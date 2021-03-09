Эксперт: школьное образование — только очное

Как оценивается современное образование в России? Почему удалённое обучение может только частично дополнять очное? Что возможно в будущем? Что делать с сайтами, на которых даются готовые решения всех задач и ответов на ЕГЭ? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

Читайте начало интервью:

Образование в России — состояние и тенденции

Насколько широко и качественно образованы наши школьники

Сергей Станченко: Школа не должна готовить к ЕГЭ всех на 100 баллов

— Сергей Владимирович, дистанционное обучение было вынужденной мерой. Очень многие эксперты говорили, что частично можно его использовать и дальше, но все-таки большая часть образования должна оставаться очной, между учителем и учениками должен быть живой контакт. Министерство образования с этим согласны.

Хотя есть мнение, что массовое образование скоро станет дистанционным, а очное станет доступным только для детей элиты. Как вы считаете, после этого вынужденного опыта, все-таки будет найдено и внедрено какое-то оптимальное соотношение обычного и дистанционного образования?

— Я думаю, что разговоры про элитарное и массовое образование — все-таки конспирологические теории, за этим ничего не стоит. Насколько мне известно, планов в этом направлении не существует. Ни у кого нет никакого намерения переводить какую-либо долю обучающихся на дистанционное обучение.

Это была абсолютно вынужденная мера, потому что все должны были находиться на расстоянии друг от друга. Наша система образования путем неимоверных усилий в общем и целом смогла организовать определенные образовательные учебные процессы.

Но все-таки мы должны признать, что не везде это нормально работало, что для большой части населения были проблемы, связанные чисто с техническим воплощением, потому что дома не хватало устройств.

Например, на троих детей был всего один компьютер, поэтому просто трудно было такой график построить, чтобы всем хватало этих возможностей. Все-таки мы должны смотреть на вещи реально, оценивать реальную действительность и исходить из того, что есть.

Школьное образование — только очное

Подобные ситуации и меры ограничения, связанные с карантином и другими обстоятельствами, возможны и в дальнейшем, мы это теперь уже прекрасно понимаем. Уход в вынужденную самоизоляцию может повториться.

Поэтому, естественно, надо готовиться, чтобы и в это время что-то могло работать. Сейчас все мы уже, конечно, соскучились по живому общению и очному образованию.

Я думаю, что школьное образование всегда будет:

во-первых, очным,

во-вторых, учительским.

Я думаю, что не будет даже попыток заменить учителя в дистанционном или очном режиме какими-то глубокими автоматизированными решениями. Тем не менее, мы живем в цифровой век, поэтому какая-то рутина вполне может быть отдана на откуп компьютерам.

Например, хорошие видеоролики, которые образно рассказывают и показывают ситуации, которые учитель просто не может нарисовать на доске. Почему бы этим не воспользоваться? Какие-нибудь рутинные упражнения на закрепление простейшего материала на уровне основных понятий тоже можно автоматизировать.

Эссе или сочинения, которые ученик пишет на экзамене, безусловно, требуют творческой оценки. Здесь ни в коем случае невозможна замена учителя. А какие-то совершенно банальные проверочные мероприятия тоже могут быть сделаны на компьютере.

Вот моя позиция, и, насколько я посвящен в то, что сейчас происходит в сфере образования, абсолютно никаких планов для хотя бы какой-то части детей обеспечивать школьное образование путем только дистанционного обучения не рассматривается вообще.

Школьное образование, по крайней мере, в нашей стране, всегда будет ориентировано на учителя.

— Уже много лет существуют сайты, которые дают решения всех задач, которые есть в учебниках. Многие школьники с удовольствием этим пользуются. Сайты эти очень популярны. Как вы оцениваете, это — шпаргалка или все-таки некая помощь, какой-то стимул для того, чтобы самому идти дальше?

— Это можно оценивать по-разному. Мне кажется, невозможно такие вопросы рассматривать только с позиции какой-то одной из сторон. Есть система образования и школа, есть родители и дети. В старших классах это может существовать на уровне взаимного соглашения.

Зло шпаргалки

С точки зрения школы, это — безусловное зло. С точки зрения родителей и детей, наверное, это — определенное облегчение их труда. Мы должны совместно просто договориться о целях.

Отчасти такие сайты мешают образовательному процессу. Но бороться с ними без определенного понимания со стороны родителей и детей, что это все-таки зло, у нас не получится.

Любая борьба с какими-либо ресурсами сейчас, наверное, будет очень тяжелой и почти безуспешной. Ведь в России — 16,5 миллионов школьников, прибавьте к этому родителей. Огромная масса людей может быть вовлечена в использование такого рода ресурсов.

Как специалисту, конечно, мне хочется все это прикрыть, но я понимаю, что сначала нужно все-таки договориться и найти какое-то взаимопонимание с родителями и детьми на предмет того, вы хотите учиться или нет.

Им надо просто решить для себя, насколько хочется получить реальное образование, а не формальную видимость.