Сергей Станченко: Школа не должна готовить к ЕГЭ всех на 100 баллов

Как оценивается современное российское среднее образование? Каковы итоги? Так ли плох остался ЕГЭ, или он уже изменился и стал благом? Тезис, что школа сплошная — зубрежка тестов ЕГЭ, сейчас уже не верен? Почему так востребованы репетиторы? Школа не в состоянии подготовить к высшим балам или не должна этого делать? Зачем нужны Олимпиады? Есть ли там подводные камни?… На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко.

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Образование в России — состояние и тенденции

Насколько широко и качественно образованы наши школьники

— Сергей Владимирович, достаточно длительное время, особенно в Москве, многие помимо школы обучаются с репетиторами. Получается, что наша школа не в состоянии хорошо и качественно подготовить детей к ЕГЭ и к дальнейшему поступлению? Почему институт репетиторов так востребован?

— На мой взгляд, наша школа и не должна готовить детей к высочайшим баллам ЕГЭ. Потому что если на минуточку представить, что это так и что всех учеников готовят на сто баллов, тогда мы придем к тому, что при поступлении в институт нет конкурса. Можно сделать то же самое, облегчив уровень ЕГЭ.

Все будут получать сто баллов, не будет конкуренции и наиболее востребованные вузы не будут получать наиболее сильных абитуриентов. Сейчас ситуация абсолютно рабочая, это — конкурс, конкуренция. Часть успеха в этой конкуренции зависит от той базы, которую дает школа, но только часть.

Поступление — дело рук самого абитуриента

Безусловно, остальное — дело труда, усидчивости и способностей самого абитуриента. Здесь, конечно, есть огромный разбег баллов, которые человек может получить, если он больше или меньше старался. Это — абсолютно нормально.

Конечно, вопрос определенного неравенства здесь возникает. Более обеспеченные семьи могут своим детям взять репетиторов для более высокого уровня подготовки. Но ведь далеко не всё репетиторами решается, даже если они очень хорошие профессионалы.

Статистика показывает, что за последние годы очень сильно вырос процент поступлений из сельских школ. Да, неравенство по-прежнему есть, его невозможно отрицать. Но сейчас разрыв уже меньше, это тоже невозможно отрицать.

Поэтому я думаю, все-таки система ЕГЭ более справедлива. Потому что способные ребята могут своим трудом, или устроившись на не очень дорогие подготовительные курсы, могут добиться и как раз добиваются высоких баллов.

ЕГЭ дает хорошие возможности именно для таких ребят, которые имеют энергию, намерения, амбиции и способности, но им, может быть, не всегда доступна помощь репетитора.

— Ведь победители олимпиад тоже имеют преимущества при поступлении в вузы. По вашему мнению, это — однозначно способные и хорошо подготовленные дети? Ведь на таких конкурсах может быть просто какой-то случайный успех или даже договоренность, как вы считаете?

— Олимпиада как один из способов отбора талантливых детей — совершенно нормальная процедура. Конечно, нужно смотреть на то, как она организована. Но и не все подобные конкурсы дают какие-то преимущества.

Олимпиады — для чего?

Результаты Всероссийской олимпиады школьников, например, учитываются при поступлении. Там — достаточно строгая процедура и сложные задания, выполнение которых явно говорит о наличии определенных способностей.

Я так понимаю, что олимпиадам будет сейчас уделено достаточно большое внимание. Я не скажу, что там все чисто и гладко. Наверное, они действительно требуют определенной доработки и совершенствования. На задания тоже надо посмотреть и решить, какие где более уместны. Потому что некоторые говорят, что ЕГЭ — это крестики-нолики, а олимпиада — проверка творчества.

Но порой мы видим как раз наоборот, что в ЕГЭ дети пишут какие-нибудь эссе, где надо проводить рассуждения и что-то доказывать или надо что-то анализировать, а в олимпиадах есть некоторые задания, рассчитанные просто на очень глубокое заучивание какой-нибудь биологической классификации.

Здесь надо, конечно, разбираться, что для чего нужно, какие цели ставятся, и исходить из этого. Но сам принцип давать очень сложные задания по какому-нибудь предмету и засчитывать это при поступлении, если процедура четкая, это — правильно и вполне должно работать.

— На самом деле, какие бы подходы ни придумывались, какие бы системы обучения и тестирования ни вводились, только сам учащийся может взять от учебного процесса, то что посчитает нужным. Хотите получить знания — вы их получите. А для кого-то школа — чуть ли ни каторга, которую нужно отмотать и забыть.

— Абсолютно согласен. Я думаю, что все-таки в наших силах — родителей и педагогов — повлиять на интерес детей к образованию, стимулировать тягу к знаниям самыми разными способами. По крайней мере, с нашей стороны надо сделать все возможное для того, чтобы его повысить.