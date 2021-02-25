Как Дюймовочке улететь от крота и встретить принца

Дюймовочка — хрупкое создание, которое плывет по жизни, медленно учась выживать, понимая, кому она по-настоящему нужна. Как сделать финальный шаг к счастью, возможно ли? С "Правдой.Ру" обсуждает психолог Светлана Шарко.

Читайте начало интервью:

Дюймовочка: покорная девочка выходит в большую жизнь

Маргарита Кичерова: Что делать Дюймовочке, чтобы в ее жизни появилась ласточка, которая унесет к по-настоящему близкому человеку от случайных кротов, жаб и жуков?

— Верить в себя, начинать верить в мечту, в то, что "я люблю" — прекрасно для меня.

— И ей нужно лечить раненую мечту, которую символизирует ласточка?

— Да, это какая-то истинная часть Дюймовочки, с которой она встретилась. Не давать другим делать свою жизнь такой, как им хочется. В золотой клетке тепло, красиво, роскошно, но жизни там нет. Если не пойти за этим выбором — вы, думаю, встречали женщин, которые оставались в середине жизни в итоге ни с чем, брошенной игрушкой. Приводит к этому отказ от ответственности за свою жизнь.

— А что делать?



— Согревать свою мечту, что-то делать для себя в реальной жизни, заниматься творчеством, учиться.

— Но она выкармливала ласточку, то есть вкладывалась в нее.

— Любые действия, которые приносят радость, про нас. Это же страшно, мышь же не поощряла. Укрыла ласточку плетеным ковром, листочком, которым сама укрывалась, делала внутреннюю работу, не сказав ни слова ни кроту, ни мыши. Взяла ответственность за свою жизнь и жизнь другого, причем бескорыстно. В моей жизни такое было, когда я стала учиться, получать второе образование — психолога, кстати.

— И душа взмоет вверх?

— Надеюсь. Встретить истинного принца — того, кто ровня. Не пытаясь сделать жабёнка приличным, умирать от горя, что жукам мы не нравимся, отдаваясь кротам только потому, что с ними безопасно. Дюймовочка погоревала о не сложившейся жизни и отказалась от покоя и довольства, ринулась в полет с ласточкой.

Это полет в неизвестность — такой сильный образ. Ласточка здесь как символ обновления личности.

— То есть нужно понять, в чем конкретно у тебя пробоины и чего ты хочешь. Она же была такой ведомой ветром трофейной женой.

— А тут страна цветов. И если она родилась из цветка, она находит свой истинный дом, истинный народ.

— Людей по духу, таких же, как она, своего принца, у которого такие же цели и устремления.

— Да, он тоже из цветка. Интересно, что он влюбляется в нее, но о предыдущей бурной жизни никто не знает. Она не говорит: боже, я была такая плохая, я не могу. Позволяет себе полюбить принца, а он дает ей крылья — и имя.

— Майя.

— Она перестает быть Дюймовочкой. Она больше не трофейная жена, у нее есть имя.

— У нее есть крылья, которые могут ее саму поднять вверх, без нужды в ласточке или мотыльках.

— Предыдущие женихи — что они ей обещали? Жабёнок — просто то, что она будет женой, якобы большая честь.

— Ибо часики-то тикают…

— Она могла блистать на жучьих балах… Покой, уют, надежность, достаток, но кое-чего не хватает. Достойного места среди равных и уважения. То, чем никогда не поделится крот — он по-настоящему ничем не поделится. В Дюймовочке много хрупкости, она долго плыла по течению, но перенесла все невзгоды, потому она по-настоящему сильная.