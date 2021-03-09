Казначейство России исполнит патриотический рэп

Номенклатура всё активнее демонстрирует свою усталость от профильной деятельности и начинает движение в индустрию массмедиа и развлечений.

Рэпом единым

Едва "Роскосмос" запустил свой телеканал и занялся продюсированием большого кино, как уже и Федеральное казначейство (ФК) обозначило свои приоритеты на ниве индустрии развлечений. По масштабу и финансовой мощи медиахолдинг Министерства обороны России, разумеется, вне конкуренции, но ещё не вечер.

2 марта 2021 года Казначейство России включилось в новые тренды. Об этом было заявлено по итогам совещания, посвящённого проведению 1-го Всероссийского фестиваля патриотического рэпа с участием:

сотрудников финансово-экономических органов;

правоохранительных органов;

студентов высших учебных заведений.

Во время видеоконференции, которая прошла под председательством заместителя руководителя Федерального казначейства Александра Михайлика, высокопоставленный чиновник обратил внимание коллег на важность грядущего мероприятия, "ввиду его целевой направленности на укрепление духовно-нравственных ценностей и совершенствование патриотического воспитания молодёжи".

Фестиваль патриотического рэпа, как сказано в опубликованном сообщении, пройдёт в 3 этапа:

региональные отборочные конкурсы в субъектах Российской Федерации;

финальные отборочные конкурсы в федеральных округах Российской Федерации;

гала-концерт в рамках молодёжного фестиваля "Таврида-Арт".

Подчёркнуто, что в фестивале "могут принять участие не только сотрудники финансово-экономических и правоохранительных органов, а также их родственники".

Каким образом связана бюджетная дисциплина с шоу — пока выяснить не удалось, но, судя по всему, это и не важно. Главное впихнуть в любую недешёвую активность слова, отвечающие нынешней идеологической парадигме. Когда речь идёт о любимых "игрушках" правящей политической элиты — разговор о деньгах абсолютно неуместен.

Шумел "Камыш"

Участие представителей правоохранительной системы страны в фестивале патриотического рэпа представляется весьма разумным решением. На фоне обсуждения темы утверждения стандартов для отельеров по системе "всё включено" всплыла не менее важная задача модернизации отечественных автозаков.

Европейский суд по правам человека назвал пребывание российских граждан в автозаках "мучительным". Министерство юстиции России ответило объединённой Европе обещанием исправиться, и в автозаках предусмотрят:

улучшение системы вентиляции;

обеспечение "сопровождаемых лиц" водой и питанием.

А также при перевозке на расстояние свыше 200 км установят туалеты.

Будут ли применяться комфортабельные автозаки для транспортировки граждан, задержанных на акциях протеста, не сообщается.

В общем перечне усовершенствований автозаков, транспортного средства, набирающего обречённую популярность в Союзном государстве Белоруссии и России, явно не хватает какой-нибудь изящной составляющей. В правоохранительной системе полно талантов. Кто-то же придумал названия для специальных средств, которые применяются силовиками:

форма "Камыш" (эффективна, даже когда "ночка тёмная была");

дубинка "Аргумент";

наручники "Нежность".

Если, к примеру, добавить в комплектацию автомобиля будущего мультимедийную систему, то задержанные граждане в ожидании своей участи смогли бы приобщиться к патриотическому рэпу. Поэтому так важно для правоохранителей принять участие в фестивале ФК. Правда, нельзя и исключить риска, что ЕСПЧ признает патриотический рэп жестокой пыткой.

Игнорирование традиций

Федеральное казначейство, которое в принципе не нуждается в каком-либо маркетинговом продвижении с массовым охватом целевой аудитории, могло бы и взять за тематическую основу мероприятия что-то отечественное. Так сказать, что-то из традиций, переданных нам предками, на чём настаивает новая редакция Конституции России.

Рэп — хотя и популярный музыкальный жанр, но в нём всё-таки мало что есть русского. Другое дело — частушки, которые открывают необъятные просторы для творчества как для сотрудников Казначейства России, так и для силовиков:

"По сети плывёт транзакция из села Кукуева, Ну и пусть себе плывёт, потеряшка… (далее по аутентичному тексту)". "Мимо граждан на пикете я без шуток не хожу: В автозак кого закину иль дубинкой отхожу!"

Назидание Белинского

Приобщение министерств, ведомств и госкорпораций к участию в политических затеях вполне предсказуемо постепенно лишает государство важнейшей его функции — арбитра, который по умолчанию следит за балансом интересов, чаяний, соблюдением прав и свобод граждан.

Было бы понятно, если бы Федеральное казначейство выпустило агитки с призывами к чиновникам:

соблюдать бюджетную дисциплину;

не воровать государственные денежки;

соблюдать законодательство Российской Федерации.

Следование идеологической парадигме правящей политической элиты, которая в духе французского самодержца Людовика XIV отождествляет себя с государством, заставляет отечественную номенклатуру соответствовать показным трендам:

погружения с головой в исторический фетиш с отчётами о праздновании всевозможных дат;

установки памятников;

проведения мероприятий с обязательным словом "патриотический".

Постепенно происходит девальвация понятий, в том числе и такого интимного, как любовь к Родине. Чувство, которое невозможно навязать, как и невозможно кому-либо поручить думать. Об этом говорил и Виссарион Белинский, чьи суждения абсолютно не утратили свою актуальность:

"Патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в горячем чувстве любви к Родине, которое умеет высказываться без восклицаний и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в болезненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве".