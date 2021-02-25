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Автор Игорь Буккер

Химик: реагенты не разъедают лапы у собак и не вызывают аллергии у людей

Общество

Как объемы противогололденых реагентов зависят от климата, почему нельзя зимой на дороге делать "весну” и кто выступает против уменьшения количества реагентов на дорогах, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Николаевич Орлов.

Читайте начало интервью: Химик Юрий Орлов: объем реагентов на дороге нужно уменьшить в 2 раза

Разный климат — разные объемы реагентов

— Юрий Николаевич, почему нельзя зимой на дороге делать "весну”?

— Например, основной износ дорожного покрытия происходит весной, когда дорога все время мокрая, из-за гидроударов разбивается. Это первый минус.

Второе. Я ехал несколько дней назад на машине, никаких осадков не было, но дороги были мокрые, и у меня постоянно работал дворник, приходилось применять стеклоомывающую жидкость. А дальше что получается? Дорога влажная, туда попадают:

  • стеклоомывающая жидкость,
  • противогололденые реагенты,
  • продукты износа дорожного покрытия,
  • продукты износа покрышек.

И всё это в результате капельно-аэрозольного уноса разлетается.

Третья причина — у людей обувь разрушается.

Другой минус. Когда выгуливают собак, говорят, что у них лапы разъедает. Да не разъедает это. Когда реагенты реагируют со снегом, то получается, по сути, морская вода. На улице холод, собаки отмораживают лапы просто-напросто. А дальше воспалительный процесс. И когда на воспаленную обмороженную лапу попадает реагент, он начинают ее разъедать.

Реагенты часто обвиняют в том, что у людей из-за них возникает аллергическая реакция, за счет испарения гололедных реагентов. Но я этим вопросом интересовался, слушал аллергологов и могу сказать, что доказанных случаев аллергии из-за противогололедных реагентов нет.

Потому что соль — это продукт, который есть у нас у каждого на столе, и человек в сутки употребляет соли 4-6 грамм — это приблизительно чайная ложка соли. Без соли человек существовать не может. Получается, всё та же самая проблема — всё дело в мере. Мало соли — это плохо, много соли — это плохо. Значит, мы можем существовать в узком диапазоне количества соли, которое должно быть вокруг нас.

А дорожникам, естественно, проще пересолить дорогу. С них требуют, чтобы дорога была чистая и безопасная. Проще всего засыпать всё солью, снег растает, и не нужно ни сгребать, ни вывозить: он растает и стечет — это просто мечта.

— Какие есть дозы, чтобы избежать недосола и пересола на дороге?

— На самом деле эти все фундаментальные вещи были сделаны у нас в Советском Союзе, в советское время. То есть чтобы снег перестал прилипать к дорожному покрытию и образовывать снежный накат, достаточно расплавить 10-15% снега. А мы сегодня плавим 20-50%. Потому что здесь интересы складываются и производителей противогололедных реагентов, и дорожников. И тем, и другим удобно использовать большие количества реагентов.

Но на Западе деньги налогоплательщиков считают, эффективно ли использовали их дорожные службы для зимнего содержания дорог. В разных странах разный климат: где холоднее, нужно использовать больше противогололедных реагентов.

Например, в Москве за последние 15 лет количество выпадающего снега менялось 3 раза — от 110 до 300 см на метр квадратный. То есть три раза должны меняться объемы реагентов.

А сегодня у нас нормативные документы, которые регламентируют работу дорожных служб, четко описывают время на уборку, частоту уборки дорожного покрытия, время для вывоза снега — массу вещей, которые определяют безопасность движения. И это правильно. Нужно честно сказать, что мы, по сравнению с Европой, лучше справляемся с суровыми климатическими условиями. Там, если снегопад выпал, то уже коллапс наступает.

Но если еще в качестве другого приоритета поставить экологию, человека, транспортное средство, то здесь нужно подходить по-другому. То есть все критерии, определяющие безопасность, должны выполняться, но должны появиться и другие критерии, которые бы определяли количество используемых гололедных реагентов.

"Воз и ныне там"

— Вы, наверное, участвуете в круглых столах, конференциях на этот счет, и поднимали этот вопрос неоднократно? Какие-то результаты есть?

— К сожалению, нет. Был круглый стол в Госдуме, у "Яблока", на телеканалах, радиостанциях, интернет-изданиях. Да воз и ныне там, потому что нормативные документы разрабатывают дорожники и производители противогололедных реагентов.

Как только начинаешь говорить, что нужно сокращать объемы применения реагентов в 1,5-2 раза, очень недоброжелательно на тебя смотрят, мол, ты покушаешься на "святое".

— Вы говорили о поваренной соли, а бывает мраморная крошка или еще какие-то разновидности?

— Да. Реагенты, которые применяются на пешеходных зонах, содержат половину фрикционных материалов — это нормальные реагенты. Часто бывает, что интенсивность движения пешеходов небольшая. Поскользнуться легко, поэтому добавляют к противогололедному еще фрикционный материал, который повышает цепные свойства, даже если лед образовался:

  • песок,
  • мраморную крошку,
  • гранитную крошку.

— Может быть, в заключение, Юрий Николаевич, вы хотели высказать пожелание какое-то?

— Чтобы у нас что-то изменилось в положительную сторону, нужно менять нормативную базу. Нужно вводить критерии, которые определяют соотношение объемов применения противогололедных реагентов с суровостью зимы и климатических условий. Нужно вводить методики, которые позволяют контролировать качество исполнения: по году, месяцу или даже после каждой технологической операции.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы зима дороги гололед реагенты юрий орлов
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