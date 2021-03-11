Историк: если бы не советская власть, Украины просто бы не было

Почему важно знать и помнить историю, в том числе историю своей страны, а также об инертности человеческого сознания и о том, откуда в Москве появился квартирный вопрос, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой доктор исторических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Вячеславович Перевезенцев.

История ничему не учит

— Есть правило, когда секретные документы вскрываются через 10, 20, 50 лет. Пока живы те, кто видел, и близкие тех, кто видел, наверное, какие-то темы действительно должны быть просто закрыты и не обсуждаться.

— Дело даже не в том, живы или нет. Дело в том, что проблемы строительства ускоренного социализма в России и значения Октябрьской революции 1917 года по-настоящему начала обсуждаться в нашем обществе только в 80-90 годы, когда и ведра грязи были вылиты, и ребенок был выплеснут с этими ведрами грязи. Это проблема нашего поколения. Потому что мы оказались главными участниками обсуждения процессов и через их обсуждение — осмысления себя в истории.

То же самое, как и проблемы войны. Да, я родился в послевоенное время, так же как и вы, и мы войну не застали, но мы выросли среди людей, которые в ней участвовали воевали, трудились.

Это наши бабушки, дедушки, родители, которые выросли в эти страшные годы, все помнят и нам это рассказывают. Наши дети, внуки этого уже не помнят, и для моих студентов, которые родились в начале XXI века, все, что было в XX веке — это примерно то же самое, что было в XIII. Для них что Невский, что Жуков — это примерно в одном ряду.

Но то, что было сто лет назад, современно очень для нас, двух-трех поколений, которые сейчас в самом расцвете сил. Поэтому нам, видимо, придется ждать не 50 лет, а несколько больше.

Мне бы не хотелось, чтобы мы повторили не лучшие уроки советской власти, которая насильно ставила памятники, с насильственным сожжением храмов и сносом памятников. Что за этим следует? У нас же на глазах это происходит, в соседнем государстве, где начали сносить все то, благодаря чему это государство возникло.

Мы все знаем прекрасно, что, если бы не советская власть, Ленин и Сталин, современной Украины в ее границах просто бы не было. Потому что это искусственное образование советской власти в данных границах.

А они сносят это якобы не нужное им советское прошлое. Как все говорят, тогда уж заодно и Днепрогэс сносите, что ж вы так не до конца отрицаете советскую власть.

Зачем нам повторять эти же ошибки? Когда главное сейчас — это попытаться максимально договориться, добиться хоть какого-то единства в восприятии истории и будущего.

История как нравственный и ценностный урок для современности и для будущего — это нужно всем. Поэтому такая идет вокруг этого война.

— Есть такое высказывание: история учит тому, что она никого ничему не учит. И любимая забава во всём мире — наступать на грабли. Когда разрушали Советский Союз, думали, что мы его сейчас немножко подкорректируем, все хорошее оставим, только сделаем лучше. В итоге снесли все и не знали, в какую сторону бежать. Как сейчас…

— В 1917 году, когда все разрушили, тоже думали, что мы сейчас подкорректируем. И сейчас те, которые бегают с протестами, требуют снести то, что есть, — абсолютно все то же самое.

— Они же не думают, что снесут-то все, и у нас будет опять ужас. Вот так история и повторяется.

Сила привычки

— Несколько лет назад была дискуссия о переименовании станции "Войковская". Войков был неоднозначный персонаж, имел отношение к убийству царской семьи, тем не менее с большим перевесом выиграли люди, которые хотели оставить это название. С чем это связано?

— Очень просто. Представляете, сколько стоило сил и средств менять документы? Это первое. Потом, люди к этому привыкли. Тем более станция "Войковская" изначально была "Войковской", она не была переименована никогда. Это во многом связано с инертностью человеческого сознания, которое живет в привычных обстоятельствах и совершенно не задумывается о том, что происходит.

Кроме того, Москва с конца XV века (во всяком случае, уже в XVI веке об этом писали) стала городом гастарбайтеров. Москва в себя вбирала всех, начиная с князя Даниила Московского, который приглашал к себе в город всех, потому что рабочих рук не хватало. Коренных москвичей в третьем-четвертом поколении несколько десятков тысяч осталось. Основная масса людей сюда приехали 30-50 лет назад. Соответственно, корневого интереса, корневой внедренности в ту или иную улицу у современных москвичей просто нет. Они заново выстраивают свою жизнь в тех условиях, в которые попали. Поэтому им все равно, как называется улица — Большая Никитская или Герцена.

Основная масса москвичей, даже тех, кто в третьем поколении живет в Москве, — это потомки людей, которые в Москве оказались в 30-е годы.

После коллективизации народ разбегался из деревень и все ехали в Москву — отсюда возник квартирный вопрос. Уже в 20-е годы начинается перенаселенность Москвы. Все бежали в Москву, потому что сытно, есть возможность заработать, как-то прожить, прокормить семью. Я не коренной москвич, но моя жена москвичка, и дочка у меня коренная москвичка в четвертом поколении: прадед моей дочери приехал в Москву как раз в 20-30 годы. Для людей, приехавших и выросших при советской власти, советские названия — это естественно. Я, например, до сих пор Тверскую называю Горьковской. И Китай-город до сих пор площадью Ногина называю. Привычка со студенческих времен, как я в Москве оказался.

— Как-то мы говорили про украинский закон о запрете русского языка, и эксперт сказал, что закон на самом деле не для тех, для кого это родной язык и которые не знают украинского, а для их детей и внуков. И если ситуация политическая не изменится, для них это будет уже закон действующий. Поэтому все перемены, видимо, для будущих поколений. История — это будущее.

— Вопрос, какие ценности мы берем в будущее? Не о памятниках разговор, а о том, на что мы будем опираться в устроении нашего будущего. Писатель Юрий Бондарев на съезде партии сказал про перестройку знаменитые слова (его еще Горбачев за это корил), что "мы подняли самолет, но не знаем, куда его посадить". "Мы не знаем конечного пункта назначения этого полета". То есть, мы не знаем цели.

Мы до сих пор не знаем, какое общество построим. У нас нет никакого понимания того, что в обществе происходит.