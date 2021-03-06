Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Страсти по Дзержинскому: чем не угодил россиянам Железный Феликс

Общество

На московском сайте "Активный гражданин" идет голосование о том, какой памятник должен стоять на Лубянке: Дзержинскому, Александру Невскому — или вообще оставить там транспортную развязку либо обустроить фонтан.

Чем не угодил общественности Железный Феликс?

Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с президентом Национального фонда "Возрождение русской усадьбы" Виссарионом Алявдиным.

— В новейшей истории России, пожалуй, впервые камнем преткновения стал памятник…

— Ничего удивительного в этом нет. Феликс Эдмундович вошел в историю страны как кровавый диктатор. Кровавый настолько, что это не снилось даже Робеспьеру и Кромвелю.

Конечно, реки крови, террор — в этом они все дружны. Бессудные казни устраивали все трое. Но напомню: Робеспьер жил в XVIII веке, Кромвель еще раньше, а Дзержинский — это XX век, цивилизованный, уже с элементами гуманизма в политике.

В Российской империи тогда уже кары государственные носили характер судебный всегда. Конечно, они могли быть несправедливы, да, мог пойти император на нарушение каких-то норм, но это всегда делалось в 99 случаях из 100 в виде суда. И уж никогда никто, даже Иван Грозный и Петр Первый, известные "лютостью" характера, не устраивали такого массового террора, причем над невинными людьми.

А чем знаменит Феликс Дзержинский? Как только начался красный террор, напомню:

официально в сентябре 1918 года начались массовые расстрелы заложников, он четко писал, это цитата, которой, кстати говоря, коммунисты не стеснялись до 1990 года, а сейчас наши левые оппоненты стараются замолчать.

А заложники — это старики, как правило, подростки, женщины, мирные жители, которые ничего не сделали против советской власти.

Но Дзержинский на этом настаивал: террор, устрашение, аресты и уничтожение должны делаться по принципу классовой принадлежности.

То есть не вины человека, даже косвенной — участвовал в каком-нибудь белом заговоре — нет, а по классовой принадлежности. Практика была такая: смотрели на руки, когда в поездах ловили людей, если белые с аккуратно подстриженными ногтями, гигиену соблюдает — к стенке. И это не фарс, это в воспоминаниях десятков людей зафиксировано.

Про любовь Дзержинского к детям

Известно, что Дзержинский считал необходимым расстреливать в случае, если они замешаны в подполье, подростков и юношей, несовершеннолетних.

Его трогательная забота о беспризорниках начала проявляться в середине 1920-х годов. И была вызвана сугубо прагматичными моментами.

В стране насчитывались миллионы беспризорников.

Это было уже социально опасно, кроме того, это была будущая молодежь, которая должна была работать в советской стране и приносить пользу, а они создавали уже угрозу, криминальную и эпидемиологическую.

И опытный человек, умевший создавать тюрьмы, лагеря, Дзержинский быстро организовал для них "приюты". Беспризорников отлавливали, мыли, охраняли, кормили — это никто не отрицает.

И потом начался, так сказать, организованный процесс воспитания.

— Откуда взялись миллионы беспризорников?

— Значительная часть — это дети, которые в 1918–1920-1922 годах, когда руководил ЧК тот самый Феликс Дзержинский, потеряли своих родителей.

- Можно долго спорить, при всем уважении к святому Александру Невскому, ну вот зачем он там?

- Вы задали хороший вопрос. Александр Невский, в отличие от Феликса Дзержинского, которого даже почитает какая-то часть нашего народа, — это одно из самых святых имен в русской истории.

Вот наш замечательный писатель Захар Прилепин, государственник, защитник русских в Донбассе, готов поставить в центре столицы современной России памятник человеку, который уничтожил Российское государство тысячелетнее. Он угробил миллионы людей. Зачем?

Государство могло быть преобразовано через реформы, а не через кровь…

Я считаю, что большая ошибка московских властей, которые, кстати говоря, вряд ли были инициаторами этого голосования, в том, что они решили пойти на эту акцию.

Руководство города должно было сказать им:

"Не нужно обострять сейчас ситуацию, не надо противопоставлять даже две стороны патриотические".

Потому что им почти нечего делить с тем же самым Захаром Прилепиным и многими его сподвижниками.

Я такой же патриот, традиционалист, государственник, мне не нравятся западные ценности, я категорически против либерализма, который проникает в Россию. И вот это тупое несколько, примитивное противопоставление кумира, героя России, который заслуженно им когда-то стал, человека, которого всегда уважали. Невский, в отличие от Феликса Дзержинского, на поле боя героически защищал свою страну, не боялся жертвовать своей жизнью.

Он проявил волю и любовь к своему народу, он народ свой не убивал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы лубянка памятник александр невский виссарион алявдин феликс дзержинский
Новости
57-летний Николас Кейдж женился на 26-летней возлюбленной
В российские порты поступили нефтепродукты из Белоруссии
Жителя Омска лишили родительских прав за избиение детей
Сын Авербуха попросил Арзамасову станцевать для него
Директор Моисеева объяснил, почему певец отказался от помощи Пугачёвой
Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского
Маркл думает, что представители королевской семьи порочат её имя
Названа любимая зарубежная писательница россиян
Немецкий астронавт выйдет в открытый космос в российском скафандре
"Северный поток-2" в Германии назвали "мостом" с Россией
Последние материалы
Директор Моисеева объяснил, почему певец отказался от помощи Пугачёвой
Страсти по Дзержинскому: чем не угодил россиянам Железный Феликс
Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского
Маркл думает, что представители королевской семьи порочат её имя
Названа любимая зарубежная писательница россиян
Немецкий астронавт выйдет в открытый космос в российском скафандре
"Северный поток-2" в Германии назвали "мостом" с Россией
Бари Алибасова разозлил отказ Федосеевой-Шукшиной от развода
В российском сегменте МКС заделана первая трещина
Названы недорогие продукты с содержанием омега-3
Популярное
Российский шоу-бизнес
Перенесшей остановку сердца Дрожжиной стало хуже

Артистка, которую обвиняют в мошенничестве, не выдержала всеобщих нападок.

Перенесшей остановку сердца Дрожжиной стало хуже
Вдова Марьянова навредила сама себе, настояв на экспертизе
Российский шоу-бизнес
Вдова Марьянова навредила сама себе, настояв на экспертизе
Российский шоу-бизнес
Мама Жанны Фриске рассказала, где находятся останки певицы
Политика. Новости и аналитика
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Необычная неделя
Необычная неделя: Байден атакует "Воронеж" и слив "Северного потока-2"
Российский шоу-бизнес
Добронравов отреагировал на весть о кончине коллеги из сериала "Сваты"
"Имеют право": Еврокомиссия сделала заявление по "Спутнику V"
Мир. Новости мира
"Имеют право": Еврокомиссия сделала заявление по "Спутнику V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников