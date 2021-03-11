Оригинальные и недорогие подарки на день рождения

Самым ожидаемым праздником для детей и взрослых считается день рождения, потому что в это время происходят самые разные чудеса. Это время имбирного печенья и мандаринок, время подарков и упаковочной бумаги, время семьи и счастья.

Выбрать подарок, который запомнится и принесет радость, довольно сложно. Если количество денежных средств невелико и подарок будет предназначен для взрослого человека, то лучше выбрать что-то небольшое и запоминающееся.

Для девушки это может быть:

Хорошая гигиеническая помада.

Набор тканевых масок для лица.

Необычные сладости в красивой упаковке.

Милая плюшевая игрушка.

Печенье с предсказаниями.

Небольшая шкатулка для хранения ценностей.

Фотография в рамке, где вы изображены.

Билеты в кино.

Несколько чехлов для мобильного телефона.

Косметичка.

Для молодого человека:

Хозяйственные мелочи.

Необычно — веселые носки.

Теплый шарф и шапка.

Красивый чехол для ноутбука.

Набор купонов для приятного времяпрепровождения.

Набор стикеров в социальной сети "ВКонтакте".

Красивая футболка.

Магнит на холодильник с вашей совместной фотографией.

Подарочный сертификат (зависит от хобби).

Записная книжка.

Дети часто стараются обрадовать родителей в этот чудесный праздник, но выбрать достойный и недорогой подарок нелегко, поэтому рассмотрим пятерку лучших подарков на день рождения для родителей:

Складной компьютерный столик.

Набор чая или кофе.

Сувенир, изображающий наступающий год.

Календарь с семейными фотографиями.

Варианты подарков для мамы:

Домашние тапочки.

Выпечка.

Необычная ваза.

Снежинка, сделанная вашими руками.

Чайные пакетики с этикеткой, сделанной вами.

Варианты подарков для папы:

Коврик в машину.

Брелок на ключи с маркой машины.

Кружка с вашей совместной фотографией.

Термокружка.

Банные принадлежности.

При одной мысли о бабушке и дедушке на душе становится тепло и легко, потому что эти люди окружали ребенка постоянной заботой, любовью и счастьем. Провинившись, каждый ребенок всегда бежал к бабушке и дедушке под их надежное крыло, потому что знал, что любую шалость бабушка с дедушкой оправдают. Стоит сказать, что самым главным подарком для этих людей является внимание и забота, пожилые люди часто нуждаются в этих вещах. Не забывайте об этом. Если говорить о подарках, то можно выбрать:

Видеоролик с новогодним поздравлением.

Плед.

Элемент декора.

Полотенце с символом наступающего года.

Самодельные подарки.

Садовые принадлежности.

Очечник.

Скатерть.

Новогодние тарелки.

Настольная игра.

Варианты подарков для бабушки:

Ночник.

Спицы, крючки или пряжа.

Книга с необычными рецептами.

Прихватки.

Комнатный цветок, выращенный самостоятельно.

Варианты подарков для дедушки:

Набор кроссвордов.

Интересная книга.

Игра "Эрудит".

Фонарик.

Зонт.

В семье есть еще такие люди, которых ребенок называет дядя и тетя. С ними дети ведут себя чаще всего иначе, нежели с другими родственниками, потому что дядя и тетя — это друзья, которые могут стать и наставниками, и помощниками. Ребенок рад новому лицу в доме, потому что обычно все живут далеко от друга, но когда приезжают дядя с тетей, они привозят немало подарков.

Варианты подарков для них:

Совместная фотография в рамке.

Многофункциональная отвертка.

Декор в дом/квартиру.

Держатель для смартфона.

Теплые варежки.

Набор пряностей для мясных блюд.

Елочный шар с фабрики елочных игрушек.

Мыло ручной работы.

Набор аромамасел.

Соль для ванны.

Собирая подарок, можно добавить небольшую открытку. Приветствуются самодельные открытки, они еще больше обрадуют ваших родных! Подарок можно упаковать в красивый пакетик или обернуть в подарочную бумагу, тут уже решать вам!

Не стоит забывать, что для каждого человека нужно подбирать подарок разумно, учитывая его интересы. Небольшие и недорогие подарки обязательно обрадуют ваших родных, потому что самый главный подарок — это внимание!