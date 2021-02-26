Монтессори-педагог: не уходите всецело в один метод воспитания

Как по методике Марии Монтессори регулируют свободу и дисциплину, как выбрать хороший сад в этой системе и когда ребенку можно читать сказки, рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру Монтессори-педагог Надежда Микляева.

Модная система

— Надежда, педагогическая система Марии Монтессори не признана нашим Министерством образования, но тем не менее по ней занимаются. Бывает, что при этом отходят от материала Монтессори?

— Да, очень многие обжигаются на Монтессори-системе, в первую очередь, потому что это дорого, во вторую очередь, потому что они видят неправильное отношение к детям: "Я прихожу, а там на моего ребенка кричат". Но самое главное в Монтессори-методе — это философия, общение с ребенком, наблюдение, свобода, потому что свобода и дисциплина у Монтессори были слиты в единое целое. Она делала упор, что есть только три способа себя в этом мире скорректировать, то есть ребенок:

не причиняет боль и вред себе;

не причиняет боль и вред другим людям, не вторгается в их пространство насильно;

не разрушает пространство вокруг себя.

Эти три принципа регулируют свободу. А дисциплину невозможно привнести в детский коллектив, дисциплина — это внутренняя способность владения собой.

— Пишут, что между собой больше общаются дети, нежели с педагогами. Это так?

— Ребенок общается так, как он хочет. Если он хочет подойти с педагогом пообщаться, он просит: "Я бы хотел, чтобы вы мне показали вот это". Хочется ребенку взаимодействовать с другими детьми, он подходит и говорит: "Можно я с тобой поиграю?" Умение подойти и включиться во взаимодействие с другим человеком очень важно. Этому в Монтессори-садах дети учатся, потому что другой человек может быть занят, я не буду его тащить его за руку: "Пойдем со мной играть. Ты свободен?" Или ребенок говорит: "Мне нужна помощь". Он идет и просит о помощи ребенка другого возраста, потому что группы в садах Монтессори разновозрастные.

— По этой системе занимаются дошкольники или начальные классы тоже?

— Это группа для детей с родителями, от 2 месяцев до полутора лет. Далее идут группы детские до шести лет. Затем школьные программы с шести до шестнадцати. Есть, например, в Германии, Америке, Финляндии школы Монтессори. Это полный образовательный круг.

— Надежда, у нас педагогов для этой системы где-то специально готовят?

— Да, конечно, в Москве, Питере, Омске. Есть Ассоциация Монтессори-педагогов России. В Москве ежегодно проходит конференция "Монтессори-весна".

Но даже в Монтессори-системе обучение бывает разного качества. Где-то педагогов готовят полтора месяца, это ничто. Желательно бы прикрепится сразу к опытному педагогу как к наставнику и этот опыт черпать. Есть в Москве, Питере обучение международного качества, программа на два года, за 8 тысяч евро. Бывает непонимание, почему Монтессори-сады такие дорогие. Образование очень дорого стоит. Если вы хотите дипломированного специалиста.

— Надо посмотреть сертификаты, когда приходишь в эту школу?

— Сертификаты можно, конечно, спросить, но, если вы не разбираетесь в Монтессори-методе, вам эти сертификаты ничего не скажут.

Я бы обращала внимание на ощущения и на то, как вы общаетесь с педагогом, потому что очень часто родители приходят к педагогу и чувствуют оценивание, высокомерие или, наоборот, начинают перед вами бегать и прыгать, потому что вы пришли и готовы платить деньги.

Когда вы приходите в Монтессори-сад, вам должны провести экскурсию по классу. Нужно обращать внимание, каким образом педагог взаимодействует с родителем и ребенком. Педагог не должен говорить: это не трогай, сюда не ходи, это для тебя еще рано.

Я не советую всецело уходить в один метод в воспитании, образовании, общении с детьми. Лучше взять для себя что-то ценное, что работает, посмотреть на какую-то другую систему, для себя скомпоновать.

Опора на реальность

— Я слышал, в классических садах Монтессори не используются игры и сказки, потому что это отход от реальности.

— Используются. Никогда Мария Монтессори не говорила, что сказки и игры — это плохо. Но пусть сказки будут после трех лет, когда у ребенка уже будет представление об этом мире. Мы хотим ребенку до трех лет какую-то мораль дать? Он ее не поймет.

До трех лет ребенку важно пополнить словарный запас, ему нужно очень много слов вместить, ему нужно больше книг с картинками.

А уже после трех лет можно читать сказки. Но ребенок уже будет различать вымысел и реальность. Ко мне обращаются родители: ребенок смотрит мультфильмы, там герои падают с высоты, встают и бегут. Говорят, ребенок не понимает, что в условиях дома или улицы это опасно, у него нет базы реального мира, что можно, что нельзя, что опасно, что безопасно и почему.

— У меня есть знакомый, мой ровесник, немец. Он воспитывался по этой системе в Западной еще Германии. И у него никогда не было оружия, он не играл мальчиком ни с пистолетиками, ни с кортиками.

— Часто взрослые начинают привносить в игру ребенка свои правила. На самом деле, свободная игра в Монтессори-саду имеет место быть. Дайте ребенку игрушки, пусть он придумывает игру сам. Если игра идет от ребенка, это во благо. Если ребенку не давать оружие, не покупать, ну, зачем оно ему? Он может его никогда и не увидеть.

— Нет, имеется в виду философия. Говорили же о доброте, о том, что не причинять вреда другим. А к компьютерным играм каково отношение в системе Монтессори?

— Нужна опора на реальность. Если реальности в жизни ребенка мало, это плачевно, потому что я сама наблюдала школьников, которые выходят гулять даже из Монтессори-школы, и начинается у них бегание по кустам. Потому что все в "Майнкрафтах" сидят, иногда даже выходят из туалета и выглядывают из-за колонны, не нападет ли кто-то на них.

Еще один важный фактор в Монтессори-системе: обязательно должны проводиться лекции для родителей.

Иначе Монтессори-сады, оторванные от домашней реальности, будут постоянно с ней противоборствовать. И отношения у самих родителей к ребенку, уважения, как это подразумевает система, не будет.

— Где есть плюс, всегда есть и минус, нет идеальных систем. Положа руку на сердце, какие все-таки недостатки у системы есть?

— Я для себя пока минусов не нашла, потому что никогда на Монтессори-метод, как один-единственный, не опиралась. Я изучаю психологию, могу пойти изучить вальдорфский подход, реджио-подход. Есть фанатики, мол, Монтессори-система — это самое лучшее. Я смотрю намного шире и дополняю свои знания из других областей.