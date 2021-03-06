Страсти по Дзержинскому: чем не угодил россиянам Железный Феликс

На московском сайте "Активный гражданин" идет голосование о том, какой памятник должен стоять на Лубянке: Дзержинскому, Александру Невскому — или вообще оставить там транспортную развязку либо обустроить фонтан.

Чем не угодил общественности Железный Феликс?

Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с президентом Национального фонда "Возрождение русской усадьбы" Виссарионом Алявдиным.

— В новейшей истории России, пожалуй, впервые камнем преткновения стал памятник…

— Ничего удивительного в этом нет. Феликс Эдмундович вошел в историю страны как кровавый диктатор. Кровавый настолько, что это не снилось даже Робеспьеру и Кромвелю.

Конечно, реки крови, террор — в этом они все дружны. Бессудные казни устраивали все трое. Но напомню: Робеспьер жил в XVIII веке, Кромвель еще раньше, а Дзержинский — это XX век, цивилизованный, уже с элементами гуманизма в политике.

В Российской империи тогда уже кары государственные носили характер судебный всегда. Конечно, они могли быть несправедливы, да, мог пойти император на нарушение каких-то норм, но это всегда делалось в 99 случаях из 100 в виде суда. И уж никогда никто, даже Иван Грозный и Петр Первый, известные "лютостью" характера, не устраивали такого массового террора, причем над невинными людьми.

А чем знаменит Феликс Дзержинский? Как только начался красный террор, напомню:

официально в сентябре 1918 года начались массовые расстрелы заложников, он четко писал, это цитата, которой, кстати говоря, коммунисты не стеснялись до 1990 года, а сейчас наши левые оппоненты стараются замолчать.

А заложники — это старики, как правило, подростки, женщины, мирные жители, которые ничего не сделали против советской власти.

Но Дзержинский на этом настаивал: террор, устрашение, аресты и уничтожение должны делаться по принципу классовой принадлежности.

То есть не вины человека, даже косвенной — участвовал в каком-нибудь белом заговоре — нет, а по классовой принадлежности. Практика была такая: смотрели на руки, когда в поездах ловили людей, если белые с аккуратно подстриженными ногтями, гигиену соблюдает — к стенке. И это не фарс, это в воспоминаниях десятков людей зафиксировано.

Про любовь Дзержинского к детям

Известно, что Дзержинский считал необходимым расстреливать в случае, если они замешаны в подполье, подростков и юношей, несовершеннолетних.

Его трогательная забота о беспризорниках начала проявляться в середине 1920-х годов. И была вызвана сугубо прагматичными моментами.

В стране насчитывались миллионы беспризорников.

Это было уже социально опасно, кроме того, это была будущая молодежь, которая должна была работать в советской стране и приносить пользу, а они создавали уже угрозу, криминальную и эпидемиологическую.

И опытный человек, умевший создавать тюрьмы, лагеря, Дзержинский быстро организовал для них "приюты". Беспризорников отлавливали, мыли, охраняли, кормили — это никто не отрицает.

И потом начался, так сказать, организованный процесс воспитания.

— Откуда взялись миллионы беспризорников?

— Значительная часть — это дети, которые в 1918–1920-1922 годах, когда руководил ЧК тот самый Феликс Дзержинский, потеряли своих родителей.

- Можно долго спорить, при всем уважении к святому Александру Невскому, ну вот зачем он там?

- Вы задали хороший вопрос. Александр Невский, в отличие от Феликса Дзержинского, которого даже почитает какая-то часть нашего народа, — это одно из самых святых имен в русской истории.

Вот наш замечательный писатель Захар Прилепин, государственник, защитник русских в Донбассе, готов поставить в центре столицы современной России памятник человеку, который уничтожил Российское государство тысячелетнее. Он угробил миллионы людей. Зачем?

Государство могло быть преобразовано через реформы, а не через кровь…

Я считаю, что большая ошибка московских властей, которые, кстати говоря, вряд ли были инициаторами этого голосования, в том, что они решили пойти на эту акцию.

Руководство города должно было сказать им:

"Не нужно обострять сейчас ситуацию, не надо противопоставлять даже две стороны патриотические".

Потому что им почти нечего делить с тем же самым Захаром Прилепиным и многими его сподвижниками.

Я такой же патриот, традиционалист, государственник, мне не нравятся западные ценности, я категорически против либерализма, который проникает в Россию. И вот это тупое несколько, примитивное противопоставление кумира, героя России, который заслуженно им когда-то стал, человека, которого всегда уважали. Невский, в отличие от Феликса Дзержинского, на поле боя героически защищал свою страну, не боялся жертвовать своей жизнью.

Он проявил волю и любовь к своему народу, он народ свой не убивал.