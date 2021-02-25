Почему либералы ополчились на подвиг Зои Космодемьянской

Нападки некоторых либералов на подвиг Зои Космодемьянской начались после того, как на экраны вышел художественный фильм о нем.

Как уверен ведущий программы "Точка зрения" Игорь Буккер, это — лучшее подтверждение того, что Соединенные Штаты, когда задумались о советском патриотизме, ставили целью работать над тем, чтобы не было у нас больше ни Зои Космодемьянской, ни Александра Матросова.

Насколько состоятельна такая "догадка" — об этом он поговорил с военным историком, директором музея войск противовоздушной обороны Юрием Кнутовым.

Читайте начало интервью:

Критикующие фильм "Зоя" "оппозиционеры" продемонстрировали собственную гнильцу

— Я с вами абсолютно согласен. В 80-е годы (особенно 1987 год примерно) начинается обработка нашего народа:

не надо кормить Африку, не надо кормить Латинскую Америку, не надо кормить Азию — вы их сейчас прекратите кормить, и у вас будет изобилие.

Прекратили — изобилие не появилось.

Потом стали говорить, что

не надо кормить страны СЭВ и Варшавского договора.

Прекратили, выполнили — изобилие снова не появилось.

А потом сказали

зачем нам нужна Средняя Азия, Казахстан и так далее? Давайте развалим Советский Союз и заживем вообще лучше, чем в Швейцарии.

Сделали — зажили так, что ходили по помойкам, а пенсионеры вымирали.

Вот то, что мы получили. Кто стоял за этим? Конечно, стоял Запад. Западу не нужна Россия ни в каком виде: ни в большом, ни в маленьком.

Элемент подготовки "оранжевой революции"

Мне как-то пришлось разговаривать с одним американским журналистом. И вот как раз я ему говорю, если бы у нас ядерное оружие не осталось, вы бы нас растоптали.

Говорит: "Да, но теперь мы такую ошибку не допустим".

То есть готовится новый сценарий, и это опять же "оранжевая революция". Первое — под видом ООН забрать у нас ядерное оружие, а дальше уже дробить страну по югославскому сценарию.

Конечно, это глобальная война. И вот тут история с нападками на Зою Космодемьянскую ложится, как говорится, "в строку" - она (Зоя) тоже превращается из личности, которой мы должны восхищаться, в орудие информационной войны, гибридной войны, которая идет сейчас между Россией и Западом.

То есть ее подвиг трактуют уже как угодно, но только не так, как было на самом деле.

Не могу не провести параллель с тем, что происходит сейчас.

Смотрим суд Навального. Навальный обвиняет ветерана, причем называет его просто оскорбительными словами. И у всех как-то возникает такой вопрос: почему он так себя ведет. Но если мы одновременно посмотрим, что происходило в это время в Европарламенте…

А Европарламент в эти же дни принимает резолюцию о том, что Советский Союз и нацистская Германия — одно и то же, обе страны виновны в начале войны.

Значит, наш ветеран — не ветеран, он не заслуживает никакого уважения, он заслуживает только оскорбления. И Навальный это нам демонстрирует.

— Юрий Альбертович, насколько я помню, сравнение сталинского режима с гитлеровским — это еще у Троцкого идея была.

— Вы знаете, у Троцкого много заимствовали. Но я хочу сказать, что у американцев со времен начала холодной войны началась страшная фальсификация истории.

Не просто фальсификация, а на уровне геббельсовской пропаганды:

"чем страшнее ложь, тем больше в нее поверят".

И опять история с нападками на Зою Космодемьянскую вписывается как нельзя удачнее.

Почему современным фильмам о войне не верят

Что печально? То, что фильм-то постарались снять хорошо, а если даже смотришь те отзывы, которые идут, уже там многие зрители обращают внимание, что в этом фильме побоялись вычленить роль Советского Союза, роль партии. А ведь Зоя была комсомолкой. Да и такая решимость именно борьбы с немцами. В одних вопросах она проявляется действительно подлинно реально, а в других — где-то какая-то сдержанность, недосказанность. Вот это вот чувствуется.

В чем преимущество фильмов советского времени? Их снимали те люди, которые воевали. В них снимались те люди, которые были на фронте.

Они не лгали, они играли самих себя, и они снимали про себя. Мне приходилось периодически сталкиваться с молодыми режиссерами, которые снимают фильмы о войне. Артисты и режиссер в армии не служили. Поэтому мы получаем такую продукцию.

И это все, конечно, сказывается на той контрпропаганде, которую мы имеем. И самое печальное, что наиболее талантливые режиссеры и артисты уходят в так называемое, я бы его назвал, диссидентское кино. Что это такое? Прозападное. Для чего?

"Я снял такой фильм, его можно выдвинуть на "Оскар", можно получить "Оскар", если я даже "Оскар" не получу, он пойдет в западном прокате, я буду получать свои проценты в валюте".

А те люди, которые снимают здесь и для нас — это, как правило, подвижники.