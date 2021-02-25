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Автор Елена Тимошкина

Баба с воза Ходорковского

Общество

Наталия Телегина в промежутках между производством фейков о вакцинации может заниматься незаконной торговлей лесоматериалами.

Баба с воза Ходорковского

Одной из недавних новостей "номер один" на поле борьбы с коронакризисом стало сообщение о регистрации в скором будущем российской вакцины "Спутник V" в более чем 25 странах. Известие подхватили даже оппозиционные СМИ. Но медом на устах "либеральных" медиа оно, конечно же, не стало: преподнесено в основном констатацией факта. Вероятней всего, не успели придумать очередной фейк о препарате. В тот день молчали даже медиа Ходорковского и придворная фейкометчица беглого олигарха некая Наталия Телегина, в последнее время окучивающая тему вакцинации. А ведь именно от нее следовало ожидать вброса, подобного тем, что журналистка сделала накануне.

Фуфломедиа

В "Открытых медиа", в которых Телегина трудится с 2019 года, в конце января вышли аж две ее заметки.

  • В одной — "Прививка "Спутником" может быть небезопасной для онкобольных" — "акула пера" передернула факт о появлении в инструкции к вакцине рекомендации раковым больным принимать препарат с осторожностью, назвав это фактически запретом. Естественно, не преминула подчеркнуть, что "в описаниях западных вакцин Pfizer и Moderna в качестве противопоказаний указаны только аллергии".
  • Во второй не поленилась "подсчитать", что количество направленных в Аргентину доз "Спутника" составляет почти треть от объема, выделенного для вакцинации россиян. Правда, сенсации — "у граждан России украли вакцину" — так и не получилось. Более того, сама же Телегина в конце статьи признает: "в Аргентину отправляется дополнительно произведенная вакцина".

Вообще журналистке свойственно копание в деталях, так что редкий читатель доходит до конца какого-нибудь "расследования", специалистом по которым Наталия Телегина себя позиционирует. И уж точно не понятно, на основании каких фактов она делает тот или иной "сенсационный" вывод. Впрочем, чего удивляться, если Телегина считает корпоративные СМИ, находящиеся в свободном доступе, источником "эксклюзивной" информации, которую потом выдает за собственноручно добытые факты. Такими "уникальными" сведениями она поделилась в статье с пугающим заголовком "Москвичам предложили привиться от коронавируса за 60 000 рублей. Очередь желающих расписана до февраля". Оказалось все до банальности просто: Телегина нашла сайт некой московской клиники, где за указанную сумму предлагают услуги по тестированию до и после прививки, а сама вакцина как была, так и остается бесплатной. Но важен же не сам факт, а как его преподнести.

С этим у номинантки различных премий для таких же "независимых" журналистов определенно — проблемы. Яркое тому доказательство — растиражированный "фейкометными" ресурсами и лично Ходорковским "шедевр" от октября 2020-го "Эликсир молодости, нановакцины и "Кагоцел": над чем прежде работали ученые, создавшие для Путина "Спутник V". Тянущее по объему на целый реферат "произведение" посвящено якобы коррупционным связям Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и непосредственно его директора Александра Гинцбурга. Тут есть все — и админресурс, и казенные миллиарды, и офшорные схемы — все, что нужно по закону "фабричного" жанра исполнения "любого каприза за деньги Запада". Главное — опять же дочитать до конца, отдав должное графоманскому гению Телегиной и ее соавтора (Наталия Геннадьевна умеет заразить коллег тщательным поиском черных кошек в темных комнатах).

Лучше всего на вопрос о том, что из вытуженного Телегиной является правдой, ответил один из второстепенных героев ее публикации — профессор МГУ и МФТИ, заведующий отделом биофизики ФНКЦ ДГОИ им. Рогачева Фазли Атауллаханов. Он обратился с открытым письмом, к слову, опубликованном на сайте дружественного Телегиной "Эха Москвы", в котором обвинил авторов статьи и Михаила Ходорковского, а также "подхватившую" тему Юлию Латынину даже не в искажении фактов, а фактически во вранье. Перед этим ученый попытался добиться опровержения у "Открытых медиа", но его письмо "осталось без ответа, комментарий с острыми вопросами с Фейсбук страницы Ходорковского быстро исчез. Ни ответа, ни извинений не последовало".

"Журналистика должна быть правдивой и основанной на фактах, а не на домыслах, — написал Атауллаханов и сделал вывод в точку: "Огульное очернение ничем не лучше продажи фуфломицинов".

А завтра родину продаст

Цинизм ситуации в том, что сама-то Наталия Телегина вакцинировалась "Спутником" в первых рядах — так сказать, принесла себя в жертву. Но пасть смертью храбрых в борьбе за возвращение своего работодателя Ходорковского на родину, увы, не получилось. И уже скоро, когда в рядах оппозиции не осталось практически ни одного не привитого ковиддиссидента, тему "опасности" гамалеевской вакцины сменили "страсти" по "ЭпиВакКороне" ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора". Очередная фальсификация, вышедшая из-под пера Телегиной, о том, что участники испытаний векторовской вакцины "не находят у себя антитела".

На самом деле добровольцы не могут получить точные результаты тестирования, поскольку у "Вектора" — собственная тест-система, и речь идет о том, чтобы организовать к ней доступ. Об этом, в частности, говорится в открытом письме участников испытаний, которые прежде всего беспокоятся о чистоте эксперимента и "доверяют репутации "Вектора". Но журналистка Телегина четко выполнила поставленную задачу, так что в тот же день слух о "неэффективности" вакцины дружно подхватила вся "прогрессивная" общественность. Остается посочувствовать лидеру группы добровольцев Андрею Криницкому, чье имя муссировалось в перепечатках и аналогичных пасквилях, который в соцсетях не устает агитировать прививаться, ничуть не сомневаясь в качестве российских вакцин.

Наталия Телегина, похоже, совсем не задумывается о том, что если она позволяет себе вольно трактовать данные в отношении кого-либо, то и касающуюся лично ее информацию можно как угодно интерпретировать. Например, предположить, что в Томский государственный университет она поступила по блату. Мать журналистки, Светлана Александровна, сначала сама окончила этот престижный вуз, затем долгое время в нем преподавала. По специальности она "преподаватель русского языка и литературы". Так что дочери, окончившей затем еще и курсы журналистики в МГУ, с личным репетитором просто повезло.

Параллельно с журналистской Телегина занималась и предпринимательской деятельностью. Вместе с отцом, Геннадием Викторовичем, в 2003–2017 годах владела ООО "Транслесснаб". В ЕГРЮЛ сведения о видах деятельности этой компании отсутствуют, отчетность у нее нулевая, а юридическим адресом указана квартира, которая ранее принадлежала всей семье. Напрашивается справедливый вывод о том, что фирма Телегиных представляла собой "прокладку" для участия в мошеннических схемах по уходу от налогов, как и еще три структуры Телегина — "Лестранссервис", "Сибтрансснаб" и "Транслесобработка".

Думается, не надо объяснять, какие сверхдоходы может приносить нелегальная торговля сибирским лесом и какой интерес деятельность подобных компаний представляет для правоохранительных органов. Здесь все куда очевидней, чем жонглирование фактами в угоду интересам своих прозападных работодателей. Но есть одно общее — и те, и другие действия направлены на разрушение государства. На этом поприще "независимая" журналистка Наталия Телегина готова трудиться не покладая рук, лишь бы платили.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы фейк спутник v наталия телегина фазли атауллаханов михаил ходорковский вакцина против коронавируса
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