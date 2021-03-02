"Путин" на лыжах и без

В горах Сочи на лыжи встал… "Путин". На курорт "Роза Хутор" приехал известный своим исполнением роли Президента России резидент Comedy Club Дмитрий Грачёв. Здесь популярный юморист сделал первые шаги на лыжах, а заодно рассказал, как ему живётся с лицом Владимира Путина.

— Дмитрий, вы начали осваивать горные лыжи. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Как вам в Сочи?

— Замечательно. Если честно, приехать и покататься на лыжах хотел давно. И вот представилась возможность. У меня сейчас такой период в жизни, когда я начал открывать для себя новые виды спорта. Уже четыре месяца занимаюсь большим теннисом. Вернулся к тренировкам по боксу, когда-то увлекался им в детстве, но всё уже забылось. А теперь — горные лыжи. Однажды приезжал в горы Сочи на фестиваль, ещё не катался, но уже тогда отметил качество инфраструктуры. Сейчас точно могу сказать — на "Розе Хутор" круто. Хорошие дороги, современные канатки, аккуратные шале. Всё красиво, даже есть арт-резиденция "Флакон". Я не могу сравнивать курорт с западными, на них не бывал, но уверен, здесь лучше. В Европе большинство комплексов уже старые, а здесь всё новенькое.

Думаю, сейчас это самый современный комплекс в мире, ведь последнюю зимнюю Олимпиаду принимала наша страна.

— Как успехи в катании, получается?

— Если честно, в первый день я был в себе немного разочарован, думал, будет гораздо легче. Но на второй день начало получаться. Спасибо инструктору Матвею, который, как ребенку, объясняет все движения, технику. Это очень важно. Я сейчас занимаюсь большим теннисом, и мой тренер решил учить меня экстерном. Иногда понимаю, не хватает теоретической подготовки. На "Розе Хутор" всё по-другому, инструктор очень просто и тщательно объясняет, как делать каждое движение. У меня уже была попытка в молодости встать на горные лыжи. Это был 98-й год. Друг пригласил поехать покататься в Яхрому, в Подмосковье. Естественно, никакого инструктора не было, никто ничего не объяснял. Друг сказал: "Погнали!" И всё. Мне кажется, я был похож на спортсмена из слалома, нёсся, не понимая, как и что. Но самое ужасное — подъёмник. Такой бугель, не жёсткий, а с петлей, за которую надо зацепиться. В итоге я падал, взбирался на горку по три часа. Но всё-таки был полон энтузиазма. Понял одно — инструктор нужен. В итоге, сейчас всё получилось замечательно.

— На склонах вас узнают? Принимают за президента, он же тоже любитель горных лыж? Как вообще относитесь к вниманию окружающих?

— Узнают, конечно. Но здесь всё зависит от степени внимания. Иногда оно бывает уж слишком фамильярным, естественно, мне это не нравится. Или, например, бежишь ты куда-то, торопишься, в одной руке пакеты, в другой — ребёнок, или просто себя плохо чувствуешь, а тут кто-то просит о фотографии. В таких ситуациях сложно. А если всё спокойно, просят сфотографироваться или познакомиться — делаю это с удовольствием.

— Дима, а как вы поняли, что похожи на Владимира Путина?

— Если честно, ни я, ни моя семья об этом долгое время не задумывались. Заметили мои друзья, которые играли в КВН. Они предложили исполнить роль президента. У меня опыта актёрского вообще не было. Я просто на сцену выходил и читал по бумажке текст. И удивлялся: "Почему все смеются?" Сейчас понимаю, что тогда "показывал" президента неправильно, если можно так сказать. Слишком гипертрофированные движения, которых у него совсем нет, кивки, голос. У Владимира Владимировича движения более спокойные, сейчас уже даже вальяжные. Был период, часто смотрел его выступления, а сейчас уже сжился с этим образом.

— Людей, похожих на нашего президента, довольно много, даже конкурсы проходят. Но вы, пожалуй, больше всех похожи. Никогда не предлагали "подменить" Владимира Владимировича? Бывает же, что и он не хочет на какие-то встречи ехать…

— Если честно, я вообще не верю в теорию двойников президента. А зачем они нужны? Всем же понятно, что Ангела Меркель, или министры, или губернаторы, да даже просто люди отличат настоящего президента от пародиста. Потому что есть вибрации, которые невозможно сымитировать. Я знаю ребят, которые внешне более походят на Владимира Путина, чем я. А вот необходимую энергетику дать не могут. И зритель это видит сразу.

— Comedy Club — передача всё-таки ироничная, иногда даже сатирическая. Были ли случаи, когда звонили "оттуда" и просили больше так не шутить? Про главу государства речь идёт…

— У меня часто спрашивают, звонят ли мне из администрации президента или с Лубянки )). Пока не звонили, может, номера телефона нет. В номерах с президентом есть один нюанс, публика не воспринимает его антигероем или слабым, чудаковатым. Он сформировал свой образ так, что не он объект шуток, а те, кто его окружает. Поэтому в миниатюрах Comedy Club сатира исходит от него, а не наоборот. К слову, нужно отдать должное, чувство юмора у него хорошее.

— А как вообще жить с лицом президента? Легко или сложно?

— Могу сказать одно, после этой роли жизнь моя изменилась кардинально. Вообще у меня было несколько крутых поворотов судьбы. Первый, когда по инициативе отца поступил в МГИМО. До этого учился в Керчи, в ПТУ. После окончания университета по специальности "Международная журналистика" работал в пресс-службе одного из крупных банков. Десять лет, кстати. И в этот момент мои друзья по КВН создали Comedy Club, позвали выступать. Получается, я мог быть столяром или журналистом, а стал популярным артистом. Об этом даже не мог мечтать. А сложности в основном возникают скорее из-за потери какой-то интимности, когда ты становишься публичным человеком.

— На выборах, наверное, за Владимира Путина голосуете?

— Естественно. Первым прихожу на участок. Даже раньше бюджетников и людей, которые в очередь за новым айфоном выстраиваются…

— Как ваши родные относятся к такому образу?

— Мама сдержанно: "Да, смотрела, видела". С женой я познакомился ещё до того, как начал выступать в Comedy Сlub. И именно с момента нашей встречи у меня начался взлёт. Поэтому я убеждён, что успех мужчины часто зависит от женщины. Иногда, кстати, жена и друзья замечают, что если говорю что-то серьёзное или спорю, невольно подключаю образ Путина.

— Вне сцены пользуетесь сходством с президентом?

— Пока не приходилось. Хотя нет, был недавно один случай. Водить машину начал всего год назад. В один из первых дней нарушил правила дорожного движения. И сразу попал на машину ГИБДД. Дело происходило возле Кремля. Подошёл сотрудник полиции. Посмотрел на меня, рассмеялся и с шуткой спросил: "Ну, что, Владимир Владимирович, звонить кому-то будете?" Я в ответ пошутил: "Разве что Богу". Полицейский с юмором оказался, на первый раз отпустил.

— Сами вы встречались с Путиным?

— Лично с Президентом России я не встречался. Несколько раз он приходил на выступления КВН, смеялся, судя по всему, ему шутки пришлись по душе.

— Как известно, каждый актёр хочет исполнить роль Гамлета, а играя Президента России, вы о какой роли мечтаете?

— О других ролях не думал, я же не профессиональный актер. Но учитывая, что у меня уже есть огромная экспертиза по образу президента, хотел бы сыграть его в серьёзном историческом проекте. Возможно, какую-то часть, потому что для большой роли всё-таки нужен профессиональный исполнитель. Например, про его молодые годы, про службу в Германии.

— Прозвучит, наверное, непривычно, но что будете делать, если Владимир Владимирович не будет Президентом России?

— Естественно, задумываюсь об этом. Это нормально, все мы рано или поздно меняем работу. На самом деле, я уже давно стараюсь не ограничиваться только выступлениями в образе Путина. Сейчас готовлю несколько проектов в области спорта и киберспорта. А ещё написал сценарий сериала с одним из профессиональных драматургов. Пока этот проект находится на стадии предпродакшна, как только будет запущен, расскажу подробнее.

— Дмитрий, а что бы вы пожелали молодым людям, которые находятся только в начале творческого пути? Многие сегодня мечтают попасть в проект Comedy Сlub. Это реально?

— Конечно. Ещё недавно была передача на ТНТ Comedy Battle, её победители становились резидентами, это реально. Сложно не попасть, сложно удержаться, потому что нужно каждый месяц выдавать огромный объём хорошего по качеству юмора.

Вообще считаю, что в профессии актера — 99 процентов успеха зависит от удачи. У меня есть друг Сергей Бурунов. Долгое время он был неизвестен, хотя у него были прекрасные роли в проекте "Большая разница" на Первом канале. Он много кого играл, делал это замечательно. А ещё он был официальным голосом Леонардо Ди Каприо в России. То есть все фильмы с Лео мы смотрели в подаче Бурунова. Но известность к нему не приходила. А потом раз, и вышел сериал "Полицейский с Рублёвки". Сейчас Сергей Бурунов такой же знаменитый, как Дмитрий Нагиев или Александр Петров. Хотя нет, уже даже более знаменит.

Так что прежде всего хочу пожелать, чтобы счастливый случай случился у каждого. И каждый смог им воспользоваться. Будьте настойчивыми, не бойтесь пробовать что-то новое. Работаете в офисе? Не опасайтесь оставить это место, если не нравится. То, чем занимаетесь, должно откликаться в вас. Просто пробуйте!