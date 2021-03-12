Дело Лисицыной: Караулову отказали в защите

Неоправданная жестокость не может оставить равнодушным. Дело Александры Лисицыной, матери троих несовершеннолетних детей, которая попала в СИЗО по обвинению в мошенничестве с государственной землёй, затронуло за живое многих, не смог пройти мимо и журналист Андрей Караулов. Суд над женщиной длится уже годы, и на абсурд, который творится в судебной системе РФ, пытается указать известный телеведущий.

Известно, что по доверенности на имя Лисицыной были приобретены сразу несколько земель лесного фонда. Женщина утверждает, что не видела тех людей, которые действовали от ее имени. Но Лисицыну все же задержали. Мать троих детей провела почти год в СИЗО, куда ее отправила следователь, которая вообще не должна была заниматься этим делом, поскольку за пару недель до этого ее отстранили. А бывший заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, будучи тогда в должности, даже подписал обвинительное заключение с цитатами из материалов уголовного дела, которых в нем нет. Видимо, фальшивку подсунул кто-то из своих. Что тоже является вопиющим случаем: ведь нельзя строить обвинение на том, чего нет.

Не так давно Андрей Караулов направил официальный запрос заместителю генерального прокурора РФ Юрию Пономареву, где отметил, что прокуроры занимают исключительно обвинительную позицию.

А на днях журналист посетил судебное заседание в суде Серпуховского района Подмосковья, где объяснил судье Ольге Дворягиной, что интерес к делу Лисицыной очень велик в обществе. Караулов сравнивает ее дело с делом Голунова (журналист издания "Медуза", которого задержали в центре Москвы якобы за сбыт наркотиков). Караулов уверен, что это заказ. Телеведущий считает, что Гриня подставили, но посетовал, что тот не извинился, а дело при этом не отозвали обратно, чтобы прокурорские сотрудники установили, кто все-таки виноват, о каких участках идет речь и почему Рослесхоз, который фигурирует как потерпевший, сам не обратился с иском в правоохранительные органы. Караулов недоумевает, почему за потерпевшего выступило какое-то третье лицо, а самое главное — кто этот обвинитель?

В суде Александра Лисицына попросила, чтобы Андрей Караулов стал общественным защитником, поскольку он давно занимается ее делом. Однако помощник прокурора Ирина Дунаева выступила против этого, аргументировав тем, что Караулов не юрист.

Делом все больше интересуются на Западе. Караулов посетовал, что если так дальше дело пойдет, то будут новые санкции, причем та же Ирина Дунаева и другие прокурорские работники попадут под санкции Запада. Ведь в Европе тоже начинается процесс по делу Лисицыной, что говорит о явном беспределе в российских судах. То, что дело стали рассматривать в Европе, — позор для российского правосудия! Понравится ли новому генпрокурору, что запад будет учить работников прокуратуры Серпуховского района тому, как надо быть прокурорами?!