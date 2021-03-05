Экс-полпреда президента в СКФО Сергея Меликова собираются лишить имущества

Остается только гадать, откуда у экс-полпреда президента в СКФО, ныне — врио главы Дагестана Сергея Меликова оказались в собственности апартаменты, стоимость которых намного превышает его доход.

Как отмечает "Мосмонитор", приравнять коррупцию к госизмене и внести в УК РФ статью о незаконном обогащении предложил лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Он считает, что должностные лица, стоимость активов которых на пять миллионов и более превышает официальные доходы, должны лишаться свободы на семь лет. В 2012 году был принят закон ФЗ-230 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который закрепил за Генпрокуратурой РФ обязанность проводить соответствующие проверки в отношении госслужащих. Если расходы чиновника и его семьи за год превышают совокупный доход за предыдущие три года, то его имущество и другие активы обращаются в пользу государства, а конкретно — Пенсионного фонда РФ.

За семь лет таким путем в казну были возвращены 34 млрд рублей. Причем ежегодно объемы конфиската растут в геометрической прогрессии: в 2018 году — 311 млн рублей, в 2019-м — 21,4 млрд рублей, а за девять месяцев 2020 года поданы иски на 39 млрд рублей. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, "один из ключевых для нас моментов — реальное взыскание нетрудовых доходов, которое наиболее эффективно приземляет нерадивых чиновников". Чистка идет на всех уровнях — от рядовых госслужащих, покупающих не соответствующие зарплатам машины и дома, до глав регионов. Так, на всю страну прогремели истории обращения в пользу государства незадекларированных активов бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму в 10 млрд рублей и имущества экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова на 2,2 млрд рублей.

Сам по себе закон не подразумевает наказания в виде лишения свободы, а только конфискацию. Например, в прошлом году в доход государства было обращено имущество на общую сумму свыше 18 млн рублей бывшего депутата из Башкирии Виля Шафикова. Ранее 200 млн рублей выручила казна от реализации имущества, принадлежащего экс-замруководителя управления Росрезерва по СФО Илгиза Гарифуллина. Но все госслужащие лишились своих должностей, а против целого ряда нарушителей закона возбуждены либо административные, либо уголовные дела, поскольку несоответствие активов полученным доходам, по сути, несет коррупционную составляющую. Очередной кандидат на конфискацию — врио главы Дагестана Сергей Меликов, которому в соответствии с ФЗ-230 придется объяснить происхождение у него элитных апартаментов.

Дебет с кредитом

Как пишет "Мосмонитор", супруга экс-первого заместителя директора Росгвардии, Галина Анатольевна, владеет квартирой площадью 195,7 кв. м, расположенной в жилом комплексе премиум-класса "Новый Арбат" в центре Москвы. Средняя стоимость жилья в доме, согласно данным "ЦИАН", составляет свыше 155 млн рублей. Разброс цен большой: можно приобрести 5-комнатные апартаменты за 128 млн рублей, а 4-комнатные — за 145 млн. Квартиры примерно такой же как у Меликовых площади стоят от 95 млн рублей, но такую, т. е. без отделки и свободной планировки, нужно "доводить до ума". Семье генерал-полковника квадратные метры в ЖК достались, писали СМИ, от предыдущей хозяйки — супруги бизнесмена Игоря Шушарева, крупного бенефициара алкогольного рынка. Но даже если брать минимальную цену, совокупного дохода четы Меликовых не хватило бы для покупки элитной недвижимости.

Согласно информации из открытых источников, врио главы Дагестана никогда не занимался бизнесом. Квартира в "Новом Арбате" впервые была задекларирована в 2015 году. В тот год совокупный доход супругов составил рекордную для них сумму — 33,8 млн рублей, большая часть которой — средства, вырученные от продажи двух квартир в столичном районе Марьино. За предыдущие три года Меликовы задекларировали всего около 13,3 млн рублей. Т. е. в сумме за четыре года их общий доход составил 47,1 млн рублей, что не покрывает и половины стоимости квартиры. Это значит, что, заполняя декларацию за 2015 год, Сергей Меликов пошел на обман, указав, что покупка совершена "за счет продажи ранее принадлежащих квартир и накоплений за предыдущие годы". Даже если подсчитать доход семьи врио главы Дагестана за последние десять лет, а это 66,6 млн рублей, и этих денег не хватило бы. И еще один важный момент: апартаменты в "Новом Арбате" были приобретены в апреле 2015 года, а сделки по продаже квартир в Марьино заключены в декабре того же года, т. е. спустя девять месяцев после дорогостоящей покупки. Это значит, что на момент приобретения элитного жилья у Меликовых было еще меньше денег, и они не смогли бы купить даже самую захудалую "однушку" в Москве.

Добавим, что апартаменты в ЖК премиум-класса — далеко не единственное недвижимое имущество семьи генерала. В личной собственности Сергея Меликова находятся два земельных участка площадью 1725 и 90 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м в подмосковной Балашихе, в 2019 году он задекларировал две хозяйственные постройки — 47,4 и 36,8 кв. м. У жены, помимо квартиры в "Новом Арбате", два машиноместа — 19,2 и 21,7 кв. м, причем Меликовы официально никогда не владели транспортными средствами. Совокупная стоимость всей принадлежащей семье врио главы Дагестана недвижимости явно превышает 100 млн рублей.

Коррупциоемкое окружение

Имеются большие сомнения в том, что Сергей Меликов удержит свой пост, поскольку наличие не соответствующей доходам квартиры может быстро поставить жирную точку в его карьере. Ответить на вопрос, откуда взялись деньги на элитные апартаменты, Меликову необходимо до единого дня голосования 19 сентября, во время которого решать дальнейшую политическую судьбу врио будет региональный парламент. Представляется, что судьба эта будет незавидной, поскольку с большой долей вероятности столичная квартира генерала являлась взяткой или была приобретена на нелегальные доходы.

На протяжении всей карьеры Сергея Меликова сопровождают коррупционные скандалы, связанные с прямыми ставленниками генерала. Так, сообщалось, что в 2014–2016 гг., когда Меликов был полпредом президента в СКФО, тогдашний глава МВД Карачаево-Черкессии Казимир Боташев превратил регион в один из самых неблагополучных. С последствиями царившего в республике разгула криминала разбираются до сих пор, а множество уголовных дел по преступлениям родственников и приближенных самого Боташева остались нерасследованными и после того, как он вслед за Меликовым перешел в Росгвардию.

Также в годы полпредства Меликова другого близкого к нему генерала — экс-начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика — уличали в крышевании обнальных банков, средства шли в том числе на финансирование террористических организаций. Ченчика, как и Меликова, СМИ называют "бенефициарами" влиятельного "Южного клана". Считается, что организация пыталась устанавливать собственные правила и в сфере тылового обеспечения Росгвардии — Меликов проллобировал назначение на высокие посты в ведомство и Ченчика, и Боташева, и других приближенных. Результатом их деятельности стал громкий коррупционный скандал с закупками формы для гвардейцев по завышенным ценам через аффилированного поставщика. Нанесенный государству ущерб оценивается минимум в миллиард рублей.

Основным фигурантом уголовного расследования схемы коррупции по вещевым поставкам проходит экс-замдиректора Росгвардии Сергей Милейко, тоже считающийся человеком окружения Меликова. Во времена работы последнего полпредом президента в СКФО Милейко был его замом. До этого — заместителем по тылу, когда Меликов командовал дивизией Дзержинского. Как писали СМИ, еще во время службы в МВД Милейко уличали в мошенничестве с госконтрактами.

История же с элитными апартаментами вполне может привлечь внимание следствия и к фигуре самого Сергея Меликова, который был отправлен в отставку с поста первого замглавкома Росгвардии как раз на фоне коррупционного скандала, как и его ставленники Милейко, Ченчик и Боташев и еще целый ряд генералов. И тогда врио главы Дагестана, как минимум, может лишиться должности, тем самым дискредитировав себя в глазах руководства государства, как максимум, если инициатива Сергея Миронова будет поддержана, получит реальный срок.

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