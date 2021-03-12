В Госдуме задумались о запретах для журналистов

В "Единой России" захотели ввести новые ограничения, которые коснутся деятельности журналистов, освещающих митинги.

Дистанция Хинштейна

На расширенном заседании комитета по информационной политике его глава Александр Хинштейн выступил с инициативой запретить журналистам, которые освещают митинги, приближаться к силовикам ближе, чем на расстояние "от полуметра до метра". По мнению единоросса, это "гарантирует абсолютную безопасность" как для полиции, так и для журналистов.

Выступая перед собравшимися, Александр Хинштейн задал новый вектор дискуссии о первичности яйца или курицы, адаптировав вечный вопрос к нынешним российским реалиям:

"А что первичнее, выполнение сотрудниками правоохранительных органов своей работы на митинге или работа журналиста?… Когда журналисты висят на руках силовиков, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Я вспоминаю видео, где бежит группа ОМОНа, а за ней — журналисты. И ОМОН кричит: "Не мешайте нам работать!". А журналисты им в ответ: "Не мешайте нам тоже работать!". И вот здесь возникает вопрос, а что первичнее?"

Противоречивость и зачастую абсурдность повестки, которая касается развития отечественной запретительной франшизы, требует недюжинной интеллектуальной резистентности. Не всякий готов включиться в фундаментальную дискуссию на уровне федерального парламента о реальности существования Деда Мороза.

Спасут ли силовиков обозначенные Хинштейном расстояния от внимания журналистов — большой вопрос, которым в принципе бессмысленно задаваться. В эпоху фактического обнуления полноценного функционирования представительного органа власти требовать от депутатов адекватной повестки весьма затруднительно, но всё-таки не до такой же степени.

Нагрудный конфуз

Возможно, Александр Хинштейн озаботился новой версией "пионерской дистанции" из-за конфуза, который случился с полицейскими 2 февраля 2021 года во время судебного заседания Московского городского суда по делу Алексея Навального.

Начальнику ГУ МВД России по городу Москве пришлось объясняться перед депутатом Мосгордумы от КПРФ Николаем Зубрилиным, отчего у некоторых сотрудников полиции были скрыты номера нагрудных индивидуальных знаков:

"Во время проведения публичных мероприятий нагрудные знаки визуально не были доступны только у тех сотрудников полиции, на которых были надеты бронежилеты (по причине отсутствия места для крепления знака). Порядок закрепления нагрудных знаков сотрудниками полиции при ношении бронежилетов нормативными правовыми актами не предусмотрен".

Примечательно, что на фотографиях, которые разошлись по соцсетям, отчётливо видно, что нагрудные знаки полицейских с заклеенными номерами находились в специальных прозрачных карманах поверх бронежилетов.

Ещё более занятно, что до ответа депутату столичного парламента в ГУ МВД Москвы заявили, что "сведения о нагрудных знаках полицейских, закрытых "фольгой", не соответствуют действительности".

Излюбленная отмазка про фейки в очередной раз не прокатила. Вероятно, если идея Александра Хинштейна о введении запрета приближаться к силовикам обретёт форму законопроекта, то тогда полицейским не потребуется заклеивать свои нагрудные знаки.

Правда, в этом случае стоит определить более внушительное расстояние, на котором смогут находиться представители прессы. Для фоторепортёров и телеоператоров, возможно, разработают особые требования безопасного дистанцирования.

Порядковый номер на рукаве

На расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике заместитель директора Росгвардии Олег Плохой внёс свой вклад в концепцию Александра Хинштейна об обеспечении безопасности журналистов на митингах.

Помимо прочего, Олег Плохой считает, что необходимо заблаговременно составлять списки журналистов, которые будут освещать митинг, чтобы росгвардейцы "знали их в лицо". Также Плохой предложил создавать "островки безопасности", иными словами — загоны для прессы, где журналисты имели бы право находиться:

"Сделать так, чтобы расположение (журналистов — ред.) было достаточно компактно, чтобы мы могли понимать, что это группа журналистов".

Концепция с островками всё-таки лишает прессу мобильности. Куда способнее определить журналистов в автозак, в котором они чувствовали бы себя в полной безопасности, да и не "мешали работать" ОМОНу.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин приобщился к содержательному обсуждению проблемы, поднятой Александром Хинштейном, и выступил с предложением создать единый образец журналистского удостоверения.

Глава думского комитета по информационной политике горячо поддержал идею одного из укротителей Twitter. Александр Хинштейн внёс свои дополнения, предложив создать "реестр журналистов". Отчего единоросс не вспомнил о новой фишке Роскомнадзора и не высказал идею о "замедлении" журналистов в районе проведения митинга, так и осталось тайной.

Оскорбление нации

Всё же концепция Хинштейна пока ещё не отвечает тревожным вызовам текущего исторического момента. Ему не достаёт масштабности уровня "прорыва":

создание "реестра журналистов" вполне можно было бы дополнить разрешительной процедурой, которую осуществляли бы в традициях "сталинских троек";

допускать к освещению митингов исключительно членов партии "Единая Россия";

запретить все митинги, если они не в поддержку правящей партии.

Запретительная франшиза вынуждена брать новые вершины. Видимо, правящая политическая элита не способна иными средствами купировать недовольство граждан. Ролан Быков в своё время назвал запреты "верхом политической импотенции". Французский философ Клод Адриан Гельвеций был не менее конкретен в своих оценках:

"Ограничить прессу — значит оскорбить нацию; запретить чтение определенных книг — значит провозгласить народ либо дураками, либо рабами".