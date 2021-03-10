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Автор Маргарита Кичерова

Сказка "Снежная королева" как зеркало человеческих психотипов

Общество

Любимая и хорошо известная многим поколениям сказка "Снежная королева" стала предметом обсуждения в программе "Известные сказки глазами психолога".

Кто такая Снежная королева? И какова она в реальной жизни?

Об этом Маргарите Кичеровой рассказала постоянная гостья студии — психолог Светлана Шарко.

Снежная королева прекрасна, властна, величественна, холодна. Она замораживает сердца и берет в плен. Не только в сказке.

Реальная женщина — Снежная королева — может удерживать в плену долго, до тех пор, пока ей это нужно.

- Светлана, существует мнение, что Снежная королева — это на самом деле фольклорный персонаж. Даже скорее символ. Это Ледяная Дева, Дева смерти. И в сказке, получается, Герда отправляется за Каем в страну мертвых.

— Да, это правда. Она отправляется для того, чтобы забрать оттуда того, кого любит.

Герда — это тоже символ. Как и Кай.

Можно сказать, что Кай и Герда две части одного человека: одна наша травмированная часть, замороженная Снежной королевой, другая — рациональная, живая.

— В сказке есть еще Тролль, которому принадлежало зеркало, осколком "заморозившее" Кая… Кто такой Тролль?

— Я считаю, что это та часть критичного родителя внутреннего, которая не позволяет нам видеть прекрасное, та часть, которая заставляет нас иронично относиться к миру, как Кай.

Это такое гадкое, но не сразу видимое состояние Снежной королевы. Она любит все прекрасное и совершенное.

— Получается, если Кай и Герда — это две половины, наши лучшие, скажем так, половины, то Тролль и Снежная королева — это тоже одно целое, две ипостаси, мужская и женская, и это наши теневые части, так?

— Я не могу сказать, что Кай и Герда — это наши лучшие части.

  • Кай — часть концепции, можно сказать, внутреннего ребенка, травмированная часть.
  • Герда — это та часть, которая еще пока может чувствовать, любить и помочь выйти тому из царства мертвых или из царства Снежной королевы.
  • Снежная королева — это холодная и бесчувственная, но взрослая часть, а Кай и Герда — это дети все-таки.
  • Тролль — это тоже взрослая часть, такая критичная, взывающая к вине, к стыду.

— Потом мы замораживаем, естественно, наши чувства после критики и разбитых надежд и превращаемся в Кая, абсолютно заледеневшего, и только вот это маленькое сердце наше, тот ребенок, который бьется, это Герда, которая может вывести с помощью чувств…

— С помощью любви, заботы, добродетели, с которой мы встречаемся, пройдя через страдание.

— А страдание — это Кай, правильно?

— То, что чувствует Кай. Это ненормально — вот так видеть мир, так относиться к жизни, как относится и он, и Снежная королева.

— Но ведь кажется, что так проще, ты не чувствуешь ничего, ты в безопасности, тебя никто не может ранить.

— Ты не чувствуешь себя в безопасности. Какая же безопасность, если ты заморожен. Все люди социально связаны, мы хотим, чтобы нас увидели, мы хотим быть в теплых отношениях. Даже королева ищет себе Кая.

Снежная королева — сильная фигура, а мальчик, мужчина, который решается на отношения с ней, инфантилен и незрелый. Ему нужно постоянно чувствовать, что он — не такой, как все. Он лучше других. И нахождение рядом с такой женщиной ему это ощущение дает.

Такие мужчины — Каи — не думают о чувствах, они вкладываются в материальное: машины, деньги, недвижимость, дорогие игрушки…

Но атмосфера внутреннего ледяного безмолвия там всегда присутствует. И, конечно, такого мальчика Кая невозможно вытащить до тех пор, пока у него бонусы там будут велики, пока его личная программа работает вместе со Снежной королевой.

  • Они так и будут складывать это слово "вечность" и заниматься чем-то подобным. Им не до чувств.
  • Это нарциссы, им всегда важно казаться, а не быть, получать, а не давать.
  • Они относятся к людям, как к пешкам. И очень хотят, чтобы им завидовали. То есть они целенаправленно на это работают.

Но это несчастные люди. Да, они очень успешны внешне, но они живут в бесконечной, вечной битве жизни. С вечным холодом внутри.

Хочу здесь сделать одно замечание:

  • Снежная королева — это не обязательно прекрасная женщина. Она может быть в образе страшной бабы. Грубой, жестокой и циничной. Я их, как ни странно, встречаю очень часто в госучреждениях.

Их очень много и в очередях, и в автобусах, маршрутках.

Травмированные части складываются в отношениях с родителями, их много, мы их видим, они очень заметны. Добрые люди часто скромны, а эти видны, потому что они легко идут по трупам. Они легко поставят на место кого угодно.

Для семьи такая мать и жена — сущий дьявол.

Снежные королевы калечат своих детей.

Снежная королева в качестве жены будет все сильнее и сильнее замораживать.

И, кстати, Снежных королев множит современная жизнь: будь эффективным, не чувствуй.

— А есть ли какое-то светлое будущее в этой ситуации? Где вот та Герда, которая сможет развалить замок Снежной королевы?

Герда — та, которая тепла, та, которая может сделать что-то, что реально поможет. То есть это будет та, которая может растопить любовью, верит в нас, надеется. И она — надо об этом помнить — есть в каждом из нас.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы психотип светлана шарко снежная королева
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