Форум "Женщина третьего тысячелетия" — ещё и фестиваль

15-17 октября на ВДНХ пройдет Форум "Женщина третьего тысячелетия”. Это — уникальная и разнообразная бизнес-площадка для женщин малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран. В её рамках состоятся выставки и конкурсы. Получается — большой фестиваль. Об этом и многом другом Инне Новиковой рассказала организатор президент Российской общественной организации "Интернациональный союз женщин" Альфия Амирова.

Читайте начало интервью: "Женщина третьего тысячелетия": главный женский форум 2021 года

— Альфия, можно ли будет на выставках в рамках вашего форума приобрести товары и услуги?

— Да, это будут выставки-продажи. Здесь женщины-предприниматели смогут не только представлять свою продукцию, но и продавать ее. Программа у нас — заведомо шире. Будет Фестиваль!

Потому что помимо того, что состоится выставка, еще пройдет и конкурс. Международное жюри будет оценивать участников фестиваля, выбирать лауреатов и победителей, которые получат грамоты, призы и гран-при.

"Мама и дети в национальных костюмах"

Более того, на площадке фестиваля у нас планируется конкурс начинающих и уже состоявшихся дизайнеров, где тоже будет отдельное жюри. Все это будет красиво представлено на подиуме.

Уже сейчас мы запустили заочный фотоконкурс "Мама и дети в национальных костюмах". Итоги этого конкурса мы тоже будем представлять на этой выставке. Будут красивые распечатанные фотографии победителей. Мы их персонально пригласим и будем награждать на этой выставке.

— Это — не первая ваша выставка. Вы уже проводили подобные мероприятия в Москве, Казани, даже во Франции и Италии.

— Да, опыт есть, но теперь все это будет намного масштабнее.

— Уже есть понимание, что будет представлено, какие будут участники?

— Конечно, понимание есть уже сейчас — при подготовке. Проекту — практически семь лет, он зародился в 2014 году. Как всегда будут представлены изделия из Москвы и разных регионов России.

Будет много всего очень интересного. Кратко даже рассказать об этом нельзя. Я просто, видимо, очень больна этой выставкой, через себя ее пропускаю и всегда называю это шедеврами.

Хорошо, что в России стали обращать внимание на народные промыслы и ремесла, приняли закон об этом.

Мы действительно уже представлялись во Франции — во Дворце конгрессов в Страсбурге. И целый месяц мы работали на рождественской ярмарке в Италии. Там мы смотрели, как к этому относятся за рубежом, что делают в этом направлении.

Это — новый опыт, хорошая школа. Когда идет такое сравнение, я понимаю, насколько уникальные изделия делаются нашими женщинами, но насколько это представлено на российской земле.

Женщины-умелицы

Наши народные мастерицы делают шикарные вещи, но их еще нужно красиво преподнести. У нас были и будут представлены изделия, вырезанные из кости мамонта. Это — такая красота! На сайте фотографии есть.

Посуда обязательно: глиняная, расписная и всякая самая разная.

Флористика — из ткани.

Пуховые платки, не только оренбургские. У нас воронежская участница есть. Она такие вещи делает!

Пальто и другая одежда. Очень-очень красивые вещи.

Куклы у нас представляются абсолютно разных категорий, начиная от плюшевых сшитых, заканчивая вылепленными. Каждая кукла имеет свое лицо.

Вышивка у нас — замечательная!

Есть теснение по дереву железом.

Украшения, картины и много чего еще.

Одна из наших принципиальных позиций — это должна быть живая выставка. Мы не хотим уходить в онлайн. Потому что пока ты не увидишь, не попробуешь…

— …не потрогаешь, не понюхаешь…

— Да, без этого хорошо не почувствуешь. Виртуально полноту этого не передать. Поэтому в прошлом году мы эту выставку не проводили. А в 2019 году у нас было 150 участников на площадке ЦМТ. Почти 45 регионов к нам приехало, и зарубежные страны были.

Одна девушка из Новосибирска делает шикарные картины, рисуя пластилином. Но это — не просто творчество. Она помогает людям после инсульта. Занимаясь такой моторикой, многие возвращаются в рабочее состояние.

— А что будет на самом бизнес-форуме?

— Да, конечно, площадка тоже очень интересная. Там женщины смогут представить свой регион, поэтому можно посмотреть, насколько и чем у нас богаты и интересны регионы.

Женщины представляют Россию и не только

У нас в Попечительский совет вошла руководитель Ростуризма Зарина Валерьевна. Мы хотим показать, что это — фестиваль не просто творческий, но еще и туристический — именно региональный.

Туристический потенциал регионов будет показан, в том числе посредством сувенирки и изделий народных промыслов. Это будет на бизнес-площадке и на выставке.

Мы хотим пригласить Международную ассоциацию женщин-предпринимателей Средиземноморья AFAEMME, в которой представлены 24 страны. Они нам близки, чтобы обменяться опытом.

На этой площадке можно объединить свои возможности, найти каких-то партнеров, выход на какой-то регион или страну. Поэтому здесь у нас — очень много возможностей.