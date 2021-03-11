Борис Деревягин: образование – это ни в коем случае не услуга

Как в этом году изменились правила зачисления детей в школу, почему на удаленке нужно учиться в три раза дольше и что следует изменить в проведении ЕГЭ, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Новые правила

— Борис, Министерство просвещения Российской Федерации 2 сентября 2020 года впервые за долгое время ввело новые правила приема детей в школу. С чем это связано?

— Изменения существенные.

Ранее сроки приема заявлений были с 6 февраля по 15 июня, а сейчас они ограничены 6 апреля и 30 июня. Это первое.

Второе, изменен способ зачисления школьников в школу. Если раньше администрация школы должна была ответить родителям в течение 7 дней по итогам заявления, то теперь решение о приеме будет известно родителям только по итогам завершения приемной кампании.

Дело в том, что по ранее действующему порядку приоритет отдавался детям, которые учились в других подразделениях этой школы, допустим, в детских садах, или у них были братья и сестры в этой школе.

Соответственно, могла сложиться ситуация, когда люди, закрепленные за этой территорией, могли не попасть в школу, потому что свободных место не оказывалось. Сейчас приоритет отдается жителям соответствующей территории.

— Раньше не было сказано, что дети могут из дома брать еду. А теперь это разрешение распространяется на всех. Правильно?

— Да, это правильное решение, потому что дети должны иметь право на то питание, которое позволяет им вести здоровый сбалансированный образ жизни и иметь хорошее самочувствие. Потому что большое количество аллергиков среди учеников. И обеспечить им специфическое питание в массовом общепите вряд ли возможно. С другой стороны, обсуждается введение дополнительных целевых выплат малообеспеченным семьям на детское школьное питание.

— Там же еще вопрос с транспортом решили. Если дети живут далее трех километров.

— Да, вводятся школьные автобусы либо маршрутные такси. Зависит от количества детей.

Удаленка не для всех

— Успеваемость класса можно сравнить с больничной палатой, где есть средняя температура по палате?

— Нет, в лечении больной не предпринимает сам по себе ключевых усилий. Ключевые усилия для его выздоровления предпринимают доктора, медсестры. В данном случае образование — это не услуга никоим образом. А это совместная работа, работа по освоению новых знаний, умений, навыков, компетенций, которых не было у ученика. И ученик вместе с педагогом должен провести работу по их освоению.

А если ученик не предпринимает усилий, то учитель сам по себе, как бы ни старался, не сможет без участия ученика внедрить в него механически новые знания и умения.

— Ваше мнение по поводу обучения на удаленке?

— Дистанционное образование — это один из видов заочного образования, которое давно внедрено у нас в стране. Оно было широко распространено в советское время. И тогда, и сейчас считается, что заочное образование требует более длительного периода обучения. Примерно в 1,5 раза дольше, если мы говорим про высшее образование. Примерно в 2 раза, если мы говорим про среднее специальное.

Если же мы говорим про общее образование, то, скорее всего, потребуется как минимум в 3 раза больше учиться, чтобы получить тот же уровень знаний.

Потому что при онлайн-образовании внимание рассеивается даже у взрослых людей спустя 15 минут после начала онлайн-курса. 45-минутное обучение перестает быть эффективным. Вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы онлайн-обучение с такой же скоростью давало необходимые знания, умения, навыки, компетенции. Это вопрос исследовательского толка, нежели действующих методик. Поэтому единственный вариант — удлинять срок обучения.

Безусловно, есть целеустремленные личности, которые хорошо воспитаны, хорошо подготовлены в ранней школе, для которых онлайн-обучение, как и заочное, не является чем-то более сложным с психологической точки зрения и менее дисциплинирующим, чем очное образование, потому что у них внутренне развита самодисциплина очень хорошо. Доля таких людей за все годы существования заочного образования никогда не превышала 1 %. Для них онлайн-обучение может быть более комфортным, потому что они будут быстрее проходить то, что им интересно, и то, что у них легко усваивается. Но для большинства вряд ли это является панацеей от всех бед, в том числе от взаимодействия с учителями, которые на них якобы давят, как им кажется, и от этого они меньше усваивают.

— Что скажете о ЕГЭ, которое тоже беспокоит зрителей?

— Основная сложность с ЕГЭ связана с тем, как он проводится. Всем известны TOEFL, IELTS. Это экзамены по английскому языку для всех поступающих в британские и американские вузы. Это обычный тестовый экзамен, который можно пройти в любое время года по несколько раз, а потом подавать тот результат, который тебя устроит. Существует огромное количество центров, которые проводят этот экзамен. Они проводят его на платной основе в России и других странах. В США и Великобритании эти экзамены один или два раза проводятся бесплатно, дальше для желающих незначительная плата.

ЕГЭ, с одной стороны, списан с американо-британских стандартов, с другой стороны, его проводят стрессово для учеников. Это приводит и к тому, что ученики показывают не те результаты, на которые они ориентированы, и к негативным психологическим последствиям.

При этом ЕГЭ является значимым инструментом по прогнозированию учебы в вузе. По данным исследования, которое проводил Российский союз ректоров по всем направлениям подготовки, годам обучения и регионам:

сдающие на 82-100 балла будут учиться на отлично;

64-82 балла — будут учиться на четверки;

50-64 балла — у них будут тройки;

все, кто ниже, будут иметь задолженности.

И то, что это единый стандарт, тоже хорошо. Потому что единого стандарта до ЕГЭ не было. Единственный был стандарт — это темы сочинения, которые направлялись в запечатанных конвертах в советское время. А билеты по точным предметам формировались внутри школы. Потому что считалось, что проблем в этом не должно возникать. Учитывая этот факт, можно создать на уровне регионов ежегодно принимающие ЕГЭ центры, в которые может ребенок прийти с родителями или сам по себе в любое время и попробовать сдать экзамен, попытаться 1-5 раз бесплатно, а потом платно.