Безбашенность и флирт: "Красные Шапочки" на наших дорогах

Почему Красная Шапочка сама провоцирует серого волка? Что происходит в душе таких любительниц смертельного флирта? С "Правдой.Ру" разбирает психолог Светлана Шарко.
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Красная Шапочка и волк: эротический подтекст невинной сказки
Маргарита Кичерова: Можно ли сказать, что таким, как Красная Шапочка, в кайф менять партнеров?
— У нее вообще хобби — делать треугольники в жизни. У нее нет своего мужчины, а всегда есть волк, а потом кто-то, кто от волка спасает. Настоящий взрослый мужчина, который на нее соблазняется и говорит: о да, я хочу быть с тобой. Она этого не может выдержать, снять красную шапочку и просто быть другой.
— Есть же анекдот, когда женщина в постели не снимает шапку, чтобы удивить мужа, а он думает, что у нее с головой проблемы.
— А спасатели Красной Шапочки — дровосеки — сначала спасут, потом их помощь тоже окажется обесценена. Она имеет еще волчью пасть внутри. Конечно, это от травм, в том числе детских, наша собственная волчья часть отщепляется и проецируется на партнера. Мы все время можем видеть, что "это не я, а он". Это партнер, гадкий мерзавец, все чего-то хочет.
— А я такая невинная девочка… Человек, получается, волей-неволей превращен в волка, вынужден стать оборотнем, он сам не понимает, что происходит, и это такой невроз.
— Я помню, как ехали через снег, передо мной какой-то внедорожник резко остановился. Смотрю — водитель кричит, а посреди дороги женщина 60-ти лет в огромном красном меховом берете. Все на нее орут, а она говорит: "Я же надела красную шапку, меня должно быть видно".
— На дороге, полной опасности… Постаревшая Красная Шапочка вышла на охоту и явно уверена, что люди неправы, злые волки на внедорожниках ее окружили.
— Выиграть у нее при этом бесполезно — она настолько получает удовольствие от процесса. А ведь могли бы вызвать полицию, наконец, мужчина мог бы ее просто-напросто сбить… Ощутите создаваемый накал. И все это передается во многих семьях от матери к дочке: не верь, убей, притворись невинной.
— Ужасно.
— Легко снимай шкуру с этих волков. Я как помогающий специалист все же испытываю сострадание к ним, как они живут в своем мироощущении. Они отверженные, их матери сами травмированы и говорят, что их дети плохие, одной рукой при этом надевая красные шапочки.
— Но в сказке мать любила ее до безумия.
— Однако ощутите это: будь наивной, не знай о существовании волков, будь куколкой всегда, не старей… нет понимания того, что значит быть взрослой женщиной. И те живут на уровне нимфеток, провокаций, обещаний.
— Потому даже пожилые одеваются легкомысленно.
— Да, их можно опознать по одежде и поведению. И с возрастом эта история становится очень странной. Я вот искала картинку по этой теме, и выпадало такое, что неловко было смотреть. Эта сказка очень эротизирована в картинках.
Призываю тех, кто обнаружит Красную Шапочку внутри себя, помнить, что флирт прекрасен, это важно уметь делать, но это начало отношений. Но дальше мы говорим о том, что близость формируется не через короткую юбочку.
— А насколько наивна в этой семье бабушка, как она могла не узнать голос внучки?
— Но вот это "закрыть глаза" является начальной стадией игры, то самое родительское послание. Сначала я закрыла глаза и сказала: ах, какая у тебя чудесная серая шкурка и какой прекрасный хвост. Но в конце, да, моей недрогнувшей рукой снимаем с них шкуру.
— Как помочь Красной Шапочке выбраться самой из роли хищника?
— Там очень много что помогает закрывать глаза на свое поведение…. Во-первых, увидеть, что не все вокруг волки, что можно остановить внутреннюю месть, что она может быть живой, чувственной.
— А ей, может, самой приятно. Она говорит: я не понимаю, чего ко мне все пристают.
— Да, но ко мне приходят люди, которые настрадались и поняли, что могут соблазнить, но не получают тепла, доброты, им "холодно", секс не доставляет радости. Есть и такие, которые оказываются на дороге в красном махровом берете. У каждого своя судьба, мы помогаем тем, у кого есть запрос.
Очень важно еще не нападать на себя за это. Исцеление начинается с того, что мы с состраданием смотрим на себя. Пока мы не можем посмотреть на себя с точки зрения самоподдержки, мы не меняемся.
Опасаться Красных Шапочек стоит, потому что они плохие матери, жены, сотрудники. После прекрасного первого впечатления они делают всех волками. Но им в этом тоже очень одиноко.
— Увидев в себе сначала волка, понять, что именно волка ты проецируешь на окружающих, сама попадаешь в ситуации, которые для тебя являются зоной риска.
— И увидеть вот эту совершенно беспомощную девочку, которая может защищаться только. И начинается работа по собиранию такого образа, когда можно повзрослеть, когда это не страшно, когда мы понимаем другие механизмы, кроме волчьих, общения с людьми.
— Потому что общаться с людьми можно и без провокаций.
— И если бывают ситуации в жизни, когда нам надо включить волка, его надо просто включить. Это ситуации нормального проявления гнева, ярости и агрессии, например, если кто-то на нас нападает. Тогда это адекватно.
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