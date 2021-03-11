"Росбалт" вновь попался на распространении фейков о россиянах в ЦАР

Журналисты "Росбалта" вновь ухватились за недостоверную информацию о "ЧВК Вагнера" в ЦАР и опубликовали фейк.

Издание "Росбалт" в очередной раз попалось на распространении фейков. Журналисты сообщают, что в Центральноафриканской Республике правительственные силы и их союзники из России якобы казнили без суда четырех мужчин. "Росбалт" пишет, что инцидент произошел в городе Бамбари 5 марта, но о нем стало известно только спустя неделю. Сообщения об этом событии, как и комментарии правительства ЦАР, появились в СМИ еще 8 марта, однако никаких официальных подтверждений случившемуся нет.

"Росбалт" выпустил уже опровергнутую официальными властями информацию

Известно, что перечисленные "Росбалтом" граждане ЦАР числятся пропавшими без вести, их родственники пытаются установить местоположение мужчин, однако никакой информации об их гибели у них нет. Также нет тел погибших, что позволило бы сделать заключение о насильственном характере их смерти.

Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги изучил поступившие сообщения и отметил, что подобные обвинения требуют серьезных доказательств. Он обратил внимание на тот факт, что в отношении правительственной армии FACA и союзников ведется работа по подрыву доверия, которая сопровождается вбросами в прессе.

Одним из таких любителей манипулировать общественным мнением в ЦАР является издание Corbeau News, на которое ссылается "Росбалт" в своем материале. Доступ к этому сайту был заблокирован на территории Центральноафриканской Республики за регулярную публикацию фейков.

Тем не менее, даже такой источник и наличие официального опровержения не могут удержать журналистов "Росбалта" от публикации очередного вброса о "ЧВК Вагнера" под громким заголовком.

"Росбалт" купил Corbeau News

Источники сообщают, что "Росбалт" приобрел Corbeau News около двух лет назад, сразу после того, как Россия начала отправлять инструкторов и вооружения в Центральноафриканскую Республику. Очевидно, что сделано это было для дискредитации российского присутствия в этой стране.

Для создания негативной картины в ЦАР используется стандартная уже для антироссийских изданий схема. Сначала в стране "находят" сотрудников "ЧВК Вагнера", а затем журналисты пишут про них фейки. Третий этап — публикация перевода статьи в русскоязычных изданиях. Сенсация готова.

Как Corbeau News создает фейки

Стоит обратить внимание на активизацию центральноафриканских журналистов в последний месяц. В начале марта Corbeau News опубликовало "сенсационный" материал о падении российского военного вертолета на территории ЦАР. Новость сразу же была подхвачена "Росбалтом" и к концу дня стала главной сенсацией в российских СМИ. Однако позднее выяснилось, что вертолет был частным и никаких военных на борту не было.

В середине февраля Corbeau News написало о пленении сотрудника "ЧВК Вагнера" боевиками в районе города Бамбари. Статья выглядела весьма достоверно, даже доказательства "пленения" были. Однако при детальном рассмотрении низкокачественного видео заметно, что радикалы пленили темнокожего военнослужащего FACA. При этом в материале с комментарием полевого командира боевиков заявлялось о захвате "русского" и убийстве еще нескольких россиян. Авторы Telegram-каналов, знакомые с ситуацией в ЦАР, отметили, что российские инструкторы в тот день выполняли задачу в другом районе страны. Однако "Росбалт" подхватил и эту статью центральноафриканского СМИ.

Становится очевидным, что Corbeau News ведет активную информационную кампанию против России. Раньше негативизирующие статьи выходили с периодичностью раз в два месяца. Теперь же, на фоне успехов правительственных сил, освобождающих страну от боевиков, возникла потребность выпускать фейки все чаще и чаще. И каждый раз "сенсации" подхватывает "Росбалт".

"Изобличающая" кампания центральноафриканского СМИ раньше выглядела максимально странно и нелепо. Сначала, по версии журналистов, "вагнеровцев" выгнали из местного мотеля, потом "злые русские" раздавали листовки с агитацией за Туадера, потом неназванные эксперты давали Corbeau News комментарии о том, что "ЧВК Вагнера" обучали чадских наемников ведению боя. Конечно же, все эти материалы не имели никаких фактических подтверждений и доказательств.

Corbeau News недавно понесло справедливое наказание за фейки — власти ЦАР заблокировали это издание на территории страны. Однако "Росбалт" продолжает совершенно безнаказанно тиражировать недостоверные материалы опальных журналистов.

Реакция представителя российских инструкторов

Видимо, фейк о "казни россиянами" мирных жителей в ЦАР переполнил чашу терпения. Официальный представитель Содружества офицеров за международную безопасность (организации, представляющей российских инструкторов в ЦАР) Александр Иванов заявил, что намерен подать в суд на "Росбалт" за распространение фейков о деятельности россиян в стране.

"Любые заявления, подобные сделанному сегодня на "Росбалте", будут жестко пресекаться. В настоящий момент юридическая служба Содружества офицеров за международную безопасность занимается тем, чтобы привлечь информационное агентство "Росбалт" к ответственности путем подачи иска в суд за распространение недостоверных материалов портала Corbeau News", — сообщается в заявлении Иванова на его странице в Facebook.

Также официальный представитель содружества потребовал от российского издания удалить недостоверный материал с сайта.

"Доводим до сведения, что в отношении Corbeau News Министерство телекоммуникаций ЦАР выпустило предписание о блокировке ресурса на территории Центральноафриканской Республики за распространение фейковой информации, дестабилизирующей обстановку в стране. В связи с этим, для начала мы предлагаем "Росбалту" немедленно убрать информацию не соответствующую действительности", — заявил Иванов.