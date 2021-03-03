Дело Александры Лисицыной: Караулов требует справедливости

Вот уже более двух лет общественность внимательно наблюдает за ходом громкого дела: мать троих малолетних детей попала в СИЗО по обвинению в мошенничестве с государственной землёй. Воз и ныне там, суд над женщиной длится уже годы, а налицо только абсурдность и лицемерие представителей судебной власти в России.

Известно, что Александра Лисицына по совету друга семьи, который предложил помощь в подыскании земельного участка для личного пользования, оформила доверенность. Друг вскоре умер. А позднее выяснилось, что по доверенности на имя Лисицыной были приобретены сразу несколько земельных участков. И хотя Александра не видела тех людей, которые действовали от ее имени, не давала им денег, ничего от них не получала, Лисицыну все же задержали.

Мать троих детей провела около года в СИЗО, затем содержание под стражей заменили на домашний арест — с браслетом на ноге, без возможности выйти на кратковременную прогулку и даже в соседнюю комнату своей квартиры.

О том, какое самоуправство и беспредел творятся в судах России, говорили и писали многие СМИ. Но особенно дело Лисицыной возмутило журналиста Андрея Караулова, который направил официальный запрос заместителю генерального прокурора РФ Юрию Пономареву. Он отметил, что прокуроры занимают исключительно обвинительную позицию, забыв о верховенстве закона, а также о том, что смысл судебного разбирательства не только в том, чтобы установить вину и привлечь к ответственности, но и в том, чтобы защитить права человека и оправдать невиновных.

Как отмечает Караулов, участвующие в суде государственные обвинители, вопреки требованиям закона, высказались против удовлетворения ходатайства защиты, поскольку оно преждевременно и нет оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего. Суд, действуя в угоду органам следствия, нарушая при этом нормы закона, без удаления в совещательную комнату принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

"Допрошенная неоднократно в качестве обвиняемой Лисицына А. С. свою вину в совершении инкриминируемых деяний не признала и в ходе допросов давала последовательные показания, согласно которым: она никого, из указанных в обвинении лиц, не знает; никогда ни с кем из них не встречалась и отношений не имела; никаких планов совместных действий не обсуждала; никаких действий в их общих интересах не совершала и членом организованной преступной группы никогда не являлась", — пишет А. Караулов в своём обращении в генеральную прокуратуру.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями всех обвиняемых и другими материалами дела.

Данные обстоятельства органами следствия не опровергнуты, и вывод о том, что Лисицына А. С. является членом организованной преступной группы, является голословным утверждением, основанным на предположении.

"В связи с изложенными обстоятельствами, прошу Вас взять рассмотрение настоящего уголовного дела в суде на контроль. Рассмотреть вопрос о замене государственных обвинителей. Обязать прокурора, которому будет поручено поддержание государственного обвинения, в своей процессуальной деятельности строго руководствоваться требованиями закона, проявляя при этом объективность и принципиальность, ориентируя суд на принятие законных и обоснованных решений", — пишет Караулов в запросе.

Караулов отметил, что по делу Лисицыной пострадает больше всего бывший заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, ведь именно он, будучи тогда в должности, умудрился подписать обвинительное заключение с цитатами из материалов уголовного дела, которых в уголовном деле нет. Видимо, фальшивку подсунул кто-то из своих. Караулов надеется, что внутренняя проверка, которую проведут Краснов и Ткачев, раскроет истину.

Согласно данным публичной кадастровой карты, участки, в присвоении прав на которые обвиняют Лисицыну, находятся от границы земель лесного фонда на значительном расстоянии. Караулов удивляется, уголовному делу уже два года и за это время прокуроры не смогли понять, где заканчиваются земли лесхоза, который вроде как потерпевший?!

Любопытное обстоятельство, что постановление о признании Рослесхоза потерпевшим вынесено майором юстиции Рангеловой А. М., хотя на тот момент она не была уполномочена принимать какие-либо процессуальные решения, поскольку дело из ее производства было изъято и передано другому следователю.

Караулов посетовал, что невозможно замять скандал, если он таковым является, как и с Навальным. Хотелось бы обойтись без привлечения западных СМИ и экспертов, однако, видимо, это невозможно и помощь Запада необходима, пока в России не удается достучаться до таких людей, как Рангелова, пока надзирающий прокурор Московской области плюет на свою работу.