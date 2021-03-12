Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Дело Лисицыной: Караулову отказали в защите

Общество

Неоправданная жестокость не может оставить равнодушным. Дело Александры Лисицыной, матери троих несовершеннолетних детей, которая попала в СИЗО по обвинению в мошенничестве с государственной землёй, затронуло за живое многих, не смог пройти мимо и журналист Андрей Караулов. Суд над женщиной длится уже годы, и на абсурд, который творится в судебной системе РФ, пытается указать известный телеведущий.

Дело Лисицыной: Караулову отказали в защите

Известно, что по доверенности на имя Лисицыной были приобретены сразу несколько земель лесного фонда. Женщина утверждает, что не видела тех людей, которые действовали от ее имени. Но Лисицыну все же задержали. Мать троих детей провела почти год в СИЗО, куда ее отправила следователь, которая вообще не должна была заниматься этим делом, поскольку за пару недель до этого ее отстранили. А бывший заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, будучи тогда в должности, даже подписал обвинительное заключение с цитатами из материалов уголовного дела, которых в нем нет. Видимо, фальшивку подсунул кто-то из своих. Что тоже является вопиющим случаем: ведь нельзя строить обвинение на том, чего нет.

Не так давно Андрей Караулов направил официальный запрос заместителю генерального прокурора РФ Юрию Пономареву, где отметил, что прокуроры занимают исключительно обвинительную позицию.

А на днях журналист посетил судебное заседание в суде Серпуховского района Подмосковья, где объяснил судье Ольге Дворягиной, что интерес к делу Лисицыной очень велик в обществе. Караулов сравнивает ее дело с делом Голунова (журналист издания "Медуза", которого задержали в центре Москвы якобы за сбыт наркотиков). Караулов уверен, что это заказ. Телеведущий считает, что Гриня подставили, но посетовал, что тот не извинился, а дело при этом не отозвали обратно, чтобы прокурорские сотрудники установили, кто все-таки виноват, о каких участках идет речь и почему Рослесхоз, который фигурирует как потерпевший, сам не обратился с иском в правоохранительные органы. Караулов недоумевает, почему за потерпевшего выступило какое-то третье лицо, а самое главное — кто этот обвинитель?

В суде Александра Лисицына попросила, чтобы Андрей Караулов стал общественным защитником, поскольку он давно занимается ее делом. Однако помощник прокурора Ирина Дунаева выступила против этого, аргументировав тем, что Караулов не юрист.

Делом все больше интересуются на Западе. Караулов посетовал, что если так дальше дело пойдет, то будут новые санкции, причем та же Ирина Дунаева и другие прокурорские работники попадут под санкции Запада. Ведь в Европе тоже начинается процесс по делу Лисицыной, что говорит о явном беспределе в российских судах. То, что дело стали рассматривать в Европе, — позор для российского правосудия! Понравится ли новому генпрокурору, что запад будет учить работников прокуратуры Серпуховского района тому, как надо быть прокурорами?!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Наталия Красовская
Темы уголовное дело андрей караулов александра лисицына
Новости
Россиян спасут от незаконного алкоголя с помощью спутников
Суд отправил сотрудницу молдавского банка в тюрьму на 10 лет
Девушка из Омска убила пенсионерку за отказ одолжить денег
25-летняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
"Ювентусу" нужно заработать на продаже Роналду 29 млн
Кристина Асмус прокомментировала развод с Хараламовым
Власти Швеции не откажутся от вакцины AstraZeneca
Раскрыто влияние навоза на состояние почв в засушливых регионах
Евросовет "выслушает" Грузию и поможет ей преодолеть кризис
Елизавета II прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл
Последние материалы
Дело Лисицыной: Караулову отказали в защите
Борис Корчевников не смог скрыть своих чувств
"Воюем не числом": Рогозин рассказал о конкуренции в космосе
Люди с афантазией не боятся читать страшные рассказы
Ольга Бузова призналась, что хочет переехать к Киркорову
"Удар по партии": коммунисты устроили "чистку" своей фракции в Мосгордуме
"Модель обманов": эксперт о рейтинге "Единой России" и благе страны
Эксперт: санкции США по "Северному потоку-2" пока не страшны
Житель Иркутска сбил и протащил на капоте автомобиля полицейского
Таксист рассказал о привычках и конфузах звёзд шоу-бизнеса
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер Усам Оздемиров Как нам не отстать в космической гонке Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников