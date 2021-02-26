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Автор Антон Куликов

Молодежная политика: проблемы, которые надо решать как можно быстрее

Общество

Восьмой ежегодный форум "Национальная безопасность России" прошел 25 февраля. Основной темой форума на этот раз стали вопросы профилактики правонарушений в молодежной среде.

Молодежная политика: проблемы, которые надо решать как можно быстрее

Организаторами форума выступило Общероссийское движение "Сильная Россия" при поддержке Общероссийской организации "Офицеры России" и Координационного совета некоммерческих организаций России. Информационным партнером форума стала Общественная служба новостей.

В этом году мероприятие по решению оргкомитета прошло в онлайн-режиме. Причины, в общем-то, известны — коронавирусная инфекция, в связи с чем ограничено проведение массовых мероприятий.

В работе форума приняли участие и выступили с докладами представители целого ряда федеральных органов исполнительной власти — Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН России, Росмолодежи и других, а также Генеральной прокуратуры, Государственной Думы, ведущих вузов страны, профильные НКО и СМИ, эксперты.

Проблемы профилактики

По словам председателя Общероссийского движения "Сильная Россия" Антона Цветкова, "тема профилактики правонарушений в молодежной среде — очень важная и острая".

Он с сожалением констатировал, что "сегодня мы проигрываем по многим направлениям профилактической работы".

"Через интернет идет активное вовлечение детей и молодежи в противоправную составляющую, криминальные субкультуры. Это касается наркомании и таких опасных явлений, как "синие киты", колумбайнеры, зацеперы, вандалы и пр. Если мы не перейдем в полномасштабное наступление, то продолжим терять нашу молодежь", — считает Антон Цветков.

"Военно-патриотическим, гражданско-патриотическим, спортивным воспитанием детей и подростков у нас занимается много министерств, ведомств, общественных институтов и организаций, но есть недоработки. Это воспитание должно быть не формализованным, а профессиональным, разносторонним и искренним. И мы должны понимать, что с молодежью нужно говорить не только о героическом прошлом, но и о настоящем, а самое главное — о будущем", — подчеркнул он.

В свою очередь, председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что "в настоящее время у нас нет единой системы профилактики правонарушений в молодежной среде, силы и средства разобщены".

По его словам, это серьезная проблема: "Против молодежи в интернете сегодня работают десятки западных спецслужб, цель которых — оторвать ее от старшего поколения, превратить в "овощей", чтобы можно было легко манипулировать. Наши дети, наша молодежь нуждается в защите, поэтому нам необходимо искать новые, эффективные пути решения этой проблемы, и эта работа должна быть непрерывной и постоянной".

Три проблемы, которые надо решать

Заместитель председателя движения "Сильная Россия" генерал-лейтенант Александр Михайлов отметил три проблемы, которые необходимо решить.

По его словам, "первая — это защита и ограждение молодежи от акций идеологической диверсии противника".

"Серьезный вопрос, потому что мы находимся в практически неуправляемом пространстве. Конечно, мы говорим, что общаемся и работаем с молодежью, но, по большому счету, мы ее не знаем и говорим на разных языках. Сегодня у молодежи огромные ресурсы, каких не было 20 лет назад, они живут в виртуальном мире и получают информацию, которую они хотят получать. В отличии от нас, наш противник очень умело использует виртуальное пространство, создавая новые платформы для общения детей и подростков, куда не могут попасть ни правоохранительные органы, ни родители. Это проблема, против которой мы пока не можем выработать противодействие", — сказал Михайлов.

Вторая проблема — "защита общества от молодежи, стоящей на каких-то криминальных позициях".

"Мы сейчас запретили АУЕ (экстремистская организация, запрещенная в России) в юридическом плане, а, по сути, мы запретили лишь упоминание о ней, потому, что это образ жизни, образ мысли, это идеология, с которой мы не научились бороться", — сказал Андрей Михайлов.

"Третья проблема — это защита одной молодежи от молодежи другой. Кто-то находится в позитивном секторе, кто-то в негативном, но нам нужно создать условия, при которых перетекание молодежи из негативного сектора в позитивный будет сокращено до минимума", — считает он.

Организаторы форума подчеркнули, что по итогам мероприятия будет составлена резолюция, которая будет направлена в органы власти, профильные НКО и СМИ, доведена до экспертного сообщества.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы антон цветков сергей липовой сильная россия александр михайлов
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