Парадная история фатально бьёт по государству

Идеологическая парадигма поклонения парадной истории всё чаще вызывает вопросы у молодых россиян.

Лайфхак Черчилля

Любопытные дискуссии о казусах истории и её интерпретациях периодически всплывают в социальных сетях. В беседах принимают участие не только граждане средних лет, старшего возраста, но и молодые люди.

Обсуждения тем случаются довольно жаркие, да и конфликты возникают нередко. Чаще всего сталкиваются мнения, опору которым одна группа пользователей соцсетей находит в самостоятельных оценках событий прошлого, друга – в тезисах, ретранслируемых федеральными телеканалами. Ещё Уинстон Черчилль рекомендовал будущим поколениям:

"Учите историю, учите историю! В истории находятся все тайны политической прозорливости".

Переоценка и дискуссионность исторического прошлого вызвана, прежде всего, трендами гуманизации общественного сознания. Правда, нынешняя доктрина культа всего военного, войн и жертвенности без оглядки вносит свои коррективы.

Если 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР принял резолюцию, в которой осудил секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, то уже в наши дни договор с нацистской Германией стали называть "победой советской дипломатии" и продвигать этот тезис всеми средствами агитпропа.

Подобное продвижение реинкарнации большевистского взгляда на прошлое подкрепилось сентенциями о недопущении фальсификации истории. Внезапная трансформация только подтвердила лайфхак Уинстона Черчилля о необходимости изучения истории с упором на самостоятельное мышление. Михаил Задорнов объяснил подобный феномен:

"Я часто больше верю легендам и мифам, чем официальной истории. Легенда всегда преувеличивает, но никогда не врёт, а история меняется каждый раз со сменой власти".

Жизни крепостных не имели значения

На фоне развернувшегося на Западе движения BLM, которое стало требовать от белокожих граждан покаяния перед чернокожим населением, оказавшимся в своё время в статусе бесправных рабов, в России до сих пор даже и мысли не возникло осудить бесчеловечный режим царей Романовых. Напротив, власти перманентно озадачиваются вопросом, кому из самодержцев возвести памятник.

В царской России крепостное право было закреплено Соборным уложением 1649 года. Отменено 19 февраля 1861 года монаршим "манифестом о земле и воле". Крепостные на Руси были, по сути, теми же рабами, только не чернокожими, как принято ассоциировать невольников на Западе:

не имели права свободного перемещения и распоряжения собой, своим трудом и собственностью;

декларировалось господское право наказывать крепостных, распоряжаться их личной жизнью;

допускалось разделение семей (отделение детей от родителей);

разрешалась торговля крепостными;

практиковались телесные наказания, которые нередко заканчивались смертью невольника.

Видимо, внимая историческому наследию и оценивая оправдательную доктрину бесчисленных жертв русского народа во имя "прорывов" самодержавной власти, Фёдор Тютчев заметил, рискуя в наше время ответить по всей строгости законов Российской Федерации:

"Русская история до Петра Великого — одна панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело".

Рождение тезиса "народ-победитель"

О людоедском прошлом теперь как-то не принято вспоминать на фоне образа благородных офицеров-дворян из духоподъёмных современных кинофильмов и неадекватной ностальгии по "хрусту французской булки". Несмотря на времена самодержавной тирании адекватные оценки действительности всё-таки появлялись на свет:

Александр Герцен называл русских крепостных крестьян "белыми рабами".

Константин Аксаков писал в 1855 году императору Александру II: "Образовалось иго государства над землёю, и русская земля стала как бы завоёванною… Русский монарх получил значение деспота, а народ — значение раба-невольника в своей земле".

Главный жандарм Российской империи Александр Бенкендорф писал в секретном донесении императору Николаю I: "Во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т. д. — свободны".

Насколько актуален лайфхак Уинстона Черчилля о постижении тайн политической прозорливости в контексте недавнего воскрешения тезиса о "народе-победителе", покажет не столь отдалённая перспектива.

Удивительные открытия

Помимо потрясений, с которыми Россия столкнулась в 1990-е годы, это время было примечательно историческими открытиями. Собственно, и в текущее время официальная пропаганда старается обходить неудобные страницы истории, чтобы не испортить её парадную картину:

оказалось, что советская космическая программа значительно шагнула вперёд благодаря немецким ракетным трофеям – плодам трудов Вернера фон Брауна (об этом открыто говорили ветераны отрасли);

финский пистолет-пулемёт системы Аймо Лахти (Suomi-konepistooli M/31 и Suomi KP/-31) – брат-близнец советского пистолета-пулемёта системы Шпагина;

автомат Хуго Шмайссера StG-44 поразительно похож на изделие Михаила Калашникова.

Стоит напомнить, что в 1946 году Хуго Шмайссер, один из лучших оружейников мира, практически со всем своим конструкторским бюро был вывезен в Советский Союз, где на заводе "Ижмаш" трудился фактически в подмастерьях у вчерашнего сержанта Михаила Калашникова, который так и не сумел восполнить свои пробелы в черчении.

Скандал с автоматом Шмайссера на памятнике Калашникову только подогрел интерес граждан к противоречивой истории. Откровение же с детищем Аймо Лахти случилось после скандала с плакатом ко Дню Победы, когда художник принял финского солдата на иллюстрации за советского, опознав его по якобы ППШ.

История глазами соседа

Речь совсем не идёт об умалении заслуг советских учёных и конструкторов. Просто подобные факты рождают логичные вопросы, на которые людям хотелось бы получать внятные и честные ответы, а не пропагандистские зарисовки, лишённые адекватного содержания. Это отнюдь не добавляет авторитета правящей политической элите и фатально бьёт по доверию к государству.

Конечно, проще запретить говорить, думать и делать самостоятельные выводы о прошлом, чем отойти от традиций историко-пропагандистской мифологии, переданной нам династией царей Романовых и большевиками. Ещё Фридрих Ницше настойчиво предупреждал:

"Никогда не выживет тот народ, который воспринимает трактовку своей истории глазами соседа".