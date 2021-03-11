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Автор Павел Новиков

Оригинальные и недорогие подарки на день рождения

Общество

Самым ожидаемым праздником для детей и взрослых считается день рождения, потому что в это время происходят самые разные чудеса. Это время имбирного печенья и мандаринок, время подарков и упаковочной бумаги, время семьи и счастья.

Оригинальные и недорогие подарки на день рождения

Выбрать подарок, который запомнится и принесет радость, довольно сложно. Если количество денежных средств невелико и подарок будет предназначен для взрослого человека, то лучше выбрать что-то небольшое и запоминающееся.

Для девушки это может быть:

  • Хорошая гигиеническая помада.
  • Набор тканевых масок для лица.
  • Необычные сладости в красивой упаковке.
  • Милая плюшевая игрушка.
  • Печенье с предсказаниями.
  • Небольшая шкатулка для хранения ценностей.
  • Фотография в рамке, где вы изображены.
  • Билеты в кино.
  • Несколько чехлов для мобильного телефона.
  • Косметичка.

Для молодого человека:

  • Хозяйственные мелочи.
  • Необычно — веселые носки.
  • Теплый шарф и шапка.
  • Красивый чехол для ноутбука.
  • Набор купонов для приятного времяпрепровождения.
  • Набор стикеров в социальной сети "ВКонтакте".
  • Красивая футболка.
  • Магнит на холодильник с вашей совместной фотографией.
  • Подарочный сертификат (зависит от хобби).
  • Записная книжка.

Дети часто стараются обрадовать родителей в этот чудесный праздник, но выбрать достойный и недорогой подарок нелегко, поэтому рассмотрим пятерку лучших подарков на день рождения для родителей:

  • Складной компьютерный столик.
  • Набор чая или кофе.
  • Сувенир, изображающий наступающий год.
  • Календарь с семейными фотографиями.

Варианты подарков для мамы:

  • Домашние тапочки.
  • Выпечка.
  • Необычная ваза.
  • Снежинка, сделанная вашими руками.
  • Чайные пакетики с этикеткой, сделанной вами.

Варианты подарков для папы:

  • Коврик в машину.
  • Брелок на ключи с маркой машины.
  • Кружка с вашей совместной фотографией.
  • Термокружка.
  • Банные принадлежности.

При одной мысли о бабушке и дедушке на душе становится тепло и легко, потому что эти люди окружали ребенка постоянной заботой, любовью и счастьем. Провинившись, каждый ребенок всегда бежал к бабушке и дедушке под их надежное крыло, потому что знал, что любую шалость бабушка с дедушкой оправдают. Стоит сказать, что самым главным подарком для этих людей является внимание и забота, пожилые люди часто нуждаются в этих вещах. Не забывайте об этом. Если говорить о подарках, то можно выбрать:

  • Видеоролик с новогодним поздравлением.
  • Плед.
  • Элемент декора.
  • Полотенце с символом наступающего года.
  • Самодельные подарки.
  • Садовые принадлежности.
  • Очечник.
  • Скатерть.
  • Новогодние тарелки.
  • Настольная игра.

Варианты подарков для бабушки:

  • Ночник.
  • Спицы, крючки или пряжа.
  • Книга с необычными рецептами.
  • Прихватки.
  • Комнатный цветок, выращенный самостоятельно.

Варианты подарков для дедушки:

  • Набор кроссвордов.
  • Интересная книга.
  • Игра "Эрудит".
  • Фонарик.
  • Зонт.

В семье есть еще такие люди, которых ребенок называет дядя и тетя. С ними дети ведут себя чаще всего иначе, нежели с другими родственниками, потому что дядя и тетя — это друзья, которые могут стать и наставниками, и помощниками. Ребенок рад новому лицу в доме, потому что обычно все живут далеко от друга, но когда приезжают дядя с тетей, они привозят немало подарков.

Варианты подарков для них:

  • Совместная фотография в рамке.
  • Многофункциональная отвертка.
  • Декор в дом/квартиру.
  • Держатель для смартфона.
  • Теплые варежки.
  • Набор пряностей для мясных блюд.
  • Елочный шар с фабрики елочных игрушек.
  • Мыло ручной работы.
  • Набор аромамасел.
  • Соль для ванны.

Собирая подарок, можно добавить небольшую открытку. Приветствуются самодельные открытки, они еще больше обрадуют ваших родных! Подарок можно упаковать в красивый пакетик или обернуть в подарочную бумагу, тут уже решать вам!

Не стоит забывать, что для каждого человека нужно подбирать подарок разумно, учитывая его интересы. Небольшие и недорогие подарки обязательно обрадуют ваших родных, потому что самый главный подарок — это внимание!

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
Темы подарок день рождения
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