Историк: наше общество до сих пор то ли красное, то ли белое

Почему в среде историков до сих пор существуют противоположные оценки Александра Невского и что самое страшное сегодня в жизни страны, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой доктор исторических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Вячеславович Перевезенцев.

Дискуссия не о памятнике

— Сергей Вячеславович, недавно Москва и часть России бурно обсуждали, какому памятнику стоять около здания на Лубянке: Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому или Александру Невскому? А раньше был фонтан, вот надо его оставить и не мучиться. Как вы считаете?

— Фонтан там был абсолютно по прозаическим причинам. Туда доходил мытищинский водовод, и фонтан служил местом поилки лошадей извозчиков. Поэтому фонтан был чисто техническое решение, к архитектурным оформлениям площади он отношения не имел.

Мне гораздо ближе фигура Александра Ярославовича Невского. Потому что в Москве нет памятника нашему великому предку, во многом создавшему наше будущее государство. Отца Даниила Московского, превратившего небольшой городок под названием Москва в центр довольно крупного княжества. И деда Ивана Даниловича Калиты, который превратил Москву уже практически в столицу тогдашних земель, и уже более никогда московские князья из рук не выпускали эту способность объединять вокруг себя другие русские земли, продолжая при этом внутриполитическую и внешнеполитическую линию своего великого предка — Александра Ярославовича Невского, почему они потом его и канонизировали. Я голосовал за этот памятник.

Я не очень понимаю, зачем сейчас эту дискуссию запустили. Это тест перед выборами в Госдуму? Нужно было уточнить, видимо, хотя бы мнение москвичей об их основных ценностях, на основе которых наши горожане собираются устраивать будущее города и всей России.

Потому что разговор о памятниках — это разговор о ценностях, которые выбирает общество, на которые собирается опираться при устроении будущего.

Неоднозначные герои

— Так ли правильно отрицать всё советское? Почему памятник Дзержинскому стоял на этой площади? Потому что рядом КГБ, ФСБ, которые он создал. Но рядом еще и "Детский мир", потому что Дзержинский боролся с детской беспризорностью и достиг успехов. Исторические личности часто неоднозначны.

— Об этом я и говорю, что эту дискуссию можно закончить и ничего не ставить. Потому что нам показывает голосование примерно 50 на 50. Если мы начнем выяснять, какой исторический герой лучше, какой хуже, мы вообще разойдемся по разные стороны баррикад.

Потому что даже среди историков-специалистов в отношении Александра Ярославовича Невского две абсолютно противоположные позиции.

Кто-то его считает коллаборационистом, который по-настоящему привел сюда монгольских ханов, с сыном Батыя Сартаком чуть ли не побратался. Заставил Новгород платить ту самую ордынскую дань и фактически покорил Батыю русские земли.

А кто-то считает его героем, который не допустил уничтожения русского народа, нашел правильную тактику, обеспечившую в тех тяжелейших условиях, когда было невозможно оказывать никакого военного сопротивления, а убийство даже одного ордынца каралось убийством десяти, а то и ста человек из того селения или города, которые допустили убийство ордынца. Он не допустил физического уничтожения нашего народа и обеспечил ему выживание, почему уже через несколько лет после его смерти написали его житие, предполагая канонизацию. То есть современники прекрасно понимали, что такое Александр Ярославович в отечественной истории. Но в науке исторической споры идут.

То же самое по поводу Феликса Эдмундовича Дзержинского. Одни вспоминают его знаменитое выражение в 1918 году: "ВЧК — это организованный террор". Человек, который организовал страшный "красный террор", утвержденный декретом 5 сентября 1918 года. С ужасом вспоминают киевское ЧК, еще что-то.

А другие вспоминают, что Дзержинский боролся с беспризорностью. На посту председателя ВСНХ он делал всё, что было в его силах.

Это голосование проведет черту, существующую в нашем обществе минимум лет 30 с момента развала Советского Союза. Общество до сих пор то ли красное, то ли белое, то ли зеленое, то ли еще какое-то.

Если разделение будет жесткое: 60 на 40, то я думаю, никакого решения принимать пока не надо, нужно это всё отложить. Чтобы не вызывать конфликта в обществе. Сегодня важнее внутренняя солидарность. Мы же живем в одной стране, одном городе, ходим по одним и тем же улицам. И так в нашей жизни хватает недобра и ненависти. Это будет только лишний повод для того, чтобы нам перессориться.

До тех пор, пока в обществе не установится более-менее единое представление о том, что мы хотим строить, к чему мы стремимся, лучше этого не касаться.

Вы же видите, что происходит в стране. Вплоть до того, что уже дети начали выскакивать и выяснять отношения со старшим поколением. По политическим причинам — вот в чем ужас-то.

То есть это грань, которая ведет к гражданской войне. То, что было в 1917–1918 году, когда шли:

брат на брата,

отец на сына,

сын на отца.

Вот что самое страшное.