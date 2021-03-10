Сказка "Снежная королева" как зеркало человеческих психотипов

Любимая и хорошо известная многим поколениям сказка "Снежная королева" стала предметом обсуждения в программе "Известные сказки глазами психолога".
Кто такая Снежная королева? И какова она в реальной жизни?
Об этом Маргарите Кичеровой рассказала постоянная гостья студии — психолог Светлана Шарко.
— Снежная королева прекрасна, властна, величественна, холодна. Она замораживает сердца и берет в плен. Не только в сказке.
Реальная женщина — Снежная королева — может удерживать в плену долго, до тех пор, пока ей это нужно.
- Светлана, существует мнение, что Снежная королева — это на самом деле фольклорный персонаж. Даже скорее символ. Это Ледяная Дева, Дева смерти. И в сказке, получается, Герда отправляется за Каем в страну мертвых.
— Да, это правда. Она отправляется для того, чтобы забрать оттуда того, кого любит.
Герда — это тоже символ. Как и Кай.
Можно сказать, что Кай и Герда две части одного человека: одна наша травмированная часть, замороженная Снежной королевой, другая — рациональная, живая.
— В сказке есть еще Тролль, которому принадлежало зеркало, осколком "заморозившее" Кая… Кто такой Тролль?
— Я считаю, что это та часть критичного родителя внутреннего, которая не позволяет нам видеть прекрасное, та часть, которая заставляет нас иронично относиться к миру, как Кай.
Это такое гадкое, но не сразу видимое состояние Снежной королевы. Она любит все прекрасное и совершенное.
— Получается, если Кай и Герда — это две половины, наши лучшие, скажем так, половины, то Тролль и Снежная королева — это тоже одно целое, две ипостаси, мужская и женская, и это наши теневые части, так?
— Я не могу сказать, что Кай и Герда — это наши лучшие части.
— Потом мы замораживаем, естественно, наши чувства после критики и разбитых надежд и превращаемся в Кая, абсолютно заледеневшего, и только вот это маленькое сердце наше, тот ребенок, который бьется, это Герда, которая может вывести с помощью чувств…
— С помощью любви, заботы, добродетели, с которой мы встречаемся, пройдя через страдание.
— А страдание — это Кай, правильно?
— То, что чувствует Кай. Это ненормально — вот так видеть мир, так относиться к жизни, как относится и он, и Снежная королева.
— Но ведь кажется, что так проще, ты не чувствуешь ничего, ты в безопасности, тебя никто не может ранить.
— Ты не чувствуешь себя в безопасности. Какая же безопасность, если ты заморожен. Все люди социально связаны, мы хотим, чтобы нас увидели, мы хотим быть в теплых отношениях. Даже королева ищет себе Кая.
Снежная королева — сильная фигура, а мальчик, мужчина, который решается на отношения с ней, инфантилен и незрелый. Ему нужно постоянно чувствовать, что он — не такой, как все. Он лучше других. И нахождение рядом с такой женщиной ему это ощущение дает.
Такие мужчины — Каи — не думают о чувствах, они вкладываются в материальное: машины, деньги, недвижимость, дорогие игрушки…
Но атмосфера внутреннего ледяного безмолвия там всегда присутствует. И, конечно, такого мальчика Кая невозможно вытащить до тех пор, пока у него бонусы там будут велики, пока его личная программа работает вместе со Снежной королевой.
Но это несчастные люди. Да, они очень успешны внешне, но они живут в бесконечной, вечной битве жизни. С вечным холодом внутри.
Хочу здесь сделать одно замечание:
Их очень много и в очередях, и в автобусах, маршрутках.
Травмированные части складываются в отношениях с родителями, их много, мы их видим, они очень заметны. Добрые люди часто скромны, а эти видны, потому что они легко идут по трупам. Они легко поставят на место кого угодно.
Для семьи такая мать и жена — сущий дьявол.
Снежные королевы калечат своих детей.
Снежная королева в качестве жены будет все сильнее и сильнее замораживать.
И, кстати, Снежных королев множит современная жизнь: будь эффективным, не чувствуй.
— А есть ли какое-то светлое будущее в этой ситуации? Где вот та Герда, которая сможет развалить замок Снежной королевы?
— Герда — та, которая тепла, та, которая может сделать что-то, что реально поможет. То есть это будет та, которая может растопить любовью, верит в нас, надеется. И она — надо об этом помнить — есть в каждом из нас.
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