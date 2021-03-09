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Автор Кристина Важенина

Сжечь весь хлам на Масленицу

Общество

Масленица — это один из самых вкусных и веселых праздников на Руси. Его корни уходят в глубину веков. Сегодня традиции масленичных гуляний возрождают энтузиасты, и среди них Велеслава Крама, основательница петербургского театра славянских народных традиций "Мастерская на Меже".

Сжечь весь хлам на Масленицу

— Велеслава, традиции Масленицы в России очень древние. На какое-то время о них забывали, но теперь обрядовые обычаи возрождаются вновь. Как давно это стало снова популярным?

— Я не помню такого времени, когда приход весны так или иначе не отмечали. В дохристианские времена существовал языческий праздник встречи весны. Как он назывался, мы не знаем, но многие масленичные ритуалы, скорее всего, дошли до нас с тех времен. Затем праздник стал считаться христианским. Во времена моего советского детства в стране процветал атеизм, но испечь блины на Масленицу — считалось хорошей традицией, данью прошлому. Сейчас Масленицу отмечают и христиане, и язычники (только порой в разные даты), и люди, не имеющие каких-то религиозных убеждений, ведь весна наступает для всех, каждый этому рад!

— Как давно ты сама стала заниматься возрождением славянских традиций? Как появилась идея "Мастерской на Меже"?

— Народные традиции притягивали меня с детства, за ними всегда чудилось что-то волшебное, чудесное, виделся какой-то глубокий смысл, который хочется разгадать, вот я и углубилась в изучение темы. А параллельно стала увлекаться обережным рукоделием. Когда изделий и того, что я хотела рассказать о них, стало слишком много, решила создать отдельную группу, где могу делиться тем, что творю.

— Как родилась идея окрутного театра и почему ты выбрала именно окрутничество?

— Окрутничеством (ряженьем), народным театром я вплотную занялась сравнительно недавно, года 3 назад. Открыл для меня это направление Александр Блинов (Бахарь). Тема показалась весьма интересной, так как в ней присутствует многое из того, что я люблю, — театр, традиция, ритуал, психология, простор для творчества как в плане изготовления масок и костюмов, так и в разработке сценариев. Сейчас у нас своя ватага, в которой появляется все больше людей со схожими интересами. Мы выступаем на различных городских площадках, концертах, фестивалях, принося туда веселье и магию традиционного ряженья.

— Что было самым трудным в возрождении такого народного творчества?

— Найти нужную информацию, а затем отделить правду о нашем прошлом от фантазий и фейков, которых, к сожалению, сейчас расплодилось очень много. Но тут помогла научная литература — труды историков, этнографов, лингвистов. А также люди — такие же, как я, увлеченные темой сохранения наследия предков.

— Что было труднее — найти единомышленников или сделать костюмы и маски?

— С людьми всегда сложнее, чем с материалами. Были трудности во взаимопонимании и нахождении истинных единомышленников, чья цель — возрождение традиции, а не попытка словить на этом хайп. Но сейчас у нас хороший коллектив и много планов развития.

— Кто основной а кто второстепенный окрутный персонаж?

— Основные образы — это Деды и Бабки, предки, пришедшие в образе ряженых, чтоб взглянуть на то, как живут их потомки, помочь им и получить свою долю тепла и заботы, ведь культ предков был всегда силен на Руси. Также есть рогатые духи дикой природы, зооморфные маски, так называемые "чужие" представители "волшебных" профессий или иных народов. Все, что связанно с иным миром, по сути своей чуждо и необычно, вот и изображают представителей иного мира в образах существ, связанных с дикой природой, ведь ряженье — это возможность перекинуть мост между мирами, помимо всего прочего.

— О чем нам говорят масленичные обряды и традиции?

— Масленичный ритуал — это проводы зимы и ритуальное программирование на предстоящий год всего самого важного — процветания, плодородия, здоровья, доброго урожая.

— Что нужно непременно сделать на Масленицу?

— Позвать весну! Песнями, гуляньем, хорошим настроением. А перед этим избавится от старого — навести порядок дома, выкинуть (а лучше сжечь) лишний хлам. Покормить души предков — положив первый блин на окошко, устроить богатое застолье. И не забывать делиться своим праздником и угощением с другими!

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы масленица велеслава крама
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