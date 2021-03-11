"Росбалт" вновь попался на распространении фейков о россиянах в ЦАР

Журналисты "Росбалта" вновь ухватились за недостоверную информацию о "ЧВК Вагнера" в ЦАР и опубликовали фейк.
Издание "Росбалт" в очередной раз попалось на распространении фейков. Журналисты сообщают, что в Центральноафриканской Республике правительственные силы и их союзники из России якобы казнили без суда четырех мужчин. "Росбалт" пишет, что инцидент произошел в городе Бамбари 5 марта, но о нем стало известно только спустя неделю. Сообщения об этом событии, как и комментарии правительства ЦАР, появились в СМИ еще 8 марта, однако никаких официальных подтверждений случившемуся нет.
Известно, что перечисленные "Росбалтом" граждане ЦАР числятся пропавшими без вести, их родственники пытаются установить местоположение мужчин, однако никакой информации об их гибели у них нет. Также нет тел погибших, что позволило бы сделать заключение о насильственном характере их смерти.
Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги изучил поступившие сообщения и отметил, что подобные обвинения требуют серьезных доказательств. Он обратил внимание на тот факт, что в отношении правительственной армии FACA и союзников ведется работа по подрыву доверия, которая сопровождается вбросами в прессе.
Одним из таких любителей манипулировать общественным мнением в ЦАР является издание Corbeau News, на которое ссылается "Росбалт" в своем материале. Доступ к этому сайту был заблокирован на территории Центральноафриканской Республики за регулярную публикацию фейков.
Тем не менее, даже такой источник и наличие официального опровержения не могут удержать журналистов "Росбалта" от публикации очередного вброса о "ЧВК Вагнера" под громким заголовком.
Источники сообщают, что "Росбалт" приобрел Corbeau News около двух лет назад, сразу после того, как Россия начала отправлять инструкторов и вооружения в Центральноафриканскую Республику. Очевидно, что сделано это было для дискредитации российского присутствия в этой стране.
Для создания негативной картины в ЦАР используется стандартная уже для антироссийских изданий схема. Сначала в стране "находят" сотрудников "ЧВК Вагнера", а затем журналисты пишут про них фейки. Третий этап — публикация перевода статьи в русскоязычных изданиях. Сенсация готова.
Стоит обратить внимание на активизацию центральноафриканских журналистов в последний месяц. В начале марта Corbeau News опубликовало "сенсационный" материал о падении российского военного вертолета на территории ЦАР. Новость сразу же была подхвачена "Росбалтом" и к концу дня стала главной сенсацией в российских СМИ. Однако позднее выяснилось, что вертолет был частным и никаких военных на борту не было.
В середине февраля Corbeau News написало о пленении сотрудника "ЧВК Вагнера" боевиками в районе города Бамбари. Статья выглядела весьма достоверно, даже доказательства "пленения" были. Однако при детальном рассмотрении низкокачественного видео заметно, что радикалы пленили темнокожего военнослужащего FACA. При этом в материале с комментарием полевого командира боевиков заявлялось о захвате "русского" и убийстве еще нескольких россиян. Авторы Telegram-каналов, знакомые с ситуацией в ЦАР, отметили, что российские инструкторы в тот день выполняли задачу в другом районе страны. Однако "Росбалт" подхватил и эту статью центральноафриканского СМИ.
Становится очевидным, что Corbeau News ведет активную информационную кампанию против России. Раньше негативизирующие статьи выходили с периодичностью раз в два месяца. Теперь же, на фоне успехов правительственных сил, освобождающих страну от боевиков, возникла потребность выпускать фейки все чаще и чаще. И каждый раз "сенсации" подхватывает "Росбалт".
"Изобличающая" кампания центральноафриканского СМИ раньше выглядела максимально странно и нелепо. Сначала, по версии журналистов, "вагнеровцев" выгнали из местного мотеля, потом "злые русские" раздавали листовки с агитацией за Туадера, потом неназванные эксперты давали Corbeau News комментарии о том, что "ЧВК Вагнера" обучали чадских наемников ведению боя. Конечно же, все эти материалы не имели никаких фактических подтверждений и доказательств.
Corbeau News недавно понесло справедливое наказание за фейки — власти ЦАР заблокировали это издание на территории страны. Однако "Росбалт" продолжает совершенно безнаказанно тиражировать недостоверные материалы опальных журналистов.
Видимо, фейк о "казни россиянами" мирных жителей в ЦАР переполнил чашу терпения. Официальный представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организации, представляющей российских инструкторов в ЦАР) Александр Иванов заявил, что намерен подать в суд на "Росбалт" за распространение фейков о деятельности россиян в стране.
"Любые заявления, подобные сделанному сегодня на "Росбалте", будут жестко пресекаться. В настоящий момент юридическая служба Содружества офицеров за международную безопасность занимается тем, чтобы привлечь информационное агентство "Росбалт" к ответственности путем подачи иска в суд за распространение недостоверных материалов портала Corbeau News", — сообщается в заявлении Иванова на его странице в Facebook.
Также официальный представитель содружества потребовал от российского издания удалить недостоверный материал с сайта.
"Доводим до сведения, что в отношении Corbeau News Министерство телекоммуникаций ЦАР выпустило предписание о блокировке ресурса на территории Центральноафриканской Республики за распространение фейковой информации, дестабилизирующей обстановку в стране. В связи с этим, для начала мы предлагаем "Росбалту" немедленно убрать информацию не соответствующую действительности", — заявил Иванов.
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