Идеологическая парадигма поклонения парадной истории всё чаще вызывает вопросы у молодых россиян.
Любопытные дискуссии о казусах истории и её интерпретациях периодически всплывают в социальных сетях. В беседах принимают участие не только граждане средних лет, старшего возраста, но и молодые люди.
Обсуждения тем случаются довольно жаркие, да и конфликты возникают нередко. Чаще всего сталкиваются мнения, опору которым одна группа пользователей соцсетей находит в самостоятельных оценках событий прошлого, друга – в тезисах, ретранслируемых федеральными телеканалами. Ещё Уинстон Черчилль рекомендовал будущим поколениям:
"Учите историю, учите историю! В истории находятся все тайны политической прозорливости".
Переоценка и дискуссионность исторического прошлого вызвана, прежде всего, трендами гуманизации общественного сознания. Правда, нынешняя доктрина культа всего военного, войн и жертвенности без оглядки вносит свои коррективы.
Если 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР принял резолюцию, в которой осудил секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, то уже в наши дни договор с нацистской Германией стали называть "победой советской дипломатии" и продвигать этот тезис всеми средствами агитпропа.
Подобное продвижение реинкарнации большевистского взгляда на прошлое подкрепилось сентенциями о недопущении фальсификации истории. Внезапная трансформация только подтвердила лайфхак Уинстона Черчилля о необходимости изучения истории с упором на самостоятельное мышление. Михаил Задорнов объяснил подобный феномен:
"Я часто больше верю легендам и мифам, чем официальной истории. Легенда всегда преувеличивает, но никогда не врёт, а история меняется каждый раз со сменой власти".
На фоне развернувшегося на Западе движения BLM, которое стало требовать от белокожих граждан покаяния перед чернокожим населением, оказавшимся в своё время в статусе бесправных рабов, в России до сих пор даже и мысли не возникло осудить бесчеловечный режим царей Романовых. Напротив, власти перманентно озадачиваются вопросом, кому из самодержцев возвести памятник.
В царской России крепостное право было закреплено Соборным уложением 1649 года. Отменено 19 февраля 1861 года монаршим "манифестом о земле и воле". Крепостные на Руси были, по сути, теми же рабами, только не чернокожими, как принято ассоциировать невольников на Западе:
Видимо, внимая историческому наследию и оценивая оправдательную доктрину бесчисленных жертв русского народа во имя "прорывов" самодержавной власти, Фёдор Тютчев заметил, рискуя в наше время ответить по всей строгости законов Российской Федерации:
"Русская история до Петра Великого — одна панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело".
О людоедском прошлом теперь как-то не принято вспоминать на фоне образа благородных офицеров-дворян из духоподъёмных современных кинофильмов и неадекватной ностальгии по "хрусту французской булки". Несмотря на времена самодержавной тирании адекватные оценки действительности всё-таки появлялись на свет:
Насколько актуален лайфхак Уинстона Черчилля о постижении тайн политической прозорливости в контексте недавнего воскрешения тезиса о "народе-победителе", покажет не столь отдалённая перспектива.
Помимо потрясений, с которыми Россия столкнулась в 1990-е годы, это время было примечательно историческими открытиями. Собственно, и в текущее время официальная пропаганда старается обходить неудобные страницы истории, чтобы не испортить её парадную картину:
Стоит напомнить, что в 1946 году Хуго Шмайссер, один из лучших оружейников мира, практически со всем своим конструкторским бюро был вывезен в Советский Союз, где на заводе "Ижмаш" трудился фактически в подмастерьях у вчерашнего сержанта Михаила Калашникова, который так и не сумел восполнить свои пробелы в черчении.
Скандал с автоматом Шмайссера на памятнике Калашникову только подогрел интерес граждан к противоречивой истории. Откровение же с детищем Аймо Лахти случилось после скандала с плакатом ко Дню Победы, когда художник принял финского солдата на иллюстрации за советского, опознав его по якобы ППШ.
Речь совсем не идёт об умалении заслуг советских учёных и конструкторов. Просто подобные факты рождают логичные вопросы, на которые людям хотелось бы получать внятные и честные ответы, а не пропагандистские зарисовки, лишённые адекватного содержания. Это отнюдь не добавляет авторитета правящей политической элите и фатально бьёт по доверию к государству.
Конечно, проще запретить говорить, думать и делать самостоятельные выводы о прошлом, чем отойти от традиций историко-пропагандистской мифологии, переданной нам династией царей Романовых и большевиками. Ещё Фридрих Ницше настойчиво предупреждал:
"Никогда не выживет тот народ, который воспринимает трактовку своей истории глазами соседа".
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