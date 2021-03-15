Интернет-омбудсмен: владельцы соцсетей решают за нас, что хорошо, что плохо

Можно ли работникам оборонной промышленности общаться в мессенджерах, есть ли смысл государству регулировать технологических посредников и почему информации в Сети нельзя доверять, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Примитивный Zoom

— Дмитрий, появилась информация, чтобы запретить работникам оборонки пользоваться Skype, WhatsApp и Viber.

— Они этим вообще не должны пользоваться. Это частные сервисы для частных нужд. На оборонных предприятиях или закрытых, с коммерческой тайной, использовать такие сервисы недопустимо.

Должны быть локальные сервисы, на локальных серверах, под локальным VPN. Здесь информационное разгильдяйство должно приходить в норму.

Об этом говорили уже давно. Политическая обстановка заставила вернуться к этой проблеме.

— Может быть, еще и пандемия заставила. Потому что Zoom стали очень широко пользоваться именно в период самоизоляции.

— Zoom, конечно, сделал свое дело, и на то, что требовалось десятилетия, у нас за год произошло. Когда слишком быстро в нашу жизнь входит что-то, оно вызывает отторжение и последующий откат.

Поэтому стоит ожидать моды на личные встречи. К тому же Zoom и любая видеоконференцсвязь слишком примитивны для человека как для физиологического объекта.

Это так же, как на заре фильмографии мультфильмы крутили механически: рисовали много картинок и крутили колесо. Мы верим в перспективы видеоконференцсвязи, что это вроде хорошо и мы будем этим пользоваться. Но с точки зрения текущего исполнения это то же самое крутящееся колесо с механическими движущимися картинками.

Выстрелить себе в ногу

— А чем можем ответить на то, что руководство соцсетей не исполняют наши требования? Им выставляют миллионные рублевые счета.

— Здесь моя точка зрения отличается от того, что делается у нас. Потому что мы по привычке начали перекладывать ответственность на технологических посредников. То есть соцсети, мессенджеры и пытаемся к ним применять санкции. С Twitter Роскомнадзор начал замедлять трафик. Это же как себе в ногу выстреливать. Это на пользу отечественным интернет-клиентам не идет вообще. Но мы это делаем, вместо того чтобы бороться непосредственно с теми, кто производит противоправный контент. Весь мир сейчас смотрит в эту сторону.

Потому что если мы начинаем регулировать технологического посредника, то фактически вводим цензуру и начинаем на уровне государственной модели или более низкого уровня — владельцев соцсетей — определять, что хорошо, что плохо. И это не приведет ни к чему стабильному.

Это приведет к дестабилизации интернета уже не на уровне границ подключения сетей, а на уровне информационных границ, то есть на уровне смыслов. И это проблема сегодня общества в целом, а не только в нашей стране.

— Дмитрий, какие могут быть варианты решения?

— Объективно никаких вариантов решения быть не может, потому что мы обязаны как люди пережить этот процесс, как ветрянкой переболеть. Еще старая парадигма мышления у людей, которые находятся у власти:

в России,

Штатах,

Европе.

Они выросли не с интернетом, а с электричеством. Мы выросли с электричеством. Наши дети выросли с интернетом. Мы пытаемся притянуть те качества добра и зла, которые были в нашем прошлом. Они уже не соответствуют сегодняшнему дню. Диссонанс отцов и детей приводит в движение законодательные инициативы, попытки регулировать смыслы, разграничиться, забанить административно аккаунты, не соглашаться с каким-то мнением. И в Америке это есть, и у нас. Это проблема в головах: кто как думает, взаимодействует.

— В Америке даже своего действующего президента заблокировали.

— Да, это уже добро и зло на уровне владельцев сервисов. Они принимают решения, потому что они считают, что это угроза для нас. Но насколько справедливо, когда технологический посредник принимает решение?

— Миром правит тот, кто владеет информацией. Информация сейчас находится и в соцсетях.

— Помните китайскую мудрость: посланник и есть послание. То есть мы попадаем в ловушку регулирования посланников. А если все-таки посланник должен донести целостно без изменений, без искажения информации от одного источника к другому источнику, то это уровень доверия.

Интернет строится на доверии и передаче информации без искажений. А сейчас технологический посредник изменяет послание. Поэтому и возникает проблема. Сейчас некому доверять.

И общество начинает приходить в движение, как в перестроечный период. Никому сладко от этого не будет. Это ломка в обществе во всем мире происходит, ломка:

сознаний,

отношений,

привычек,

статусов.