмитрий мариничев цифровые технологии
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