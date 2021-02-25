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Автор Любовь Степушова

Историк рассказал о двойной морали адептов памятника Дзержинскому

Общество » Семья » Воспитание

Идея восстановить в Москве памятник Феликсу Дзержинскому — "чудовищная", считает историк Виссарион Алявдин.

Памятник Дзержинскому вернут на Лубянку?

Дзержинский на Лубянке "подставляет" Путина

В Москве спорят о том, какому памятнику быть на Лубянской площади. С 25 февраля москвичи смогут в приложении "Активный гражданин" помочь мэрии решить судьбу пустующей с 1991 года Лубянки.

От общественности поступило два предложения — вернуть памятник Феликсу Дзердискому или установить памятник князю Александру Невскому.

В комментарии для "Правды.Ру" президент Национального фонда "Возрождение русской усадьбы" Виссарион Алявдин, заявил, что идея восстанавливать памятник Феликсу Дзержинскому — "чудовищная, как по причинам морально-нравственным, так и по историческим, и политическим".

"С политической точки зрения эта идея подставляет нашего президента, потому что это совершенно будет расценено однозначно", — сказал Виссарион Алявдин.

Памятник Дзержинскому "попахивает кощунством"

Историк хочет надеется, что выбор будет сделан в пользу святого благоверного князя Александра Невского - фигуры, объединяющей людей самых разных политических взглядов.

"Как можно даже пытаться ставить на одну доску фигуру человека такого масштаба как Александр Невский и очень спорную, на мой взгляд, совершенно кровавую фигуру Дзержинского. Как раньше бы сказали, это попахивает кощунством", — сказал общественный деятель.

Двойная мораль адептов Дзержинского

Виссарион Алявдин считает "совершенно неправильным" аргумент о том, что мы должны ценить свою историю, и раз был на этом месте памятник Дзержинскому, тем более работы высококлассного скульптора, то его надо вернуть. И что, вообще, неправильно сносить памятники.

"Все это безусловно. Но почему тогда люди, отстаивающие эту позицию, категорически протестуют против возвращения исторических названий улиц", — сказал Виссарион Алявдин.

Всякий памятник — это не просто монумент

Кроме того, по его мнению, памятник не является просто объектом культурного наследия. Памятник — это персонифицированное материализованное уважение к тому или иному историческому персонажу, а не просто архитектурный элемент.

"Просто архитектурный элемент — памятник Дзержинскому стоит сейчас в "Музеоне" на берегу Москва-реки, его все могут наблюдать, наслаждаться его архитектурными качествами. Но установка его заново — это политическая, культурная акция", — сказал историк.

"Факт сноса этого памятника — это тоже элемент нашей истории, это тоже элемент народного волеизъявления в 1991 году. И сделать вид: "ах, всё забыли", это тоже неисторично. Его убрали, и понятно почему", — добавил он.

Виссарион Алявдин признал, что есть в Англии памятник Оливеру Кромвелю, который кроваво расправлялся с восстаниями католиков в Ирландии, но памятник не сносят.

"Но он (памятник) один такой, а у нас десятки, наверное, памятников и Дзержинскому. Никто же не призывает их ломать. Но одна из главнейших площадей Москвы должна быть украшена общенациональным персонажем, персонажем, который не вызывает ярких противоречий", — сделал вывод общественный деятель.

В 1835 году на Лубянской площади был установлен Никольский водозаборный фонтан Екатерининского (Мытищинского) водопровода, получивший название в честь улицы Никольской, которая связывают Лубянку с Красной площадью.

В 1918 году в зданиях на Лубянской площади разместились органы Всероссийской чрезвычайной комисcии при Совете народных комиссаров РСФСР по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ее основателем и первым руководителем был Феликс Дзержинский. Открытие памятника Дзержинскому по проекту Евгения Вучетича состоялось 20 декабря 1958 года.

После провала путча ГКЧП в 1991 году скульптуру демонтировали и перевезли в музей "Музеон".

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Куратор: Наталия Красовская
Темы лубянка виссарион алявдин александр невский феликс дзержинский памятник дзержинскому
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