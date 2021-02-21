Критикующие фильм "Зоя" "оппозиционеры" продемонстрировали собственную гнильцу

На экраны не так давно вышел фильм "Зоя", посвященный Зое Космодемьянской. Это уже не первая экранизация, но впервые вокруг нее поднялась волна инсинуаций по поводу подвига юной героини.

Об этом в программе "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с военным историком, директором музея войск противовоздушной обороны Юрием Кнутовым.

— Я считаю, что когда издеваются над памятью таких героев, как Зоя Космодемьянская, это больше связано с проблемами тех людей, которые пытаются ее критиковать, с психологическими причем проблемами.

Эта 18-летняя комсомолка совершила такой подвиг, который не под силу совершить даже порою зрелым крепким мужчинам. И человек, который примеряет ее подвиг на себя сейчас, понимает, что на такое он не способен. Что окажись он там, он бы предал и выдал всех.

Как себя оправдать?

Сказать, что Зоя была больная психически, сказать, что Зоя — неадекватный человек, сказать, что это все придумали, на самом деле все это было не так, и сочинить свою историю, которая ничего не имеет общего с правдой.

Это такое тайное самооправдание неполноценности своей психики. Но в данном случае эти элементы перекладываются на Зою.

В чем особенность Зои Космодемьянской?

Я считаю, что главный ее плюс в том, что она выросла в достаточно интеллигентной семье. Например, ее дедушка был священником. А отец и мама — учителями.

И вот это православное понимание того, что нет большего подвига, чем отдать жизнь за другого, оно у нее уже было в крови с детства.

Поэтому те биографические моменты, которые публиковались и публикуются, говорят о том, что Зоя была комсомолкой, активисткой, пыталась даже добиться, чтобы молодые комсомольцы занимались с неграмотными и решали проблему неграмотности среди широких масс. И самое страшное, что ее многие ребята вначале поддержали, а потом стали высмеивать.

И это был для нее, конечно, психологический удар, потому что она считала, что практически все молодые люди думают так же, как она, ведь на собраниях все выступают и говорят одно и то же, а в жизни ведут себя по-разному: говорят одно, а делают — другое.

И для нее этот конфликт, конечно, сыграл определенную роль. Он сказался, как вспоминают, даже на ее психологическом состоянии — она стала более уединенная. Потом выяснилось, что она еще заболела менингитом, была на реабилитации, где познакомилась с Гайдаром.

Семья и плюс встреча с Гайдаром, который своими произведениями учил не тому, как издеваться над слабым, а тому, как помогать ему. Это совсем другое. Тому, как любить родину, защищать ее.

Естественно, все эти вещи она впитала. И когда началась война, она пошла как комсомолка добровольцем.

Тактика выжженной земли

Было принято решение Сталиным превратить ближайшее Подмосковье в выжженную землю.

Почему? Это самый простой вариант. Если проводить аналогию с войной 1812 года, с Наполеоном, мы помним, что тогда тактика "выжженной земли" против Наполеона сыграла важнейшую роль в победе над французами. В общем, такую простую и достаточно незамысловатую и дешевую с точки зрения затратности тактику решили применять.

Собрали комсомольцев, их немножко обучили диверсионной работе, самым-самым примитивным азам, выдали бутылки с зажигательной смесью, пистолеты, из которых они стреляли всего-навсего несколько дней. Подготовка была, конечно, недостаточна. И поручили поджигать те деревни, в которых находились немцы.

Отношение, конечно, к человеческим жизням было очень халатным. Я бы так сказал, что жизнь солдата порою ценилась меньше, чем потерянная винтовка.

К 1943 году пришлось уже призывать тех людей, которые вообще были негодны к службе. Это говорит о том, что подход был неправильным. Потом его резко меняют. И сбережение солдатских и офицерских жизней становится приоритетом. Но это было потом.

А вначале как раз привело к тому, что молодых ребят неподготовленных направили для проведения диверсионных акций.

Хотя, конечно, путь неправильный. Почему? Потому что сжигались дома крестьян, фактически мы свое население толкали на сторону немцев… И они становились полицаями.

Как раз от таких полицаев Зоя и пострадала. Она часть задания выполнила все же.

Меня что поражает. Вот эти ребята 18-19 лет. Там вначале группа попала в засаду. Несколько человек поймали, часть группы рассеялась, потом собралась, продолжили выполнение задания. Потом опять часть группы попадает в плен…, и никто никого не сдает.

Мне приходилось беседовать в 90-е годы с ветеранами. И я спрашивал: "Сталин, пропаганда, боялись". "Нет, — говорят, — ничего этого не боялись. Мы верили в светлое будущее. Мы верили в то, что мы его построим. И мы видели, что у нас получается. И поэтому мы погибали только за идею и шли воевать за идею, работали сутками за идею, голодали за идею..."

В это же верила и Зоя Космодемьянская. А подвиг… Здесь опять же пытаются перенести подвиг с момента поджога. Поджог — это не подвиг. А подвиг — то, как она вела себя, когда ее пытали и во время казни. Вот это подвиг был.

И такой подвиг, я еще раз хочу повториться, многие мужчины-либералы и демократы не способны совершить, и они это понимают. И вот это их малодушие ведет к тому, что Зою просто обливают грязью.