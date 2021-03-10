Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения

Общественная палата согласилась с идеей депутатов от "Единой России" сажать граждан за оценочные суждения о ветеранах.

Нелетальная ликвидация

22 февраля 2021 года инициативная группа депутатов Государственной думы от правящей партии "Единая Россия" подготовила поправки, которые предусматривают уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Идея единороссов с ужесточением репрессивного законодательства, вероятно, связана с показательной поркой Алексея Навального, которого Бабушкинский суд Москвы признал виновным в клевете на ветерана Игната Артёменко. Консолидированное мнение своих коллег, Владимира Шаманова, Александра Хинштейна и Сергея Боярского, озвучила депутат Ирина Яровая:

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества".

Политическим элитам страны уже не впервые удаётся подвязать под репрессивные инициативы тему Великой Отечественной войны, лютой беды, которую пережил советский народ. Под оскорбления, как показывает практика, можно подогнать любое оценочное суждение. Были бы политическая воля и фигурант, чтобы:

нелетально заткнуть рот;

определить на зону;

лишить возможности баллотироваться в депутаты, в главы регионов или на высший пост в государстве.

Вот так кто-нибудь выскажет, что думает о генералиссимусе Иосифе Сталине, одном из отцов людоедского режима, сгноившего в лагерях немереное количество советских граждан, и сразу обретёт статус унизившего достоинство и оскорбившего память защитника Отечества.

Индульгенция на репрессии

Поправки Яровой и её товарищей одобрила Общественная палата России (ОП). Часть стандартных комментариев, которые принято озвучивать в поддержку какой-либо инициативы власти, высказал член ОП Максим Григорьев:

"В настоящее время наблюдается всплеск фейков, в том числе в интернете, по поводу Великой Отечественной войны. Мы видим попытки дискредитировать подвиги как всего народа, так и отдельных людей".

Всё же стоило привести хотя бы какие-нибудь реальные примеры. Фейком же можно окрестить любые оценочные суждения, которые просто-напросто кому-либо неприятны или не укладываются в предлагаемую идеологическую систему координат.

Тут же главное — вовремя перевернуть ситуацию с ног на голову и сделать решительное заявление, которое будет выглядеть вполне основательным, если абсолютно не вдаваться в подробности конкретной ситуации. Что и сделала депутат Яровая:

"Любому нормальному человеку это оскорбительно и противоестественно так думать, что кто-то посмеет унижать ветеранов, распространять в отношении них клевету… Мы же понимаем, что технологии унижения, глумления — это технологии, которые разрушают базовые нравственные идеалы".

Унижать людей по определению — недостойное занятие. За тысячелетия пока ещё никому не удалось разрушить базовые нравственные идеалы, сформулированные в десяти заповедях. Что касается клеветы, то расшифровки процесса над Навальным доступны в интернете. Можно легко составить собственное мнение об этой истории, чтобы слепо не ретранслировать сомнительные утверждения некоторых политиков.

Тем не менее Общественная палата Российской Федерации, которая должна обеспечивать защиту прав и свобод граждан при формировании и реализации государственной политики, одобрила создание очередного репрессивного инструмента.

Пощупать Путина

Тем временем чиновники Ярославской области, как рассказало местное издание, заказали для школы села Вощажниково тактильные 3D-изображения, чтобы незрячие дети узнали, как выглядят:

Владимир Ленин;

Иосиф Сталин;

Владимир Путин;

Дмитрий Медведев;

Сергей Шойгу и другие известные политики, писатели и учёные.

Вероятно, существует риск, что завтра Яровая, Хинштейн или Боярский решат, что пощупать Путина, Шойгу или самого Медведева — беспардонная фамильярность и циничное оскорбление власти. Незрячим детишкам тогда пришлось бы туго, но в отделе образования администрации Борисоглебского района Ярославской области журналистов успокоили:

"В прошлом году в Вощажниковской школе учился один слабовидящий мальчик в девятом классе. На сегодняшний день ни слепых, ни слабовидящих детей там нет".

Возможно, кому-то всё-таки удалось подготовить эту портретную идеологическую диверсию. Так сказать, заложить тактильный механизм по технологии, способной "разрушить базовые нравственные идеалы", как сформулировала Ирина Яровая.

В сложившейся ситуации остались серьёзные вопросы, на которые пока не нашлись ответы. Для кого же тогда прикупили портреты? Кто собрался щупать отечественных политиков? Не провокация ли это западных кукловодов, которые таким изощрённым способом хотят унизить руководство страны, потрепать за щеку исторических деятелей и поглумиться над классиками русской культуры?

Репрессивная франшиза

Вполне вероятно, что репрессивная франшиза найдёт управу и на желающих потрогать портреты отечественных политиков. Возможно, бдительные депутаты от "Единой России" смогут включить соответствующие поправки в законодательство.

В этом случае можно уже не церемониться и сажать не на 5 лет, как предлагает Ирина Яровая. Впаивать сразу десятку без права переписки, а родственникам настоятельно рекомендовать отказаться от "врага народа".

Хотя вполне может статься, что некоторые коллеги депутатов, переполненных пенитенциарными скрепами, проявят гуманизм и заявят, как бравый солдат Швейк, герой романа Ярослава Гашека:

— Не представляю себе, — произнёс Швейк, — чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам — такое я слышал, но на десять — это уж, пожалуй, многовато!