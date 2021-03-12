Алексей Воронцов: нормальные дети учатся одновременно в нескольких вузах

Почему важно развивать у ребёнка мышление, чем вариативное образование отличается от традиционного и зачем учиться сразу в нескольких вузах, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру генеральный директор Открытого института "Развивающее образование” Алексей Воронцов.

Развивать мышление

— Алексей, чем развивающее образование отличается от традиционного?

— Это вариативное, инновационное образование, то есть образование разное для разных детей. От традиционной системы первое принципиальное отличие в том, что эта система ставит целью развитие ребёнка. В системе Эльконина-Давыдова не вообще развитие, а развитие мышления, основы теоретического или рефлексивного мышления.

Если мы поставим ребенку мышление в общем образовании, то я как родитель пятерых детей буду спокоен за их будущее. Успешен человек может быть, только если у него развито мышление.

Всё остальное: содержание (то есть учебный материал), способы и формы, учитель — всё работает на то, чтобы мышление случилось. Родитель выбирает систему обучения для ребёнка, чтобы дать ему знания, умения и навыки. А какие знания понадобятся ребёнку через 15 лет, когда он закончит школу, или я всё-таки как родитель выбираю школу мышления? Если в середине 90-х годов я мог на флаг как руководитель комплекса, разговаривая с родителями, повесить мышление, то в середине 2000-х годов ставить мышление опасно. Нужны ли современным родителям дети с собственным мышлением? Мы можем его заменять "мягкими" навыками. С моей точки зрения, все остальные навыки — это следствие мышления. Через мышление можно поставить любые навыки и добиться любых знаний. Мягкие навыки — это "навыки XXI века":

умение вступать в коммуникацию,

развитие креативного и критического мышления,

работа в команде.

Зачем ходить в школу

— А какой, на ваш взгляд, критерий хорошего образования?

— Для меня всегда была на первом месте свобода, возможность для ребёнка строить свой путь в образовании. А родители и школа должны обеспечить условия движения ребёнка в образовании.

В наш экспериментальный учебный комплекс "Школа развития" со всей Москвы шли дети, которых выбрасывали из школы из-за конфликтов; спортсмены, которые постоянно на сборах; те, кто музыкой занимается. Это дети, которые дополнительное образование стали для себя считать основным, и они становятся неудобными для школы: они не ходят, у них не получается системного образования. Их мы переводили на очно-заочное и заочное обучение. То есть дети ходят в школу тогда, когда считают нужным.

В школу ходят те, кто не хочет учиться, а кто хочет учиться, им некогда ходить в школу.

Потому что для подростка (так писали наши классики, начиная с Даниила Борисовича Эльконина) ведущей деятельностью является общение, дети ходят в школу общаться. У меня двое старших детей прошли именно такую школу. То есть они практически ко мне в школу уже не ходили.

Если бы пандемии не было, ее надо было бы придумать. Я давно говорил, давайте переходить на удаленный формат, есть вещи, которые можно через "цифру" делать.

Какие проблемы на дистанте оказались? Дети не могут самостоятельно учиться.

Так они не должны самостоятельно учиться в традиционной системе. Там все время главный учитель, он определяет, чему, как, сколько учить, сам контролирует, оценивает. То есть традиционная система не заточена на индивидуализацию и самостоятельную работу учеников.

— Да, наверное, действительно индивидуальный подход нужен. Потому что мы беседуем с преподавателями вузов, они тоже недовольны, что невозможно дать хорошее образование на удаленке, они сами хотят общаться со студентами.

— Вы ключевое слово сказали "общаться". Общаться можно по-разному. И это может быть не связано с образованием. Я за время карантина и прочитать успел много, и написать много, и продвинулся по разным параллельным курсам. Это раньше наши предки в 22 года заканчивали институт и до гробовой доски могли в одном месте проработать. В начале 2000-х дети говорили: "Сейчас я иду в юридический вуз. Я его закончу. Это для работы. А для души я пойду еще в архитектурный".

Сейчас нормальные дети начинают учиться одновременно в нескольких вузах. Они уже начинают понимать, что одного образования недостаточно.

Но когда у них появится семья, нужно будет менять профессию, потому что она себя изжила, у них не будет 4-5 лет для получения нового образования. Следовательно, он должен владеть такими компетенциями, с которыми за 2-3 месяца приобретает новую специальность и дальше погружается в нее.

А что такое вузы? Это те же бывшие ученики. Их 11 лет не учили самостоятельности. Я руководитель магистратуры, где люди пришли получать высшее второе. Вы думаете, они умеют учиться? Это и есть результаты традиционного образования.

Те, кто учился в развивающем обучении, учатся в зарубежных вузах, все пишут — родители и дети — о том, что им легко. Там же тоже сложно. И за рубежом не все могут учиться студенты. Но наши учатся, потому что надо правильно расставить приоритеты.

Одна из претензий к школе в период карантина: вы перестали объяснять детям задания, дети без объяснений не могут понять. Вот задача сделать так, чтобы ребенок сам разобрался.

Но ему нужно дать инструмент. Поэтому никто не говорит про дистант. Мы говорим про смешанное обучение, когда есть очные встречи с профессором, учителем, когда мы можем вместе обсуждать что-либо. И есть моменты, где я должен дома отработать, набрать материал. Например, у меня урок по истории в формате дебатов: "Петр I — реформатор государства Российского или разрушитель?" Чтобы провести дебаты на эту тему, по традиции, я должен 8-10 часов рассказать детям про эпоху Петра I. Они только приходят и слушают меня. Но может быть другой вариант. Он получил название "перевернутый класс". То есть вынести всю эпоху Петра I на самостоятельное изучение. Чтобы на уроке мы могли сразу устроить дебаты. Я увижу уровень их понимания фактуры, на какие вопросы они смогли найти ответ, на какие — нет. Мы два дня дебатируем, а потом я четыре дня разбираю с ними именно те проблемы, которые в самостоятельной работе ими не были схвачены.

Причем тут учебник? Сейчас куча разных материалов, которые можно достать из интернета, из других источников. Но сейчас опять один взгляд на историю, биологию. Интернет можно запретить, но молодежь в разных источниках читает, что на тот или другой закон, явление есть разные точки зрения. Поэтому нужна вариативность.