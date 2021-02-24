Смешение смыслов дезориентирует молодёжь

События последнего десятилетия, которые изобилуют психоделическим содержанием, всё сильнее вызывают отторжение у молодёжи.

Унесённый ОМОНом

Молодые граждане, наблюдая за происходящими событиями в России, всё чаще задаются вопросами, которые в конечном счёте могут фатально качнуть пресловутую "лодку".

Если советская номенклатурная психоделика вызывает у поколений 50+ воспоминания о "дурдоме", то нынешняя молодёжь, вероятно, помянет текущий исторический момент как период непримиримой борьбы властей со здравомыслием, приличиями и человечностью. Вопрос "Что они там курят?" остаётся по-прежнему актуальным.

Одной из тем, которая обратила на себя внимание в соцсетях, стала история с делом пожилого инвалида по зрению и слуху Юрия Ильина (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий").

Адвокат Юрия Ильина Вероника Карагодина рассказала, что 31 января 2021 года, когда во многих городах России проходили акции протеста в поддержку Алексея Навального, пожилой мужчина шёл по своим делам мимо Пионерской площади в Санкт-Петербурге.

Ещё не до конца убитая вера в адекватность правоохранительной системы заставила Юрия Ильина обратиться к одному из омоновцев с просьбой объяснить, почему улица перекрыта и как перейти на другую сторону.

Силовики, недолго думая, а может быть, и не думая вообще, свинтили Юрия Ильина. Прихватив за руки и за ноги, отнесли инвалида в автозак и отвезли в отделение полиции, как и других задержанных в тот день.

Несмотря на то, что закон запрещает держать граждан с инвалидностью в полиции более 3-х часов, адвокат задержанного утверждает, что Юрия Ильина отпустили только спустя 5 часов. В итоге Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело против инвалида, но осадочек остался и всплыл в социальных сетях.

Росгвардеец "кардинала"

Вести из Бурятии донесли скандал с офицером Росгвардии, который пытался заставить официантку в прямом смысле съесть деньги.

Героический офицер ужинал со своим другом в местном ресторане китайской кухни "Золотая медаль". Перед уходом гостей заведения официантка опрометчиво попросила оплатить приготовленный для росгвардейца контейнер с едой. Силовик в ответ попытался засунуть в рот девушке купюры Банка России.

За официантку не побоялся вступиться охранник ресторана. Он отвёл дебошира в сторону и сумел вызвать наряд Росгвардии. Прибывшие коллеги увезли бравого офицера, который до последнего не унимался.

В пресс-службе Росгвардии по Бурятии сообщили, что будет проведена проверка в отношении офицера. В ведомстве предполагают, что видео "подвига" росгвардейца уже год, а всплыло оно в интернете недавно. Правда, возможная дата абсолютно не меняет сути произошедшего.

Видимо, росгвардеец уверовал, что в России безмерный культ силовиков является стопроцентной индульгенцией на любые выходки, а "кардинал" покроет своих при любом раскладе, и об этом люди, не стесняясь, говорят в соцсетях.

Охота на "врагов народа"

Учащаяся пензенской школы № 66, видимо, услышав по телевизору, что живёт в демократическом государстве, разместила в соцсети несколько постов о протестной акции 23 февраля 2021 года, которую анонсировало региональное отделение КПРФ.

На восьмиклассницу тут же донесла исполняющая обязанности директора школы № 66 Вера Махонина, предложив правоохранителям проверить посты школьницы на признаки экстремизма или призывы к свержению власти. Об этом рассказал общественности первый секретарь пензенского обкома КПРФ, депутат местного законодательного собрания Георгий Камнев.

Насколько велика угроза свержения власти в России постами восьмиклассницы — пока остаётся открытым вопросом. Вот только активность доносителей, которые готовы "трудиться" в самых худших традициях, переданных нам предками, не опасаясь Бога, о котором теперь тоже прописано в Конституции, огорчает и сильно настораживает, в том числе и молодое поколение.

Декан спалила власти

Трудно объяснить молодому человеку, да и взрослому тоже, появление квазипатриотических сентенций, которыми на голубом глазу оправдываются любые действия или намерения правящей политической элиты. Иногда в желании микроначальников прогнуться перед "линией партии" сон их разума рождает настоящих и упитанных чудовищ.

В Сети появилась аудиозапись, на которой (пока предположительно) разговор декана факультета биотехнологии Иркутского аграрного университета Ольги Ильиной со студенткой Евгенией Иванченко. Девушке "стучали по носу" за её участие в протестных акциях и пикетах:

"Химическое оружие — это государственная политика для сдерживания. Ты знаешь, у нас мир какой: был однополярный, двух-, трёхполярный. Мы должны как государство себя охранять. Мы будем создавать любые виды оружия, чтобы противостоять. А такие, как Навальный, выступают против".

В этот самый момент студентка, вероятно, окончательно определилась в своих политических предпочтениях, равно как и другие молодые люди, которые приобщились к мировоззренческой лекции декана.

Возможно, декана кто-нибудь и просветит, что химическое оружие на планете под запретом. Если же вузовский начальник информирован больше, чем остальные граждане, то всё-таки ей не след выдавать государственные тайны и раскачивать "лодку".

Россия курит в подъезде

Возможно, правящая политическая элита надеется, что синергия полицейских репрессий и сокрушительного агитпропа заставит молодых людей отказаться от основного преимущества homo sapiens — природного дара самостоятельного мышления.

Может быть, так оно и случится и, как в советское время, молодые научатся врать и лицемерить, чтобы продвигаться в карьере или просто не нарываться на чрезмерные внимание и заботу государства. А может, как и 39-летняя жительница города Зеленодольска, что в Татарстане, решат проблему кардинально.

Женщина официально сменила имя и фамилию. С июня 2020 года она — Президент Россия Викторовна. Соседи жалуются, что Россия постоянно курит в подъезде. Штрафы от 500 до 1000 рублей её не пугают.

Напрасно стараются недоброжелатели из многоквартирного закулисья напугать Россию санкциями за несоблюдение правил приличий. Президент точно не станет прогибаться, чтобы не дать возможности "пятой колонне" раскачать кабину лифта в прокуренном донельзя подъезде.